Video Scandal înainte de Cupa Mondială din 2030. Milioane de câini fără stăpân ar urma să fie împușcați și otrăviți pentru a se „curăța” orașele marocane

Imagini șocante și rapoarte alarmante privind uciderea câinilor fără stăpân în Maroc au atras atenția întregii lumi, punând sub lupă o campanie brutală care ar avea legătură cu pregătirile țării pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2030. Activiștii pentru drepturile animalelor susțin că decizia de a acorda Marocului statutul de co-gazdă, alături de Spania și Portugalia, a declanșat un val de violențe fără precedent împotriva animalelor de pe străzi.

Organizațiile de protecție a animalelor susțin că acest efort are scopul de a face orașele și punctele turistice să pară mai „curate” și mai sigure pentru fani și presă. Se estimează că aproximativ trei milioane de câini trăiesc pe străzile din Maroc, iar metodele folosite pentru eliminarea lor sunt descrise ca fiind de o cruzime extremă: de la otrăvire și împușcare, până la înfometare sau chiar ardere de vii în depozite de deșeuri.

Un raport recent descrie orașul Marrakech drept un „centru al morții”, unde câinii ar fi transportați în dube albe către depozite dotate cu cârlige pentru carne și podele lavabile. Coaliția Internațională pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor (IAWPC) a depus la FIFA un dosar care documentează aceste abuzuri, acuzând forul fotbalistic că, prin tăcere, permite aceste practici.

„După confirmarea găzduirii Cupei Mondiale, exterminarea câinilor a crescut dramatic. Ca urmare, există temerea că Marocul va merge mai departe cu planul de ucidere în masă a trei milioane de câini”, a declarat IAWPC într-un comunicat oficial.

Sursa video: IAWPC

Reacția FIFA și poziția oficială a Marocului

În replică, un purtător de cuvânt al FIFA a declarat pentru Daily Mail că Marocul și-a luat angajamente ferme privind bunăstarea animalelor în timpul procesului de licitație. „Acum, după ce procesul de selecție s-a încheiat, FIFA colaborează cu omologii locali pentru a se asigura că aceste promisiuni sunt respectate”, a precizat reprezentantul federației.

Pe de altă parte, Ambasada Marocului la Londra neagă categoric acuzațiile, susținând că țara a implementat încă din 2019 un program de capturare, sterilizare și vaccinare. „Este complet neadevărat că Marocul plănuiește să sacrifice câinii comunitari înainte de Cupa Mondială FIFA 2030”, a afirmat un purtător de cuvânt al ambasadei. Totuși, documente obținute de publicația The Athletic arată că autoritățile locale ar fi comandat 1.000 de cartușe de muniție în septembrie 2025 special pentru gestionarea câinilor străzii.

Reacția vedetelor și impactul social

Catie Cryar, reprezentant PETA, a cerut măsuri drastice: „FIFA trebuie să oprească uciderea câinilor în numele său și poate începe prin finanțarea unui program de sterilizare pentru a ajuta la rezolvarea crizei animalelor fără adăpost”.

Chiar și starul de la Hollywood, Mark Ruffalo, și-a exprimat public indignarea printr-o postare pe platforma X. „Să ucizi milioane de câini pentru a te pregăti de un eveniment sportiv global nu este progres, este un eșec moral”, a scris actorul.

Dincolo de aspectul etic, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a avertizat că expunerea minorilor la astfel de violențe este inacceptabilă. Conform normelor internaționale, copiii trebuie protejați de „violența aplicată animalelor”, fenomen care poate afecta grav dezvoltarea lor psihologică.