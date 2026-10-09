 Generația Z a devenit cea mai mare cheltuitoare de pe piața de artă. Sumele uriașe plătite de tineri pentru tablouri și obiecte de colecție | adevarul.ro
search
Vineri, 9 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Generația Z a devenit cea mai mare cheltuitoare de pe piața de artă. Sumele uriașe plătite de tineri pentru tablouri și obiecte de colecție

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Generația Z schimbă regulile pe piața internațională de artă, devenind categoria de vârstă care cheltuiește cel mai mult pentru achiziția de opere și obiecte de colecție. În 2025 și în prima jumătate a anului 2026, tinerii au alocat pentru artă sume de peste două ori mai mari decât cele cheltuite de generațiile mai în vârstă, potrivit unui studiu realizat de Arts Economics pentru Art Basel și UBS.

Tinerii plătesc sute de mii de dolari pentru opere de colecție
Tinerii plătesc sute de mii de dolari pentru opere de colecție Foto: Getty Images

Cercetarea a inclus 3.100 de colecționari cu averi de peste un milion de dolari, activi pe piața de artă. Rezultatele arată că Generația Z câștigă teren într-un domeniu dominat mult timp de generațiile Baby Boomers și X.

Aproape jumătate dintre cumpărătorii de opere de peste un milion de dolari sunt din Generația Z

În medie, membrii Generației Z incluși în studiu au cheltuit 347.460 de dolari pentru achiziția de artă, cu 19% mai mult decât în anul precedent. Prin comparație, cheltuielile medii ale colecționarilor înstăriți, indiferent de generație, au fost de 124.265 de dolari în 2025, potrivit CNBC.

Mai mult, în 2026, aproape jumătate dintre colecționarii care au cumpărat opere de artă în valoare de peste un milion de dolari proveneau din Generația Z.

Tinerii au cheltuit cel mai mult și în alte categorii de obiecte de colecție, precum obiectele sportive, vinurile, whisky-ul, băuturile spirtoase și pantofii sport de lux.

Diferențele sunt semnificative și în cazul bijuteriilor și pietrelor prețioase. În 2026, membrii Generației Z au cheltuit, în medie, 151.310 dolari pentru astfel de achiziții, de peste cinci ori mai mult decât cei din Generația X, pentru care media a fost de 29.500 de dolari.

„Acest lucru ne arată o imagine foarte diferită a celor care cumpără artă în prezent”, a declarat Matthew Newton, directorul departamentului de consultanță în artă pentru America al UBS.

Acesta a explicat că industria încearcă să atragă noua generație, însă datele arată că tinerii cu averi importante sunt deja foarte activi pe această piață.

Tinerii colecționari schimbă piața de artă

Generația Z devine tot mai prezentă și la galerii, muzee și târguri internaționale de artă.

Potrivit lui Noah Horowitz, directorul general al Art Basel, evenimentele organizate în întreaga lume atrag tot mai mulți vizitatori tineri, în special femei.

„De la pandemie, am observat un număr semnificativ de noi categorii de public VIP care vin la evenimentele noastre”, a afirmat acesta.

Noii colecționari sunt mai tineri, sunt în proporție mai mare femei și și-au construit singuri averile. În plus, atunci când decid să cumpere, sunt dispuși să cheltuiască sume importante.

Aproape 90% dintre membrii Generației Z care au moștenit opere de artă le păstrau în continuare, față de 64% dintre colecționarii din Generația X.

Femeile câștigă teren, iar piața de artă își revine

Femeile au, de asemenea, o contribuție tot mai importantă la dezvoltarea pieței de artă, pe măsură ce acumulează o parte tot mai mare din averea globală prin venituri, afaceri și moșteniri.

Studiul arată că acestea colecționează mai diversificat decât bărbații, fiind interesate de pictură, fotografie, artă digitală și lucrările artiștilor emergenți.

Bărbații sunt însă mai predispuși să cumpere opere foarte scumpe. Aproximativ 13% dintre bărbații chestionați au achiziționat lucrări în valoare de peste 100.000 de dolari, comparativ cu 7% dintre femei.

Interesul tot mai mare al tinerilor și al femeilor contribuie la revenirea pieței internaționale de artă, după aproape trei ani de declin. În 2025, vânzările totale au crescut cu 4%, ajungând la 59,6 miliarde de dolari.

Tendința s-a menținut și în prima jumătate a anului 2026. Dintre colecționarii care au cheltuit între un milion și zece milioane de dolari, 19% erau relativ noi pe piață, cu o experiență de cel mult cinci ani. În schimb, doar 4% dintre colecționarii cu peste 20 de ani de experiență se aflau în această categorie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
digi24.ro
image
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
stirileprotv.ro
image
Cum au „penetrat” procurorii DIICOT afacerea cu iz rusesc a vicepreședintelui USR Dâmbovița și a directorului firmei sale. Proba care i-a făcut pe aceștia „să se spargă” la audieri și să recunoască totul
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
„Am stat două săptămâni la Galata, dormeam la Radu Niculescu. Apoi am ajuns la Barcelona”. Culisele negocierilor Mircea Lucescu – Ionuț Chirilă
fanatik.ro
image
Siegfried Mureșan: Grindeanu i-a făcut viața mai grea lui Niculescu începând să traseze linii roșii
libertatea.ro
image
Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Autoritățile riscă sancțiuni de milioane de euro EXCLUSIV
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
digisport.ro
image
De ce te atrag bărbații care te fac să suferi?
click.ro
image
George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate"
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Aproape 70.000 de români au vrut să renunțe la păcănele. Unii se răzgândesc după doar câteva zile
observatornews.ro
image
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
cancan.ro
image
250 de lei la pensie de Crăciun într-un județ din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii?
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier
playtech.ro
image
„Aștept demisia lui!” Mustață susține că dovezile în scandalul de la FCSB au ajuns la Gigi Becali: „L-au alungat pe cel mai bun fotbalist”
fanatik.ro
image
Raed Arafat se plânge de România la o conferință internațională boicotată de americani. Acuzații dure despre dosarul în care este inculpat
ziare.com
image
"Revoluție" la naționala României
digisport.ro
image
Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Ce o obligă judecătorii să facă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Horoscop 9 octombrie 2026. Vinerea marilor surprize! Patru zodii pot avea noroc la bani, iar o veste schimbă planurile de weekend
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Zodiile pentru care Universul pregătește surprize uriașe, între 9 și 17 octombrie. Acești nativi vor vedea, în sfârșit, „luminița de la capătul tunelului”
click.ro
image
Nicoleta Nucă a slăbit 10 kilograme și a ajuns la 49,5 kg. Cum arată acum artista: „Am slăbit mâncând tot ce se poate”
click.ro
image
Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mătasea a fost roșie pentru una dintre echipele de la Asia Express. Despre cine este vorba: „A fost o zi foarte proastă”
image
Zodiile pentru care Universul pregătește surprize uriașe, între 9 și 17 octombrie. Acești nativi vor vedea, în sfârșit, „luminița de la capătul tunelului”

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic