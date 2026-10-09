Generația Z a devenit cea mai mare cheltuitoare de pe piața de artă. Sumele uriașe plătite de tineri pentru tablouri și obiecte de colecție

Generația Z schimbă regulile pe piața internațională de artă, devenind categoria de vârstă care cheltuiește cel mai mult pentru achiziția de opere și obiecte de colecție. În 2025 și în prima jumătate a anului 2026, tinerii au alocat pentru artă sume de peste două ori mai mari decât cele cheltuite de generațiile mai în vârstă, potrivit unui studiu realizat de Arts Economics pentru Art Basel și UBS.

Tinerii plătesc sute de mii de dolari pentru opere de colecție Foto: Getty Images

Cercetarea a inclus 3.100 de colecționari cu averi de peste un milion de dolari, activi pe piața de artă. Rezultatele arată că Generația Z câștigă teren într-un domeniu dominat mult timp de generațiile Baby Boomers și X.

Aproape jumătate dintre cumpărătorii de opere de peste un milion de dolari sunt din Generația Z

În medie, membrii Generației Z incluși în studiu au cheltuit 347.460 de dolari pentru achiziția de artă, cu 19% mai mult decât în anul precedent. Prin comparație, cheltuielile medii ale colecționarilor înstăriți, indiferent de generație, au fost de 124.265 de dolari în 2025, potrivit CNBC.

Mai mult, în 2026, aproape jumătate dintre colecționarii care au cumpărat opere de artă în valoare de peste un milion de dolari proveneau din Generația Z.

Tinerii au cheltuit cel mai mult și în alte categorii de obiecte de colecție, precum obiectele sportive, vinurile, whisky-ul, băuturile spirtoase și pantofii sport de lux.

Diferențele sunt semnificative și în cazul bijuteriilor și pietrelor prețioase. În 2026, membrii Generației Z au cheltuit, în medie, 151.310 dolari pentru astfel de achiziții, de peste cinci ori mai mult decât cei din Generația X, pentru care media a fost de 29.500 de dolari.

„Acest lucru ne arată o imagine foarte diferită a celor care cumpără artă în prezent”, a declarat Matthew Newton, directorul departamentului de consultanță în artă pentru America al UBS.

Acesta a explicat că industria încearcă să atragă noua generație, însă datele arată că tinerii cu averi importante sunt deja foarte activi pe această piață.

Tinerii colecționari schimbă piața de artă

Generația Z devine tot mai prezentă și la galerii, muzee și târguri internaționale de artă.

Potrivit lui Noah Horowitz, directorul general al Art Basel, evenimentele organizate în întreaga lume atrag tot mai mulți vizitatori tineri, în special femei.

„De la pandemie, am observat un număr semnificativ de noi categorii de public VIP care vin la evenimentele noastre”, a afirmat acesta.

Noii colecționari sunt mai tineri, sunt în proporție mai mare femei și și-au construit singuri averile. În plus, atunci când decid să cumpere, sunt dispuși să cheltuiască sume importante.

Aproape 90% dintre membrii Generației Z care au moștenit opere de artă le păstrau în continuare, față de 64% dintre colecționarii din Generația X.

Femeile câștigă teren, iar piața de artă își revine

Femeile au, de asemenea, o contribuție tot mai importantă la dezvoltarea pieței de artă, pe măsură ce acumulează o parte tot mai mare din averea globală prin venituri, afaceri și moșteniri.

Studiul arată că acestea colecționează mai diversificat decât bărbații, fiind interesate de pictură, fotografie, artă digitală și lucrările artiștilor emergenți.

Bărbații sunt însă mai predispuși să cumpere opere foarte scumpe. Aproximativ 13% dintre bărbații chestionați au achiziționat lucrări în valoare de peste 100.000 de dolari, comparativ cu 7% dintre femei.

Interesul tot mai mare al tinerilor și al femeilor contribuie la revenirea pieței internaționale de artă, după aproape trei ani de declin. În 2025, vânzările totale au crescut cu 4%, ajungând la 59,6 miliarde de dolari.

Tendința s-a menținut și în prima jumătate a anului 2026. Dintre colecționarii care au cheltuit între un milion și zece milioane de dolari, 19% erau relativ noi pe piață, cu o experiență de cel mult cinci ani. În schimb, doar 4% dintre colecționarii cu peste 20 de ani de experiență se aflau în această categorie.