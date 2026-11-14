 Pentagonul ar putea abandona planul retragerii masive a trupelor americane din Europa | adevarul.ro
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Pentagonul ar putea abandona planul retragerii masive a trupelor americane din Europa

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Pentagonul ar putea renunța la marea retragere a militarilor americani din Europa. Noul plan prevede o reducere mult mai mică de militari. Decizia finală va fi luată de președintele american Donald Trump.

Soldați americani
Soldați americani Foto: Shutterstock

Pentagonul ia în considerare reducerea numărului de militari din Europa cu doar aproximativ 5.000 de persoane din totalul de 80.000, anunță surse citate de Bloomberg. Noul plan conține o reducere mult mai mică decât cea de 25.000 până la 40.000 de militari de care aliații NATO se temeau.

Această schimbare reflectă creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa și dependența Washingtonului de bazele europene pentru războiul său împotriva Iranului.

Conducerea Pentagonului a recunoscut cât de mult se bazează armata SUA pe bazele europene și pe spațiul aerian aliat pentru a susține operațiunile din Orientul Mijlociu.

În plus, Administrația Trump privește cu ochi buni creșterile recente ale bugetelor de apărare din cadrul NATO.

Noul plan al Pentagonului ar putea ajuta România

Majoritatea reducerilor de militari ar viza Germania, în timp ce flancul estic al NATO ar putea fi consolidat, mai spus sursele citate de jurnaliștii americani. Ca urmare, militarii americani retrași din Germania ar putea ajunge în Polonia, țările baltice sau în România. De altfel, România le-a trimis liderilor SUA o ofertă privind suportarea cheltuielilor privitoare la militarii americani din bazele militare românești.

Decizia este la Trump

Probabil, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, va prezenta recomandările finale președintelui Donald Trump pe 1 decembrie. Liderul SUA va lua decizia finală.

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