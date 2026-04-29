Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul de la ora 16.00

„Gata, nu mai sunt băiat bun”: Trump a publicat o imagine în care apare ținând o mitralieră, pe un fundal cu explozii

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat miercuri, 29 aprilie, pe platforma Truth Social, o imagine în care apare într-o postură agresivă, însoțită de mesajul „Gata, nu mai sunt băiat bun”. 

Donald Trump, înarmat FOTO: Truth Social
În aceeași postare, președinte american afirmă că Iranul „nu reușește să-și pună ordine în treburi”.

„Iranul nu se poate descurca. Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se trezească rapid”, a scris președintele Donald Trump pe rețeaua de socializare.

Declarațiile vin la scurt timp după ce Trump a susținut că Teheranul i-ar fi transmis că se află într-o „stare de colaps” și că ar încerca să își redefinească structura de conducere, în timp ce ar solicita reluarea discuțiilor privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Pe fondul acestor tensiuni, negocierile dintre Iran și Statele Unite rămân în impas. Propunerea recentă a Teheranului ar amâna discuțiile despre programul nuclear până la soluționarea conflictului regional și a disputelor maritime din Golf, în timp ce Washingtonul insistă ca tema nucleară să fie abordată prioritar.

Situația este amplificată de instabilitatea din Orientul Mijlociu, unde atacurile cu rachete și drone au crescut în ultimele luni, iar statele din Golf încearcă să coordoneze un răspuns comun.

Pe plan economic, tensiunile au început deja să afecteze piețele energetice: prețul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 3%, depășind 111 dolari pe baril, iar experții avertizează că prelungirea crizei ar putea genera noi scumpiri globale.

Top articole

Partenerii noștri

image
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Doctorița care s-a sinucis azi-dimineață în București era fiica pilotului aeronavei lui Ceaușescu. Filmul complet al tragediei
gandul.ro
image
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
mediafax.ro
image
Lovitură pentru gigantul Mercedes-Benz înainte de Campionatul Mondial! Producătorul auto, direct afectat de decizia FIFA
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O nouă criză financiară plutește la orizont și nu va semăna cu cea din 2008: „Văd semne care nu mă lasă să dorm noaptea”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
observatornews.ro
image
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Ai voie să citeşti mesajele din telefonul cuiva fără permisiune? Legea din România de care puţini au habar
playtech.ro
image
Veste neașteptată pentru Mirel Rădoi înainte de Gaziantep – Beșiktaș! S-a ales următorul antrenor
fanatik.ro
image
Cum pregătește Ilie Bolojan interzicerea cumulului pensiei și salariului de la stat în timp ce guvernul este vizat de moțiune. Bugetarii pensionari care ar putea să fie obligați să renunțe la 85 la sută din pensie
ziare.com
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Cuba Gooding Jr. în România alături de Codin Maticiuc! Actorul a vizitat șantierul noului spital PRIMELE IMAGINI FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ilie Bolojan dezvăluie motivele care au dus la furia PSD
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
Click!

image
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic