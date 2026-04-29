„Gata, nu mai sunt băiat bun”: Trump a publicat o imagine în care apare ținând o mitralieră, pe un fundal cu explozii

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat miercuri, 29 aprilie, pe platforma Truth Social, o imagine în care apare într-o postură agresivă, însoțită de mesajul „Gata, nu mai sunt băiat bun”.

În aceeași postare, președinte american afirmă că Iranul „nu reușește să-și pună ordine în treburi”.

„Iranul nu se poate descurca. Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se trezească rapid”, a scris președintele Donald Trump pe rețeaua de socializare.

Declarațiile vin la scurt timp după ce Trump a susținut că Teheranul i-ar fi transmis că se află într-o „stare de colaps” și că ar încerca să își redefinească structura de conducere, în timp ce ar solicita reluarea discuțiilor privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Pe fondul acestor tensiuni, negocierile dintre Iran și Statele Unite rămân în impas. Propunerea recentă a Teheranului ar amâna discuțiile despre programul nuclear până la soluționarea conflictului regional și a disputelor maritime din Golf, în timp ce Washingtonul insistă ca tema nucleară să fie abordată prioritar.

Situația este amplificată de instabilitatea din Orientul Mijlociu, unde atacurile cu rachete și drone au crescut în ultimele luni, iar statele din Golf încearcă să coordoneze un răspuns comun.

Pe plan economic, tensiunile au început deja să afecteze piețele energetice: prețul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 3%, depășind 111 dolari pe baril, iar experții avertizează că prelungirea crizei ar putea genera noi scumpiri globale.