Președintele SUA, Donald Trump: „Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o stare de colaps”

Donald Trump a declarat marți, 28 aprilie, că Iran i-ar fi transmis că se află într-o „stare de colaps”, în timp ce negocierile pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu par să fi intrat într-un blocaj, potrivit Reuters.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul american a susținut că Teheranul încearcă să-și clarifice situația conducerii și solicită redeschiderea Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o «stare de colaps». Vor ca noi să «deschidem Strâmtoarea Ormuz» cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să-și clarifice situația conducerii”, a scris Trump.

Totuși, nu este clar cum ar fi fost transmis acest mesaj, notează Reuters.

Negocierile sunt tensionate, după ce cea mai recentă propunere a Iranului ar amâna discuțiile privind programul nuclear până la finalul conflictului și rezolvarea disputelor legate de transportul maritim din Golf. Washingtonul insistă însă ca problema nucleară să fie abordată de la început.

Între timp, liderii din statele Golfului s-au reunit în Arabia Saudită pentru a coordona un răspuns comun, în contextul atacurilor cu rachete și drone lansate de Iran în ultimele luni, după izbucnirea conflictului pe 28 februarie.

Pe fondul incertitudinilor, piața energetică resimte deja efectele: prețul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 3%, ajungând la peste 111 dolari pe baril. Potrivit Banca Mondială, prețurile energiei ar putea crește cu 24% în 2026 dacă tensiunile persistă.

Situația este complicată și de blocajele din transportul maritim. Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic, de la peste 120 de nave zilnic înainte de conflict, la doar câteva în ultimele zile, iar unele petroliere au fost nevoite să se întoarcă din drum.

În paralel, Emiratele Arabe Unite au anunțat că părăsesc alianțele OPEC și OPEC+, o decizie care ar putea afecta echilibrul pieței globale de petrol.

Deși Iranul susține că s-a pregătit pentru scenarii de blocadă și că utilizează rute alternative de comerț, inclusiv prin Marea Caspică și conexiuni feroviare regionale, presiunile economice și geopolitice rămân ridicate.

Conflictul din Orientul Mijlociu are un impact major asupra pieței globale, în special prin creșterea prețurilor la energie și perturbarea lanțurilor de aprovizionare. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz reduc fluxul de petrol și gaze, ceea ce duce la scumpiri, inflație și încetinirea economiilor, în special în statele dependente de importuri energetice. În același timp, creșterea costurilor cu energia se transmite în lanț către transport, alimente și industrie, amplificând presiunile economice la nivel global.