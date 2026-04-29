În timp ce Regele Charles III se adresa Congresului despre importanța echilibrului puterilor, Casa Albă a publicat pe contul său oficial de X o fotografie cu monarhul britanic și președintele Donald Trump alături de descrierea „DOI REGI”.

Regele Charles III a subliniat importanța alianței SUA–Marea Britanie, precum și a NATO, în cadrul discursului său istoric susținut marți după-amiază în fața unei sesiuni comune a Congresului, în timpul vizitei sale de stat de patru zile alături de regina Camilla.

În timp ce monarhul lăuda democrația americană, fiind întâmpinat cu aplauze de legislatori, Casa Albă a publicat pe X o imagine cu Charles și Trump din cursul aceleiași zile. În fotografie, cei doi apar într-un moment relaxat pe peluza sudică a Casei Albe, iar descrierea era: „DOI REGI”, însoțită de un emoji cu coroană, potrivit The Independent.

Discursul regelui în fața Camerei Reprezentanților și Senatului a venit la câteva ore după ce el și regina Camilla au făcut schimb de cadouri cu Trump și Prima Doamnă Melania Trump. După acest moment, Trump și Regele Charles au avut o întrevedere privată la Casa Albă.

Regele Charles a fost apoi aplaudat îndelung și a primit chiar o ovație în picioare după ce a amintit că Declarația Drepturilor din 1689 a Regatului Unit a stat la baza Declarației Drepturilor din Statele Unite.

„Declarația noastră a Drepturilor din 1689 nu a fost doar fundamentul monarhiei noastre constituționale, ci a oferit și sursa multor principii reluate – adesea aproape cuvânt cu cuvânt – în Declarația Drepturilor din SUA din 1791”, a spus el.

„Iar aceste rădăcini merg și mai departe în istoria noastră: Societatea Istorică a Curții Supreme din SUA a calculat că Magna Carta este citată în cel puțin 160 de cazuri ale Curții Supreme din 1789 încoace, inclusiv ca fundament al principiului conform căruia puterea executivă este supusă controlului și echilibrului.”

Declarațiile au stârnit aplauze puternice din partea legislatorilor. Comentariul a părut, de asemenea, o aluzie subtilă la Trump, care a fost criticat de mulți pentru presupuse tendințe autoritare.

Protestele „Fără regi” împotriva lui Trump au apărut în toată țara atât anul acesta, cât și anul trecut, atrăgând mulțimi mari care denunțau ceea ce consideră a fi tendințe autoritare ale președintelui. Se estimează că aproximativ 7 milioane de americani au participat la 2.100 de proteste „Fără regi” în luna octombrie a acestui an.

Magna Carta, adoptată în 1215 de regele Ioan, stabilește că toți – inclusiv regii – sunt supuși legii.

Charles, care a susținut discursul din același loc din Camera Reprezentanților unde vorbise și mama sa, regina Elisabeta a II-a, cu 25 de ani în urmă, nu l-a menționat pe Trump pe nume. De asemenea, nu a făcut referiri la politica internă americană, din cauza restricțiilor impuse de rolul său constituțional în guvernul britanic.

Regele Charles a evidențiat importanța relației SUA–Marea Britanie, în special a alianței NATO, pe fondul tensiunilor dintre Trump și liderii NATO legate de războiul din Iran.

„De la adâncurile Atlanticului până la calotele de gheață în mod dezastruos în topire ale Arcticii, angajamentul și expertiza forțelor armate ale Statelor Unite și ale aliaților săi se află în centrul NATO, angajate în apărarea reciprocă, protejând cetățenii și interesele noastre și menținând în siguranță nord-americanii și europenii de adversarii noștri comuni”, a spus el.