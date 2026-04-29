search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Moment controversat la Casa Albă: Donald Trump, numit „rege" în timpul vizitei lui Charles III

0
0
Publicat:

În timp ce Regele Charles III se adresa Congresului despre importanța echilibrului puterilor, Casa Albă a publicat pe contul său oficial de X o fotografie cu monarhul britanic și președintele Donald Trump alături de descrierea „DOI REGI”.

Regele Charles al III-lea și Donald Trump FOTO Profimedia
Regele Charles III a subliniat importanța alianței SUA–Marea Britanie, precum și a NATO, în cadrul discursului său istoric susținut marți după-amiază în fața unei sesiuni comune a Congresului, în timpul vizitei sale de stat de patru zile alături de regina Camilla.

În timp ce monarhul lăuda democrația americană, fiind întâmpinat cu aplauze de legislatori, Casa Albă a publicat pe X o imagine cu Charles și Trump din cursul aceleiași zile. În fotografie, cei doi apar într-un moment relaxat pe peluza sudică a Casei Albe, iar descrierea era: „DOI REGI”, însoțită de un emoji cu coroană, potrivit The Independent.

FOTO Captură X
Discursul regelui în fața Camerei Reprezentanților și Senatului a venit la câteva ore după ce el și regina Camilla au făcut schimb de cadouri cu Trump și Prima Doamnă Melania Trump. După acest moment, Trump și Regele Charles au avut o întrevedere privată la Casa Albă.

Regele Charles a fost apoi aplaudat îndelung și a primit chiar o ovație în picioare după ce a amintit că Declarația Drepturilor din 1689 a Regatului Unit a stat la baza Declarației Drepturilor din Statele Unite.

„Declarația noastră a Drepturilor din 1689 nu a fost doar fundamentul monarhiei noastre constituționale, ci a oferit și sursa multor principii reluate – adesea aproape cuvânt cu cuvânt – în Declarația Drepturilor din SUA din 1791”, a spus el.

„Iar aceste rădăcini merg și mai departe în istoria noastră: Societatea Istorică a Curții Supreme din SUA a calculat că Magna Carta este citată în cel puțin 160 de cazuri ale Curții Supreme din 1789 încoace, inclusiv ca fundament al principiului conform căruia puterea executivă este supusă controlului și echilibrului.”

Declarațiile au stârnit aplauze puternice din partea legislatorilor. Comentariul a părut, de asemenea, o aluzie subtilă la Trump, care a fost criticat de mulți pentru presupuse tendințe autoritare.

Protestele „Fără regi” împotriva lui Trump au apărut în toată țara atât anul acesta, cât și anul trecut, atrăgând mulțimi mari care denunțau ceea ce consideră a fi tendințe autoritare ale președintelui. Se estimează că aproximativ 7 milioane de americani au participat la 2.100 de proteste „Fără regi” în luna octombrie a acestui an.

Magna Carta, adoptată în 1215 de regele Ioan, stabilește că toți – inclusiv regii – sunt supuși legii.

Charles, care a susținut discursul din același loc din Camera Reprezentanților unde vorbise și mama sa, regina Elisabeta a II-a, cu 25 de ani în urmă, nu l-a menționat pe Trump pe nume. De asemenea, nu a făcut referiri la politica internă americană, din cauza restricțiilor impuse de rolul său constituțional în guvernul britanic.

Regele Charles a evidențiat importanța relației SUA–Marea Britanie, în special a alianței NATO, pe fondul tensiunilor dintre Trump și liderii NATO legate de războiul din Iran.

„De la adâncurile Atlanticului până la calotele de gheață în mod dezastruos în topire ale Arcticii, angajamentul și expertiza forțelor armate ale Statelor Unite și ale aliaților săi se află în centrul NATO, angajate în apărarea reciprocă, protejând cetățenii și interesele noastre și menținând în siguranță nord-americanii și europenii de adversarii noștri comuni”, a spus el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
După ce A SCĂPAT de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre! „UE INEGALĂ!”
gandul.ro
image
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
mediafax.ro
image
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat prețul pentru tratamentele balneare. Cum obțin pensionarii o reducere de 2.300 lei?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Câte sedii ANAF rămân în fiecare județ. Criteriile după care vor fi închise și ce se întâmplă cu angajații
playtech.ro
image
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub 21 de ani la toate meciurile din lume
fanatik.ro
image
Situație complicată pentru românii care nu-și găsesc de muncă de luni bune și vor să plece în străinătate. „Aștept ziua de mâine, aplic și nu este nimeni interesat”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Se recomandă cetățenilor să facă rezerve în casă. Bani cash în caz de colaps digital
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
Charles, Trump, Camilla, Melania, dineul de stat, Profimedia (3) jpg
Regele Charles nici măcar nu mai ciocnește cu șampanie. Întocmai ca nora sa Kate, trecută și ea prin cancer, și monarhul a renunțat la alcool
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii