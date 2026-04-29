Tensiuni între aliați. Trump îl acuză pe Merz că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul

Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac usturător la adresa cancelarului german Friedrich Merz, acuzându-l pe reţeaua sa Truth Social că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul,.

Liderul german a afirmat luni că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran şi a adăugat că Teheranul „umileşte” prima putere mondială.

Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, a răspuns Donald Trump, scrie Agepres.

Friedrich Merz a făcut acest comentariu în timpul unei vizite la o şcoală din vestul Germaniei.

„Americanii nu au în mod clar nicio strategie. Iar problema cu astfel de conflicte este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi”, a declarat el.

„Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat el. „Deci, toată această afacere este, după cum am spus, cel puţin nesăbuită”, a mai spus Merz.

El a subliniat că nu vede „ce strategie strategică de ieşire vor alege americanii, mai ales deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil”.

„O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aşa-numitele Gărzi Revoluţionare”, a mai declarat cancelarul federal.