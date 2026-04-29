search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tensiuni între aliați. Trump îl acuză pe Merz că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul

0
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac usturător la adresa cancelarului german Friedrich Merz, acuzându-l pe reţeaua sa Truth Social că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul,.

Donald Trump și Friedrich Merz FOTO EPA EFE
Donald Trump și Friedrich Merz FOTO EPA EFE

Liderul german a afirmat luni că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran şi a adăugat că Teheranul „umileşte” prima putere mondială.

Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, a răspuns Donald Trump, scrie Agepres.

Friedrich Merz a făcut acest comentariu în timpul unei vizite la o şcoală din vestul Germaniei.

„Americanii nu au în mod clar nicio strategie. Iar problema cu astfel de conflicte este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi”, a declarat el.

„Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat el. „Deci, toată această afacere este, după cum am spus, cel puţin nesăbuită”, a mai spus Merz.

El a subliniat că nu vede „ce strategie strategică de ieşire vor alege americanii, mai ales deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil”.

„O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aşa-numitele Gărzi Revoluţionare”, a mai declarat cancelarul federal.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii