Lovitură majoră pentru OPEC: Emiratele Arabe Unite părăsesc Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol după aproape șase decenii

Emiratele Arabe Unite au anunțat că se retrag din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și din formatul extins OPEC+, marcând una dintre cele mai importante schimbări din istoria cartelului, scrie, marți, BBC.

Decizia a fost luată după aproape 60 de ani de la aderarea statului din Golf, în 1967.

Autoritățile de la Abu Dhabi au precizat că plecarea reflectă „viziunea strategică și economică pe termen lung” a țării, precum și transformările din sectorul său energetic.

Anunțul reprezintă o lovitură majoră pentru organizație, unii analiști sugerând că ar putea reprezenta începutul unei perioade de declin pentru OPEC.

Potrivit declarațiilor ministrului energiei din Emiratele Arabe Unite, renunțarea la obligațiile impuse de cartel va permite țării o mai mare libertate în stabilirea propriilor politici de producție.

Se reduce capacitatea totală de producție a grupului țărilor OPEC

Retragerea Emiratelor lasă OPEC cu doar 11 membri și reduce semnificativ capacitatea totală de producție a grupului.

Saul Kavonic, analist la MST Financial, a subliniat că EAU reprezintă aproximativ 15% din capacitatea cartelului și a avertizat că Arabia Saudită, liderul de facto al OPEC, va avea dificultăți în a menține unitatea organizației.

Potrivit datelor OPEC, Emiratele Arabe produc în prezent aproximativ 2,9 milioane de barili de petrol pe zi, în timp ce Arabia Saudită ajunge la circa 9 milioane.

„Este o decizie politică şi a fost luată după o analiză atentă a politicilor actuale”

Ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite (EAU) a declarat marţi pentru Reuters că plecarea din OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) şi OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va da ţării flexibilitate, deoarece nu va mai avea obligaţii în cadrul acestor organisme, potrivit Agerpres

Suhail Mohamed al-Mazrouei a explicat că Emiratele Arabe Unite nu s-au consultat direct cu alţii, inclusiv Arabia Saudită, înainte de luarea deciziei.

„Aceasta este o decizie politică şi a fost luată după o analiză atentă a politicilor actuale şi viitoare legate de nivelul producţiei", a afirmat oficialul din EAU.

Ieșirea oficială din organizație va avea loc la 1 mai.

Contextul regional tensionat a influențat puternic piața petrolului. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la blocarea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, după amenințările Iranului la adresa transportului maritim. Închiderea uneia dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii a perturbat exporturile și a împins prețurile în sus.

Mazrouei a precizat că, în aceste condiții, plecarea Emiratelor din OPEC nu va produce efecte majore asupra pieței globale, având în vedere că oricum fluxurile comerciale sunt deja afectate de situația din Strâmtoarea Ormuz.

Un succes politic pentru președintele Donald Trump

Reuters notează însă că decizia reprezintă un succes politic pentru președintele Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri cartelul, acuzându-l că „a jefuit restul lumii prin umflarea prețurilor la petrol”.

Potrivit BBC, decizia EAU ar putea avea totuși implicații geopolitice importante în Orientul Mijlociu și pe piețele globale de energie, într-un moment în care echilibrul dintre marii producători de petrol este deja fragil.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a fost fondată în 1960 de Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Venezuela, iar de-a lungul timpului componența sa s-a schimbat, incluzând în prezent state precum Algeria, Nigeria, Libia sau Republica Congo.