Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, unul dintre criticii vehemenți al Kremlinului, a lansat un atac dur la adresa summitului desfășurat la Shenzhen între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, dar și la adresa președintelui american, respingând comparațiile care au apărut în spațiul public cu celebra Conferință de la Ialta din 1945.

Foto: FB Garry Kasparov,

Într-un editorial intitulat „Not ‘A New Yalta.’ The Trump-Putin-Xi Summit Is Something Worse” publicat pe platforma thenextmove.org Kasparov susține că întâlnirea din China reprezintă „un nou tip de farsă geopolitică”, nu o reeditare a acordului prin care marile puteri și-au împărțit sferele de influență la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Analistul și activistul rus amintește că termenul „noua Ialta” face trimitere la conferința din Crimeea la care au participat Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin, în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru multe state din Europa de Est, Ialta a rămas simbolul compromisurilor occidentale care au lăsat regiunea sub dominația sovietică pentru decenii.

Cu toate acestea, Kasparov consideră că analogia este greșită și chiar minimizează ceea ce s-a întâmplat la Shenzhen.

„Ceea ce s-a întâmplat la Shenzhen nu este o nouă Ialta, ci un nou tip de farsă geopolitică”, scrie acesta.

„Stalin controla deja Europa de Est”

Kasparov subliniază că liderii occidentali care au negociat cu Stalin în 1945 se confruntau cu o realitate militară complet diferită de cea de astăzi.

„Putem condamna trădarea Poloniei în 1945, dar este important să ne amintim că Stalin controla deja Europa de Est, cu Armata Roșie, care număra peste 10 milioane de oameni”, notează el.

În viziunea sa, Uniunea Sovietică negocia atunci dintr-o poziție de forță, în timp ce Rusia contemporană nu se află într-o situație comparabilă, în pofida războiului din Ucraina.

Potrivit lui Kasparov, Moscova nu a reușit să obțină o victorie decisivă după ani de conflict și nu deține avantajul strategic pe care îl avea Stalin la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Acuzații directe la adresa lui Trump

Cea mai dură parte a editorialului vizează însă comportamentul lui Donald Trump în relația cu liderul de la Kremlin.

Kasparov susține că președintele american nu este constrâns de circumstanțe geopolitice să facă concesii, ci alege să le facă.

„Donald Trump nu face compromisuri dificile; el capitulează voluntar în fața unei puteri de rang secund”, afirmă fostul campion mondial.

Autorul consideră că apropierea dintre Trump și Putin nu este rezultatul unui calcul strategic realist, ci o alegere politică ce oferă Kremlinului legitimitate și influență suplimentară pe scena internațională.

„Cât de mult și-ar dori Putin să fie Stalin”

În editorial, Kasparov ironizează și comparațiile dintre Putin și liderul sovietic care a dominat Europa de Est după război.

„Cât de mult și-ar dori Putin să fie Iosif Stalin”, scrie el, argumentând că Rusia actuală este departe de poziția de superputere pe care o avea Uniunea Sovietică în 1945.

În opinia sa, Putin are nevoie astăzi de sprijin diplomatic și de concesii din partea Washingtonului pentru a-și atinge obiectivele strategice, ceea ce evidențiază diferența dintre contextul actual și cel al Conferinței de la Ialta.

„Rușine națională pentru America”

Kasparov își încheie analiza cu o evaluare extrem de critică a rezultatelor summitului de la Shenzhen.

„Trump a plecat de la Shenzhen cu rușine națională pentru America și un memorandum vag despre pace”, susține acesta.

Concluzia fostului campion mondial este că reuniunea dintre Trump, Putin și Xi nu reprezintă o reașezare a ordinii mondiale comparabilă cu cea din 1945, ci un episod care, în opinia sa, evidențiază slăbirea poziției americane și disponibilitatea președintelui SUA de a-i oferi Kremlinului o victorie diplomatică.