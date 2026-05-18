search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Motivul pentru care Putin se teme cel mai mult”. Fostul mare campion Garry Kasparov a vorbit despre atacurile ucrainene de la porțile Moscovei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

 Moscova este Rusia, prin urmare dronele care zboară deasupra capitalei ruse ar putea duce la tulburări civile, lucru de care Putin se teme foarte tare, a spus Garry Kasparov.

Opozantul rus Garry Kasparov FOTO Facebook
Opozantul rus Garry Kasparov FOTO Facebook

Transferul războiului la Moscova ar putea însemna începutul sfârșitului pentru actualul regim din Rusia. Opozantul rus și-a exprimat opinia cu privire la situația din Rusia în cadrul emisiunii „Forumul Rusia Liberă” difuzată pe YouTube.

„Conform standardelor ucrainene, dacă ne uităm la ce se întâmplă la Kiev și în alte orașe, acest atac asupra Moscovei este o încălzire. Dar faptul că războiul a ajuns la Moscova a provocat pur și simplu o reacție de șoc în rândul oamenilor. Cum este posibil să ne bombardeze? Evident, acesta este motivul pentru care Putin se teme cel mai mult. În Rusia, însă, războiul împotriva altor țări, uciderea în masă a ucrainenilor, africanilor și sirienilor, nu deranjează aproape pe nimeni. Și de ce suntem bombardați? Plângerea împotriva dictatorului-țar este legată de faptul că războiul nu merge așa cum ne așteptam. Cred că, dacă această situație persistă sau se agravează, atunci tocmai aceasta este crearea acelei mase critice”, a declarat liderul opoziției ruse. 

  Kasparov a subliniat, de asemenea, o nuanță importantă:

„Moscova, per total, a fost beneficiarul evident al războiului. Războiul din Ucraina este o afacere foarte profitabilă. Este clar că sumele enorme de bani strânse din acest război - deoarece războiul a creat o economie subterană paralelă (evaziunea sancțiunilor, spălarea banilor) - sunt legate în mod natural de Moscova și se pare că toate acestea încep să se schimbe acum. Pe scurt, situația a început să se schimbe, iar acest lucru ar trebui să-l preocupe cel mai mult pe Putin. Se pune întrebarea: ce îl va determina pe Putin să facă acest lucru: să încheie un tratat sau să escaladeze? Pentru mine, răspunsul este evident: escaladarea, desigur”.

Anterior, Kasparov le-a sugerat, de asemenea,  ucrainenilor cum să dea o „triplă lovitură” lui Putin și Rusiei cu o singură mișcare. 

El a răspuns fără echivoc la întrebarea când se va încheia războiul din Ucraina:

„De fapt, în Europa se știe răspunsul la această întrebare: războiul se va încheia doar odată cu schimbarea regimului în Rusia. Acest lucru va duce aproape sigur la prăbușirea Rusiei, dar deocamdată vorbesc despre schimbarea regimului. Atâta timp cât Putin este la putere, războiul nu se va termina. Ei știu, dar le este frică să recunoască acest lucru”

„Această teamă superstițioasă că războiul se poate încheia doar odată cu căderea regimului este, de fapt, realizabilă, deoarece regimul deja slăbește. Dacă ajutorul acordat Ucrainei ar fi intensificat (să zicem, permițându-i să distrugă Podul Crimeii în bucăți), atunci nu exclud că acesta ar fi sfârșitul lui Putin, deoarece regimul este ținut unit de simboluri. Dacă Ucraina ar avea capacitatea tehnologică de a demola Podul Kerci, cred că ar putea declanșa o reacție în lanț care ar  duce  la prăbușirea a tot ”, a remarcat Kasparov. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
digi24.ro
image
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
stirileprotv.ro
image
Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan
gandul.ro
image
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi face primul transfer la Gaziantep! Ce fotbalist ia din SuperLiga României
fanatik.ro
image
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
digisport.ro
image
Anunțul premierului interimar Ilie Bolojan după întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan
click.ro
image
A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Românii care vor primi controale ANAF în 2026. Ce tranzacții au intrat în atenția Fiscului
playtech.ro
image
Cum s-a trăit titlul Universității la nunțile de aseară din Craiova! Până și soția fostului atacant al lui Adrian Mititelu a explodat de bucurie
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Rusia salută decizia luată la nivel mondial, după 4 ani de război: "Este un pas important!"
digisport.ro
image
Roșii plantate „cu susul în jos” în grădina actorului Bebe Cotimanis: „Am luat găletușe de cinci lei și am pus roșii cherry”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Sondaj INSCOP privind alegerile parlamentare după moțiune! Răsturnare de situație la vot. Partidul care a ajuns pe locul 2
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
click.ro
image
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
click.ro
image
Cum i-a schimbat divorțul viața lui Rareș Cojoc. Ce s-a întâmplat în cariera dansatorului? „Eu m-am raportat la căsnicie și ca la o cruce”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Roșii plantate „cu susul în jos” în grădina actorului Bebe Cotimanis: „Am luat găletușe de cinci lei și am pus roșii cherry”
image
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?

OK! Magazine

image
N-are loc de ea, niciodată n-a avut. Meghan spumegă iar de furie, după succesul colosal al Prințesei Kate în Italia

Click! Pentru femei

image
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas