„Motivul pentru care Putin se teme cel mai mult”. Fostul mare campion Garry Kasparov a vorbit despre atacurile ucrainene de la porțile Moscovei

Moscova este Rusia, prin urmare dronele care zboară deasupra capitalei ruse ar putea duce la tulburări civile, lucru de care Putin se teme foarte tare, a spus Garry Kasparov.

Transferul războiului la Moscova ar putea însemna începutul sfârșitului pentru actualul regim din Rusia. Opozantul rus și-a exprimat opinia cu privire la situația din Rusia în cadrul emisiunii „Forumul Rusia Liberă” difuzată pe YouTube.

„Conform standardelor ucrainene, dacă ne uităm la ce se întâmplă la Kiev și în alte orașe, acest atac asupra Moscovei este o încălzire. Dar faptul că războiul a ajuns la Moscova a provocat pur și simplu o reacție de șoc în rândul oamenilor. Cum este posibil să ne bombardeze? Evident, acesta este motivul pentru care Putin se teme cel mai mult. În Rusia, însă, războiul împotriva altor țări, uciderea în masă a ucrainenilor, africanilor și sirienilor, nu deranjează aproape pe nimeni. Și de ce suntem bombardați? Plângerea împotriva dictatorului-țar este legată de faptul că războiul nu merge așa cum ne așteptam. Cred că, dacă această situație persistă sau se agravează, atunci tocmai aceasta este crearea acelei mase critice”, a declarat liderul opoziției ruse.

Kasparov a subliniat, de asemenea, o nuanță importantă:

„Moscova, per total, a fost beneficiarul evident al războiului. Războiul din Ucraina este o afacere foarte profitabilă. Este clar că sumele enorme de bani strânse din acest război - deoarece războiul a creat o economie subterană paralelă (evaziunea sancțiunilor, spălarea banilor) - sunt legate în mod natural de Moscova și se pare că toate acestea încep să se schimbe acum. Pe scurt, situația a început să se schimbe, iar acest lucru ar trebui să-l preocupe cel mai mult pe Putin. Se pune întrebarea: ce îl va determina pe Putin să facă acest lucru: să încheie un tratat sau să escaladeze? Pentru mine, răspunsul este evident: escaladarea, desigur”.

El a răspuns fără echivoc la întrebarea când se va încheia războiul din Ucraina:

„De fapt, în Europa se știe răspunsul la această întrebare: războiul se va încheia doar odată cu schimbarea regimului în Rusia. Acest lucru va duce aproape sigur la prăbușirea Rusiei, dar deocamdată vorbesc despre schimbarea regimului. Atâta timp cât Putin este la putere, războiul nu se va termina. Ei știu, dar le este frică să recunoască acest lucru”

„Această teamă superstițioasă că războiul se poate încheia doar odată cu căderea regimului este, de fapt, realizabilă, deoarece regimul deja slăbește. Dacă ajutorul acordat Ucrainei ar fi intensificat (să zicem, permițându-i să distrugă Podul Crimeii în bucăți), atunci nu exclud că acesta ar fi sfârșitul lui Putin, deoarece regimul este ținut unit de simboluri. Dacă Ucraina ar avea capacitatea tehnologică de a demola Podul Kerci, cred că ar putea declanșa o reacție în lanț care ar duce la prăbușirea a tot ”, a remarcat Kasparov.