Nicușor Dan, tentat să refuze invitația lui Trump ca România să devină membru permanent al Consiliului pentru Pace

Președintele Nicușor Dan pare înclinat să refuze oferta președintelui american Donald Trump de aderare a României la „Consiliul pentru Pace”, un organism internațional care ar presupune și plata unei taxe de un miliard de dolari, potrivit surselor TVR. Într-un comunicat oficial, șeful statului a precizat că a demarat „un aprofundat proces de analiză”.

Până în prezent, aproximativ 60 de state au primit invitații de aderare, însă tot mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Suedia, Norvegia, Italia și Slovenia, au respins deja oferta.

România se află într-o perioadă de „expectativă analitică” privind invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace”. Președintele Nicușor Dan a transmis marți, 20 ianuarie, un mesaj de deschidere față de inițiativa liderului american, salutând public demersul lui Donald Trump de promovare a păcii și securității internaționale şi precizând că România trebuie să analizeze în profunzime implicațiile documentului fundamental al acestei inițiative, denumit „Carta Board of Peace”.

Totuși, comunicatul lui Nicușor Dan reprezintă o amânare tactică până la Consiliul European extraordinar de joi, unde el va discuta cu omologii săi din UE, potrivit unor informații TVR.

În funcție de discuțiile cu ceilalți șefi de stat din UE, președintele Nicușor Dan va decide dacă refuză complet oferta președintelui Donald Trump sau acceptă ca România să devină membru cu mandat temporar de trei ani, cu focus pe rezolvarea situației de securitate din Gaza.

O decizie va fi luată și în funcție de negocierile cu SUA pentru o vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington în prima parte a acestui an, potrivit acelorași surse citate de TVR.

În „Consiliul de Pace” propus de Donald Trump, liderul de la Casa Albă ar urma să fie „primul preşedinte al organismului”, iar puterile acestuia vor fi extinse: doar el va putea să „invite” alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture organismului. În plus, Trump va avea dreptul să respingă prin veto deciziile votate.

Preşedintele american a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat drept un concurent al ONU.

Franța a anunțat că nu va răspunde favorabil invitației de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Guvernul german se opune, deoarece Consiliul propus de Trump riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, a relatat revista germană Spiegel, citând un document al Ministerului de Externe de la Berlin, transmite Reuters.

Și alte state europene au respins proiectul. Printre ele, Suedia, Norvegia, Italia și Slovenia.