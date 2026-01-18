Liderii mondiali privesc cu prudență inițiativa „Consiliul pentru Pace”. „Este un fel de ONU a lui Trump”

Guvernele au reacționat cu prudență, duminică, la invitația președintelui SUA, Donald Trump, de a se alătura inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”, menită să rezolve conflicte la nivel global, un plan despre care diplomații avertizează că ar putea afecta activitatea ONU, scrie Reuters.

Doar Ungaria, al cărei premier este un aliat apropiat al lui Trump, a oferit un răspuns clar și necondiționat invitațiilor, care au fost trimise către aproximativ 60 de state și au început să ajungă în capitalele europene sâmbătă, potrivit diplomaților.

Alte guverne au părut reticente în a face declarații publice, oficialii preferând să își exprime anonim îngrijorările legate de impactul inițiativei asupra activității ONU.

Consiliul ar urma să fie prezidat pe viață de Trump și să înceapă prin abordarea conflictului din Gaza, urmând ca ulterior să își extindă activitatea și asupra altor conflicte, potrivit unei copii a scrisorii de invitație și a unui proiect de statut consultate de Reuters.

Statele membre ar urma să aibă mandate limitate la trei ani, cu excepția cazului în care plătesc câte un miliard de dolari pentru finanțarea activităților Consiliului, sumă care le-ar asigura un statut permanent, se arată în scrisoare.

„Aceasta oferă pur și simplu statut de membru permanent țărilor partenere care demonstrează un angajament profund față de pace, securitate și prosperitate”, a transmis Casa Albă într-o postare pe X.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, aflată într-o vizită în Coreea de Sud, a declarat jurnaliștilor că țara sa este „pregătită să își aducă contribuția”, deși nu a fost clar dacă se referea în mod specific la Gaza sau la inițiativa de pace în ansamblu.

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat duminică faptul că a fost de acord, în principiu, cu Consiliul pentru Pace dedicat situației din Gaza, deși detaliile sunt încă în curs de stabilire.

Mandatul Consiliului pentru Pace a fost autorizat exclusiv de Consiliul de Securitate al ONU până în anul 2027 și vizează doar conflictul din Gaza.

„ONU a lui Trump”

Includerea unui „statut” în scrisoarea de invitație a alimentat îngrijorările unor guverne europene, care se tem că inițiativa ar putea submina activitatea Organizației Națiunilor Unite, instituție pe care Trump a acuzat-o că nu sprijină eforturile sale de a pune capăt conflictelor din lume.

„Este un fel de «ONU a lui Trump», care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat un diplomat.

Alți trei diplomați occidentali au spus că inițiativa pare să submineze ONU, dacă va fi pusă în aplicare.

Printre liderii invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace se numără cei ai Franței, Germaniei, Italiei, Ungariei, Australiei, Canadei, Comisiei Europene, precum și ai unor state-cheie din Orientul Mijlociu, potrivit oficialilor.

România, invitată să participe

România a fost, de asemenea, invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump.

”Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. Printre statele care nu au fost invitate se numără Estonia, Letonia, sau Lituania.