search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump divizează partidele politice: sprijin total din PSD, dar opoziția și președintele încă analizează

0
0
Publicat:

Invitația adresată României de președintele american Donald Trump pentru a se alătura noului „Consiliu pentru Pace” a declanșat, în ultimele zile, o dezbatere intensă la nivel politic. Inițiativa, prezentată ca un mecanism internațional de gestionare a conflictelor și reconstrucției postbelice, este privită de numeroși actori drept o structură alternativă la Organizația Națiunilor Unite, ceea ce a generat poziționări divergente în rândul partidelor politice românești. 

Donald Trump la reuniunea „Board of Peace” la Forumul Economic de la Davos FOTO AFP
Donald Trump la reuniunea „Board of Peace” la Forumul Economic de la Davos FOTO AFP

În timp ce Partidul Social Democrat susține deschis aderarea României, președintele Nicușor Dan și formațiunile de centru-dreapta pledează pentru prudență și analiză. Alte voci din opoziție avertizează că proiectul riscă să slăbească instituțiile multilaterale existente și să tensioneze relațiile României cu Uniunea Europeană, notează informat.ro. 

Ce presupune inițiativa lansată de Donald Trump

Administrația Prezidențială a confirmat că România a primit oficial invitația de a deveni membră a „Consiliului pentru Pace”, organism lansat de Donald Trump în contextul Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit informațiilor disponibile, structura ar urma să se implice inițial în coordonarea reconstrucției Fâșiei Gaza, cu posibilitatea extinderii mandatului asupra altor crize internaționale.

Consiliul ar funcționa cu mandate de trei ani pentru statele membre, însă ar exista și posibilitatea obținerii unui statut permanent, condiționat de o contribuție financiară de aproximativ un miliard de dolari. De asemenea, Donald Trump ar urma să dețină un rol central și permanent în conducerea organismului, aspect care a ridicat semne de întrebare legate de echilibrul decizional și legitimitatea internațională.

În acest context, presa internațională a descris inițiativa drept o „ONU paralelă”, ceea ce pune statele invitate, inclusiv România, în fața unei alegeri sensibile: menținerea unei alinieri ferme cu Washingtonul sau sincronizarea poziției cu majoritatea partenerilor europeni, care au reacționat, în general, cu rezervă.

Poziția președintelui Nicușor Dan

Reacția președintelui României, Nicușor Dan, a fost una calculată. Șeful statului a transmis că salută orice inițiativă care urmărește promovarea păcii, dar a subliniat că România analizează în detaliu conținutul Cartei și implicațiile juridice, financiare și politice ale unei eventuale aderări.

Această abordare prudentă a fost interpretată ca o încercare de a evita decizii grăbite, în lipsa unei clarificări complete a rolului Consiliului și a relației sale cu ONU și Uniunea Europeană. Un punct sensibil îl reprezintă contribuția financiară solicitată pentru un statut permanent.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că suma este una considerabilă și că orice decizie va trebui analizată inclusiv în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit unor surse din zona Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan nu ia în calcul, cel puțin în acest moment, plata unei asemenea contribuții, preferând consultări cu partenerii europeni înainte de a stabili dacă România ar putea accepta un statut temporar sau ar refuza invitația.

Citește și: Trump vrea să înlocuiască ONU cu Consiliul Păcii: „Nu a fost foarte utilă, ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”

PSD, susținere fără rezerve

De cealaltă parte, PSD s-a poziționat ca principalul susținător al aderării României la „Consiliul pentru Pace”. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a criticat lipsa unei reacții rapide din partea președintelui și a susținut că România ar trebui să accepte invitația fără ezitare.

Argumentele PSD se concentrează pe importanța relației strategice cu Statele Unite și pe ideea că participarea la un astfel de organism ar oferi României un loc la masa deciziilor globale. În această logică, costurile financiare sunt considerate justificate, fiind puse în balanță cu beneficiile în materie de securitate și influență geopolitică.

USR și centru-dreapta: rezerve și condiții

Formațiunile de centru-dreapta, în special USR, au adoptat o poziție critică. Liderul USR, Dominic Fritz, a atras atenția că România nu poate accepta o implicare financiară și politică majoră într-o structură ale cărei reguli de funcționare nu sunt clar definite.

Fritz a subliniat că este esențială clarificarea raportului dintre Consiliu, ONU și UE și a avertizat că România riscă să se izoleze de partenerii europeni dacă acceptă necondiționat o inițiativă privită cu suspiciune la Bruxelles.

AUR: atac politic și mesaje simbolice

AUR nu a formulat o poziție oficială fermă privind aderarea României la Consiliu, dar a folosit subiectul pentru a critica Administrația Prezidențială. Liderul partidului, George Simion, a acuzat lipsa unei strategii coerente în relația cu Washingtonul și a promovat ideea unei renegocieri a poziției României în raport cu SUA.

Mesajele AUR au fost însoțite și de gesturi simbolice, menite să ironizeze modul în care este gestionat parteneriatul strategic, sugerând că deciziile de politică externă sunt fie prea prudente, fie incoerente.

Susțineri izolate și concluzii

Pe lângă marile partide, există și voci marginale care privesc inițiativa drept o oportunitate pentru România de a-și crește vizibilitatea internațională. Grupul Parlamentar „PACE – Întâi România” ar fi transmis un mesaj de susținere pentru proiectul lansat de Donald Trump.

În ansamblu, dezbaterea privind „Consiliul pentru Pace” reflectă dilemele majore ale politicii externe românești: echilibrul dintre relația strategică cu SUA, solidaritatea europeană, costurile financiare și respectarea arhitecturii multilaterale existente. Decizia finală, care va reveni președintelui Nicușor Dan după consultări instituționale și externe, va avea implicații importante pentru poziționarea României într-un context internațional tot mai impredictibil.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
stirileprotv.ro
image
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!” Foto
fanatik.ro
image
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Mircea Lucescu, INTERNAT de URGENȚĂ! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
playtech.ro
image
De ce a fost impresionat selecționerul naționalei de handbal la turneul din țările scandinave: ”Dimineața, din tot cartierul…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Mutarea care schimbă jocul. Ce cadou îi face Trump lui Zelenski
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc