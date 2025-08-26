FT: SUA ar putea furniza sprijin aerian și informații pentru protecția trupelor europene în Ucraina. Planul garanțiilor de securitate

Statele Unite vor oferi Europei sprijin aerian și de informații pentru trupele din Ucraina, condiționat însă de angajamentul țărilor europene de a desfășura zeci de mii de soldați, potrivit Financial Times.

Trump vrea ca Europa să trimită zeci de mii de soldați în Ucraina, iar în schimb Statele Unite vor asigura un scut aerian și informații

Americanii sunt dispuși să ofere Europei "mijloace strategice", adică capabilități de informații, supraveghere și recunoaștere, capabilități de comandă și control și capabilități de apărare aeriană pentru a asigura desfășurarea de forțe europene în Ucraina.

SUA ar putea furniza aeronave, logistică și radare terestre, "care vor sprijini și vor asigura o zonă de interdicție aeriană și un scut aerian" pentru Ucraina. Propunerea SUA este condiționată de angajamentele capitalelor europene de a desfășura zeci de mii de soldați în Ucraina, au avertizat oficialii, potrivit jurnaliștilor Financial Times, citați de observatornews.ro

Donald Trump, preşedintele SUA, le-ar fi spus liderilor europeni la summit-ul de săptămâna trecută de la Casa Albă că Statele Unite vor face parte din echipa care va "coordona" aplicarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina. De altfel, acest lucru a fost o condiţie esenţială pusă de Volodimir Zelenski pentru a descuraja un eventual viitor atac al Rusiei după ce se va ajunge la un acord de pace.

Înalţi oficiali americani ar fi dat asigurări liderilor europeni că Washingtonul va contribui cu echipamente de supraveghere şi recunoaştere, staţii de comandă, echipamente de apărare aeriană şi va ajuta şi pe partea de "intelligence" cu informaţii vitale.

Planul garanțiilor de securitate: Marea Britanie și Franța vor să coordoneze o coaliție militară cu trupe de menținere a păcii

Marea Britanie şi Franţa vor să coordoneze o coaliţie militară şi să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina, dar oficialii europeni au recunoscut că acest lucru se poate realiza doar dacă trupele europene sunt supravegheate şi protejate de trupele americane. SUA deja au trimis Ucrainei sisteme Patriot şi muniţia aferentă, dar noul "pachet" ar presupune şi avioane de luptă, radare care să creeze un "no fly zone", precum şi logistica necesară desfăşurării unor astfel de echipamente.

Oferta făcută de SUA este însă condiţionată de angajamentul liderilor europeni de a desfăşura zeci de mii de soldaţi în Ucraina, susţin oficiali americani pentru Financial Times, şi ar putea fi anulată în cazul în care Europa nu-şi poate respecta înţelegerea. Cu alte cuvinte, SUA nu îşi va trimite Armata în Ucraina.

Mai mult, unii dintre înalţii oficiali ai administraţiei Trump, cum ar fi spre exemplu secretarul Apărării Pete Hegseth, se declară sceptici în legătură cu orice fel de participare de teama de a nu atrage SUA într-un conflict direct cu Rusia. Într-un răspuns pentru Financial Times, Pentagonul a spus că nu comentează deocamdată măsuri care sunt încă în faza de dezbateri.

Planul de pace mai prevede o zonă demilitarizată și trei linii de apărare în Ucraina

Planul schiţat de liderii europeni presupune o zonă demilitarizată, patrulată de trupe de menţinere a păcii dintr-o ţară agreată atât de Ucraina, cât şi de Rusia. O a doua zonă ar fi protejată de trupe ucrainene antrenate şi înarmate de NATO, iar o a treia linie de apărare ar urma să fie staţionată adânc în teritoriul Ucrainei şi ar fi protejată suplimentar de trupele americane.

Președintele Trump dă asigurări că SUA vor sprijini Ucraina

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu au fost stabilite garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, dar a reafirmat angajamentul SUA de a avea un rol, relatează Reutes și Radio Liberty.

„Nici măcar nu știm care ar fi garanția de securitate pentru că nici măcar nu am discutat detaliile acesteia. Dar îi vom ajuta. Și dacă vom ajunge la o înțelegere – și cred că se va întâmpla – nu cred că vom avea mari probleme.”

Trump a declarat totodată că Europa va oferi Ucrainei garanții de securitate semnificative.