Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
Vânzarea de haine second-hand online este impozitată? Dezbaterea aprinsă stârnită de o tânără îngrijorată de ANAF

Publicat:

O tânără care a vândut haine și produse second-hand pe o platformă online se teme că va fi obligată să își declare veniturile la ANAF, deși susține că nu a obținut profit. Relatarea sa a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare.

Vânzările de haine second-hand îi pot aduce pe români ân vizorul ANAF. Sursa: Freepik.com
Vânzările de haine second-hand îi pot aduce pe români ân vizorul ANAF. Sursa: Freepik.com

Aceasta susține că nu a obținut profit, ci doar și-a recuperat o parte din prețul achitat pe lucruri la momentul achiziției.

„Voi vă declarați veniturile la ANAF din Vinted? Dacă da, de la ce sumă? Întreb pentru că nu aș vrea să primesc o somație de la ANAF”, a fost întrebarea care a stârnit agitație pe platforma Reddit.

Mai mulți utilizatori au susținut că ANAF nu are nicio problemă cu vânzările ocazionale de bunuri personale, telefoane vechi, haine, mobilă sau electrocasnice, deoarece acestea nu provin dintr-o activitate comercială.

Unii români au invocat Codul Fiscal, care prevede că sunt neimpozabile veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal, atunci când acestea nu provin dintr-o activitate economică.

„De ce trebuie să dau ceva statului când tricoul a devenit bunul meu personal și vreau să îl vând mai departe, fără ca asta să fie o activitate financiară? Nu vând 100 de tricouri pe lună”, a scris un român, adăugând că trocul este imposibil de controlat de stat.

„Cred că se numește troc la punctul ăsta, iar trocul nu este fiscalizat”, a scris altcineva.

Un alt utilizator explică faptul că, în calitate de „client inițial”, cumpărătorul a plătit deja taxe statului atunci când a achiziționat produsul

„Când ai dat 100 de lei pe un tricou, magazinul a plătit deja taxe către stat. Pe același produs nu este normal să se perceapă din nou o taxă”, adaugă acesta.

Alții au povestit că vând de ani de zile ocazional produse pe platforme online fără să fi fost vreodată contactați de ANAF.

Un internaut a relatat că a vândut într-un singur an peste 100 de cărți, un obiectiv foto de aproximativ 4.000 de lei și alte bunuri, depășind suma de 10.000 de lei, dar a putut demonstra proveniența acestora și faptul că nu a existat un scop comercial.

„Dacă aș fi vândut 30 de obiective foto, se putea pune problema altfel”, a precizat acesta.

Unii participanți la discuție au atras atenția că, în lipsa documentelor de proveniență și în cazul unor sume mari, ANAF ar putea solicita explicații suplimentare.

„Dacă te trezești cu ceva de la ANAF, prezinți vânzările și dovedești că sunt bunuri personale”, a explicat un comentator.

Alții au ironizat situația:

„Am vândut de 20 de lei, sunt în pericol?”, a glumit un român.

„Sunt oameni care fură milioane și tu crezi că te caută ANAF pentru câteva sute de lei?”, a întrebat un alt român.

Veniturile de peste 10.000 de lei atrag atenția ANAF

Potrivit platformei de vânzări online, vânzările second-hand sunt scutite de taxe. „Nu plătești impozit pentru vânzările second-hand. Nu îți face griji: vânzarea articolelor personale pe Vinted nu este impozitată, chiar dacă obții un profit”, arată reprezentanții platformei.

Citește și: O tânără care se laudă că va munci de sărbători i-a revoltat pe români: „După ce a oprit camera, plângea”

Totuși, există un prag de raportare care poate aduce utilizatorii în atenția autorităților fiscale. O directivă europeană, cunoscută sub numele de DAC7, obligă platformele de vânzări online să raporteze către autoritățile fiscale informații despre utilizatorii care vând bunuri sau servicii prin intermediul lor.

Platformele trebuie să transmită date către ANAF dacă un utilizator depășește, într-un an calendaristic, unul dintre următoarele praguri: peste 30 de vânzări sau încasări de peste 2.000 de euro, echivalentul a aproximativ 10.000 de lei. Raportarea presupune transmiterea unor informații precum numele, CNP-ul și sumele încasate și nu implică reținerea sau calcularea automată a unor taxe.

„Dacă îndeplinești condițiile, îți vom cere să adaugi un detaliu într-un formular precompletat. Pentru majoritatea persoanelor, termenul limită este la începutul lunii ianuarie, dar în unele cazuri ai la dispoziție mai mult timp. După ce trimiți formularul, noi transmitem informațiile către autorități în anul următor. Primești și tu un exemplar, iar toate datele sunt criptate și securizate”, arată reprezentanții platformei.

Aceștia amintesc că în cazul necompletării formularului soldul utilizatorului și vânzîrile vor fi blocat. „Cu toate acestea, poți redobândi accesul în orice moment prin trimiterea formularului”, adaugă reprezentanții platformei.

DAC7 este o directivă a Uniunii Europene care are ca scop combaterea evaziunii fiscale, însă nu vizează taxarea automată a vânzărilor second-hand. Intrarea în atenția ANAF nu echivalează automat cu stabilirea unor obligații fiscale.

Recent, Cosmin Neculiță, șef al Serviciului Antifraudă Argeș, a declarat că persoanele care depășesc pragul de 10.000 de lei din activități de comerț pe platformele online pot primi de la Fisc o notificare de conformare pentru declararea veniturilor și plata eventualelor taxe. Notificarea reprezintă o atenționare și nu o decizie de impunere, iar veniturile raportate nu sunt automat încadrate ca venituri din activități economice.

„Îi anunțăm că au fost identificați cu rambursuri în valoare de peste 10.000 de lei, care pot reprezenta venituri dintr-o activitate economică. Acest prag generează o notificare informativă, transmisă pentru a-i înștiința că, dacă intenționează să continue sau desfășoară o activitate economică, trebuie să se autorizeze legal, ca PFA, SRL etc.”, a precizat Neculiță, potrivit Profit.ro.

Economie

Ghid de cumpărături

