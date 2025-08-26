search
Marți, 26 August 2025
Trump și Putin pun la cale noi acorduri energetice: Exxon ar putea intra în proiectul Sahalin-1; Rusia vrea echipamente americane pentru GNL

Publicat:

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de luna aceasta nu a avut drept obiect doar situația din Ucraina, ci și încheierea unor acorduri bilaterale prin care compania americană Exxon Mobile ar putea intra în proiectul rusesc Sahalin-1, în timp ce rușii ar cumpăra echipamente americane pentru GNL.

Vladimir Putin și Donald Trump, la întâlnirea din Alaska
Trump și Putin pun la cale noi acorduri energetice. Foto AFP

Oficiali guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună, care au vizat realizarea păcii în Ucraina, scrie Reuters, citând cinci surse familiarizate cu discuțiile.

Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au spus ei.

Rusia a fost împiedicată să acceseze majoritatea investițiilor internaționale în sectorul său energetic și să încheie tranzacții majore din cauza sancțiunilor impuse în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Oficialii au discutat despre posibilitatea ca Exxon Mobil să intre din nou în proiectul rusesc de petrol și gaze Sahalin 1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, au ridicat posibilitatea ca Rusia să achiziționeze echipamente americane pentru proiectele sale de GNL, cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancțiuni occidentale, au declarat patru surse.

Niciuna dintre surse nu a putut fi numită deoarece nu erau autorizate să vorbească public despre negocieri, a adăugat agenția internațională de presă.

O altă idee era ca SUA să achiziționeze nave de spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară din Rusia, a relatat Reuters pe 15 august.

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei trimisului american Steve Witkoff la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu trimisul său pentru investiții, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre sursele citate. De asemenea, discuțiile au fost efectuate în cadrul Casei Albe cu președintele american Donald Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost discutate pe scurt și la summitul din Alaska din 15 august, a declarat o sursă.

Casa Albă chiar voia să publice un titlu după summitul din Alaska, anunțând o mare tranzacție de investiții”, a spus una dintre surse. „Așa simte Trump că a realizat ceva.”

Trump și echipa sa de securitate națională continuă să discute cu oficialii ruși și ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri masacrele și a pune capăt războiului, a declarat un oficial de la Casa Albă ca răspuns la întrebări despre acorduri. Nu este în interesul național să se continue negocierile publice despre aceste probleme, a spus oficialul.

Citește și: Scandalul documentelor rătăcite la întâlnirea Trump - Putin. Ce spune un expert în securitate

Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

Exxon Mobil a refuzat să comenteze. Rosneft și Novatek nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Discuții și amenințări

Trump a amenințat că va impune mai multe sancțiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu vor progresa și că va impune tarife vamale dure Indiei, un cumpărător important de petrol rusesc. Aceste măsuri ar îngreuna menținerea aceluiași nivel al exporturilor de petrol de către Rusia.

Stilul politic al lui Trump în negocieri a fost deja demonstrat în discuțiile din Ucraina, când la începutul acestui an aceiași oficiali au explorat modalități prin care SUA să relanseze fluxurile de gaze rusești către Europa. Aceste planuri au fost blocate de Bruxelles, care a înaintat propuneri de eliminare treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027.

Ultimele discuții s-au mutat către acorduri bilaterale între SUA și Rusia, îndepărtându-se de Uniunea Europeană, care, ca bloc, a fost ferm în sprijinul său pentru Ucraina.

În aceeași zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să recâștige acțiuni în proiectul Sakhalin-1. Acest lucru este condiționat de luarea de măsuri de către acționarii străini pentru a sprijini ridicarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Exxon și-a retras activitatea din Rusia în 2022, după invazia din Ucraina, asumându-și o cheltuială pentru depreciere de 4,6 miliarde de dolari. Acțiunile sale de 30%, deținute ca operator în proiectul Sakhalin-1 din Extremul Orient al Rusiei, au fost confiscate de Kremlin în acel an.

SUA au impus mai multe valuri de sancțiuni proiectului Arctic LNG 2 al Rusiei, începând cu 2022, și au blocat accesul navelor de tip ice-class necesare pentru a opera în regiunea respectivă pentru cea mai mare parte a anului.

Proiectul este deținut majoritar de Novatek, care a început anul trecut să colaboreze cu lobbyiștii din Washington pentru a încerca să reconstruiască relațiile și să ridice sancțiunile.

Uzina Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazelor naturale în aprilie, deși într-un ritm scăzut, a relatat Reuters . Cinci încărcături au fost încărcate din proiect în acest an pe cisterne în baza sancțiunilor. Un tren de producție a fost oprit anterior din cauza dificultăților de export întâmpinate în contextul sancțiunilor.

Acest proiect a fost conceput pentru a avea trei trenuri de procesare a GNL. Al treilea este în faze de planificare, tehnologia urmând să fie furnizată de China.

Washingtonul încearcă să determine Rusia să cumpere tehnologie americană în locul celei chineze, ca parte a unei strategii mai ample de alienare a Chinei și de slăbire a relațiilor dintre Beijing și Moscova, a declarat una dintre surse.

China și Rusia au declarat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Putin să trimită trupe în Ucraina. Xi s-a întâlnit cu Putin de peste 40 de ori în ultimul deceniu, iar Putin a descris China ca pe un aliat în ultimele luni.

Economie

