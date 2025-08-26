Decizie istorică la Kiev: relaxarea Legii Marțiale. Ucraina permite plecarea tinerilor de 18-22 de ani din țara aflată în război

Ucraina a anunţat că le va permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara în timpul legii marţiale, o relaxare a restricţiilor impuse de războiul cu Rusia, măsură menită să le păstreze legăturile cu patria și aplicabilă inclusiv celor aflaţi deja în străinătate.

Până acum bărbații nu aveau voie deloc să părăsească Ucraina pe timp de război

Autorităţile ucrainene au anunţat marţi că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara pentru a merge în străinătate, o relaxare a legii marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP, citată de Agerpres.

Până acum, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbaţii cu vârsta între 18 şi 60 de ani aveau interdicţia de a părăsi Ucraina, cu câteva excepţii. Mii dintre ei încearcă să facă acest lucru ilegal în fiecare an, uneori punându-şi viaţa în pericol.

"Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei naţionale. Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani vor putea trece frontiera fără restricţii în timpul legii marţiale", a anunţat pe Telegram prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Potrivit acesteia, decizia li se aplică tuturor cetăţenilor cu vârsta din categoria vizată, inclusiv celor "care se află în prezent în străinătate" şi care pot, prin urmare, să se întoarcă în Ucraina şi să plece din nou liber.

"Vrem ca ucrainenii să îşi păstreze legăturile cu Ucraina cât mai mult posibil", a explicat premierul.

Vârsta minimă pentru mobilizarea militară a fost redusă în aprilie 2024 la 25 de ani

Tinerii cu vârsta între 18 şi 22 de ani nu sunt vizaţi de mobilizarea militară, vârsta minimă fiind redusă în aprilie 2024 la 25 de ani.

Armata a introdus, în schimb, un contract însoţit de stimulente financiare pentru această categorie de populaţie masculină, dar măsura nu a avut succesul scontat.

Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate, dintre care cea mai mare parte în Europa, conform statisticilor ONU.

Mii de bărbați ucraineni fug de război și solicită azil în Polonia

Tot mai mulți bărbații ucraineni evită recrutarea militară și participarea la război solicitând azil în Polonia. Cei care depun cereri pe această bază „vor fi interogați amănunțit”, au transmis cei de la Oficiul pentru Străini.

Oficialii polonezi spun că „o mare parte” dintr-un număr tot mai mare de solicitanți de azil sunt bărbați care se tem să nu fie chemați să lupte în război, scrie The Kyiv Post.