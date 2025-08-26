search
Marți, 26 August 2025
Analiză De ce greșește Vance când spune că Rusia a făcut concesii semnificative în negocierile de pace

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Într-o încercare de a conferi o notă optimistă eforturilor conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, vicepreședintele JD Vance a afirmat recent că Moscova a făcut „concesii semnificative” în cadrul negocierilor de pace. Însă care ar fi aceste presupuse concesii și ce înseamnă ele pentru procesul de pace? Kyiv Independent analizează aceste concesii pe care din perspectiva vicepreședintelui american ar fi dispusă să le facă Rusia.

JD Vance la Casa Alba FOTO EPA EFE
JD Vance la Casa Alba FOTO EPA EFE

Publicația amintește în acest context că negocierile de pace au început în urmă cu câteva luni și sunt în bună parte blocate, după ce Moscova pare să se eschiveze de la organizarea unui summit Putin-Zelenski.

„Cred că rușii i-au făcut concesii importante președintelui Trump, pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict. De fapt, vor să fie flexibili în ceea ce privește unele dintre cerințele lor principale", a declarat vicepreședintele american într-un interviu acordat postului NBC, difuzat duminică.     

Kyiv Independent arată motivele pentru care ceea ce numește Vance „concesii” se datorează de fapt luptei Ucrainei, care nu a permis Moscovei să-și atingă aceste obiective.

„Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev — aceasta a fost, desigur, o cerere majoră la început”

Chiar și Vance scoate în evidență problema cu afirmația cum că ar fi o concesie recentă a rușilor - de fapt, Moscova s-a văzut nevoită să renunțe la orice speranță de a instala un regim marionetă la Kiev acum mai bine de trei ani.

Putin nu a făcut niciun secret din faptul că acesta este unul dintre principalele obiective a ceea ce a numit o „operațiune militară specială”: într-un discurs în care a anunțat invazia a spus că cetățenii ucraineni ar trebui să se ridice împotriva guvernului președintelui Zelenski, pe care l-a descris ca fiind „neo-nazist” și o „juntă antinațională care jefuiește Ucraina și își bate joc de poporul acesteia”.

În același timp, Kremlinul pare să fi fost realmente convins că asta se va și întâmpla în câteva zile: forțele Moscovei vor cuceri rapid Kievul și îl vor răsturna pe Zelenski.

Drept dovadă, canalele ruse de televiziune aveau deja scrise articolele despre victorie și erau pregătite să transmită imediat știrea. Unul dintre acestea chiar a fost publicat accidental - și apoi șters rapid - la doar patru zile după lansarea invaziei la scară largă.

După mai mult de o lună de lupte, Rusia a fost forțată să renunțe la efortul de a captura Kievul, iar la 29 martie 2022, a anunțat că se va retrage din regiunea Kiev.

În concluzie, Kremlinul a pierdut orice speranță de a instala un regim marionetă la Kiev - cu doi ani și jumătate înainte ca Trump să fie ales în funcție, și cu mult înainte de eforturile pentru negocieri de pace.

 „Concesia pe care au făcut-o este recunoașterea integrității teritoriale a Ucrainei după război.”

În mod similar cu punctul precedent, Rusia a fost nevoită să renunțe la acest punct la doar câteva săptămâni după declanșarea invaziei la scară largă, după ce forțele ucrainene au împiedicat-o să preia controlul asupra întregii țări.

Deși Rusia a înregistrat progrese semnificative în mai multe regiuni ale Ucrainei în primele luni ale războiului, din noiembrie 2022 și până azi, forțele rusești au cucerit doar 5.842 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean, reprezentând aproximativ 0,97% din suprafața terestră a țării, potrivit DeepState.

Per total, incluzând teritoriile ocupate de Rusia în 2014, aproximativ 20% din teritoriul ucrainean este în prezent sub ocupație.

Costul a fost uriaș pentru Rusia: peste un milion de victime pe câmpul de luptă în timp ce experții avertizează asupra unei economii în declin și a unei posibile penurii alimentare.

„Au recunoscut că va exista o anumită garanție de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei”

Recunoașterea necesității unor garanții de securitate pentru Ucraina nu costă nimic Rusia. Acceptarea lor este însă o cu totul altă problemă.

După vizita lui Zelenski la Casa Albă, a început o activitate diplomatică frenetică, iar liderii europeni lucrează la contururile unor viitoare garanții de securitate.

În ciuda incertitudinii cu privire la forma acestora, nivelul implicării SUA în furnizarea acestora și dacă, în teorie, ar fi eficiente, această muncă este partea ușoară.

Partea dificilă va fi să convingă Rusia să le și accepte.

Or, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să renunțe la revendicările sale teritoriale maximaliste; în plus, este foarte puțin probabil să semneze un acord care l-ar împiedica să preia mai multe teritorii ucrainene în viitor.

Iar trimiterea de trupe europene în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate, ar echivala cu o „intervenție militară străină ”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe 21 august, precizând explicit că Kremlinul nu va fi de acord cu niciun plan care ar include acest tip de garanție.

În concluzie, Vance ar putea avea dreptate când spune că Rusia a recunoscut anumite aspecte în negocieri, însă din punct de vedere practic acest lucru nu are mare valoare.

SUA

