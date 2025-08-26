Trump dă asigurări că SUA vor sprijini Ucraina. Stadiul discuțiilor despre garanțiile de securitate

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu au fost stabilite garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, dar a reafirmat angajamentul SUA de a avea un rol, relatează Reutes și Radio Liberty.

„Nici măcar nu știm care ar fi garanția de securitate pentru că nici măcar nu am discutat detaliile acesteia. Dar îi vom ajuta. Și dacă vom ajunge la o înțelegere – și cred că se va întâmpla – nu cred că vom avea mari probleme.”

Trump a declarat totodată că Europa va oferi Ucrainei garanții de securitate semnificative.

Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în încheierea războiului Rusiei în Ucraina, notează Reuters.

Pe 25 august, Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că activitatea diplomatică privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este în curs de desfășurare, relatează Ukrainska Pravda.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că echipele ucrainene și americane se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta perspectivele viitoarelor negocieri dintre Ucraina și Rusia.

După summiturile separate cu liderul rus Vladimir Putin şi, ulterior, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, Donald Trump i-a cerut secretarului de stat american Marco Rubio să conducă discuţiile referitoare la acordarea de garanţii de securitate pentru Ucraina. Luni, acesta a avut o serie de convorbiri cu omologi din Europa.

SUA și Rusia au discutat despre denuclearizare

Trump a dezvăluit că, în cadrul întâlnirii din 15 august cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear al ţărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi soluționată

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere şi am discutat şi despre asta. Este o parte a problemei, dar trebuie să punem capăt războiului”, a declarat Trump reporterilor, în Biroul Oval.

Întrebat de ce Putin pare reticent să se aşeze la masa negocierilor cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: „Pentru că nu-l place”.



