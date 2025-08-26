search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump dă asigurări că SUA vor sprijini Ucraina. Stadiul discuțiilor despre garanțiile de securitate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că nu au fost stabilite garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, dar a reafirmat angajamentul SUA de a avea un rol, relatează Reutes și Radio Liberty.

FOTO ARHIVĂ
FOTO ARHIVĂ

„Nici măcar nu știm care ar fi garanția de securitate pentru că nici măcar nu am discutat detaliile acesteia. Dar îi vom ajuta. Și dacă vom ajunge la o înțelegere – și cred că se va întâmpla – nu cred că vom avea mari probleme.”

Trump a declarat totodată că Europa va oferi Ucrainei garanții de securitate semnificative.

Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în încheierea războiului Rusiei în Ucraina, notează Reuters.

Pe 25 august, Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că activitatea diplomatică privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este în curs de desfășurare, relatează Ukrainska Pravda.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că echipele ucrainene și americane se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta perspectivele viitoarelor negocieri dintre Ucraina și Rusia.

După summiturile separate cu liderul rus Vladimir Putin şi, ulterior, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, Donald Trump i-a cerut secretarului de stat american Marco Rubio să conducă discuţiile referitoare la acordarea de garanţii de securitate pentru Ucraina. Luni, acesta a avut o serie de convorbiri cu omologi din Europa.

SUA și Rusia au discutat despre denuclearizare

Trump a dezvăluit că, în cadrul întâlnirii din 15 august cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear al ţărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi soluționată

„Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere şi am discutat şi despre asta. Este o parte a problemei, dar trebuie să punem capăt războiului”, a declarat Trump reporterilor, în Biroul Oval.

Întrebat de ce Putin pare reticent să se aşeze la masa negocierilor cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: „Pentru că nu-l place”.


SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare
gandul.ro
image
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
mediafax.ro
image
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
observatornews.ro
image
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
playtech.ro
image
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Azi se afișează rezultatele finale, după contestație, ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românul cu cea mai mare pensie! A pierdut mii de euro din suma primită lunar
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Nunta regală care a luat pe toată lumea prin surprindere! Prințul în vârstă de 41 de ani s-a căsătorit cu aleasa inimii lui

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență