Marea Britanie ia în calcul trimiterea de forțe pentru apărarea Ucrainei, dar nu pe linia frontului cu Rusia

Oficialii britanici transmit că Londra este pregătită să trimită trupe pentru sprijin logistic și protejarea cerului și porturilor Ucrainei, dar nu pe linia frontului cu Rusia, înaintea discuțiilor de la Pentagon.

Tony Radakin, șeful Statului Major al Apărării, va participa miercuri la întâlniri la Pentagon menite să finalizeze ceea ce 30 de țări diferite sunt dispuse să ofere pentru securitatea națională a Ucrainei, scrie The Guardian.

Oficialii spun că Radakin va preciza că Marea Britanie este pregătită să trimită soldați pentru sprijin logistic și instruire, dar nu îi va desfășura în apropierea Rusiei. Se discutase inițial despre trimiterea a până la 30.000 de militari pentru protejarea unor obiective ucrainene, dar planul a fost redus în urma opoziției unor state europene.

Un oficial britanic a declarat: „Miercuri este un moment cu adevărat important. Nimic nu se întâmplă la Washington fără ca președintele să dea undă verde, așa că sprijinul lui Trump pentru garanțiile de securitate de luni a declanșat multă activitate.”

Alt oficial a spus că Radakin va repeta angajamentele făcute săptămâna trecută de John Healey, ministrul Apărării, care a afirmat că Marea Britanie este dispusă să desfășoare trupe în Ucraina „pentru a asigura ceruri sigure, mări sigure și pentru a întări forțele ucrainene”.

Ce rol vor avea trupele britanice

Ministrii văd acest rol ca pe unul de sprijin logistic și de instruire, nu ca pe o trimitere de batalioane de luptă pe front.

Întâlnirile de miercuri sunt privite în Europa drept un pas major către asigurarea unei păci între Rusia și Ucraina, pace pe care Keir Starmer a spus că o vede posibilă doar dacă SUA oferă garanții de securitate.

Donald Trump, președintele SUA, le-a spus luni lui Starmer și altor lideri mondiali că este dispus să ofere aceste garanții. Emisarul său pentru Ucraina, Steve Witkoff, a sugerat că acestea ar putea fi similare cu articolul 5 al NATO, care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor.

Starmer a găzduit marți dimineață o conferință online pentru a informa peste 30 de lideri mondiali despre discuțiile de la Casa Albă.

Downing Street a declarat ulterior: „Prim-ministrul a subliniat că echipele de planificare din cadrul coaliției de voință se vor întâlni în zilele următoare cu omologii americani pentru a consolida planurile de a oferi garanții de securitate solide și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de reasigurare dacă ostilitățile se vor încheia.”

Sesiunile de planificare de miercuri de la Pentagon sunt urmărite cu atenție pentru a vedea ce ar putea SUA să ofere. Trump a insistat marți că nu va implica desfășurarea de trupe americane la sol, declarând pentru Fox News: „Aveți asigurarea mea, și eu sunt președintele.”

Londra își va prezenta planurile administrației Trump

Marea Britanie intenționează, totodată, să transmită administrației Trump ce este dispusă să facă pentru a proteja Ucraina în cazul unui acord de pace. Oficialii spun că forțele britanice ar putea fi desfășurate pentru sprijin logistic în protejarea spațiului aerian și a porturilor Ucrainei, dar nu în situații care ar implica un risc de confruntare directă cu Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a spus marți că se așteaptă ca garanțiile de securitate să fie finalizate în următoarea „săptămână sau 10 zile”.

Unii experți spun că liderii europeni nu se așteaptă ca Vladimir Putin să accepte nici măcar un astfel de angajament limitat de desfășurare de trupe NATO în Ucraina și că această idee este avansată doar pentru a-l izola pe președintele rus.

Oficialii britanici insistă însă că nu este cazul și că Regatul Unit și partenerii săi fac pregătiri serioase pentru trimiterea de forțe în Ucraina, dacă va fi necesar.

„Nu aduni 30 de șefi de state majore la Pentagon dacă nu ești serios cu privire la asta”, a spus unul dintre oficiali.