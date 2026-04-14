Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Fostul șef al serviciilor de informații din Brazilia, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, arestat de ICE în Florida

Alexandre Ramagem, fost șef al agenției de informații și fost deputat, condamnat în Brazilia pentru implicarea sa într-un complot de lovitură de stat după ce fostul președinte Jair Bolsonaro a pierdut alegerile din 2022, a fost arestat luni, în Florida de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), au anunțat autoritățile braziliene, potrivit AFP. 

Alexandre Ramagem, fostul șef al serviciilor de informații sub Bolsonaro, arestat în SUA foto epa-ef

Potrivit Poliției Federale braziliene (PF), „un brazilian condamnat de Curtea Supremă a fost arestat la Orlando, în Florida, de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE)”. O sursă din cadrul PF a confirmat pentru AFP că este vorba despre Alexandre Ramagem, în vârstă de 53 de ani, condamnat la 16 ani de închisoare în septembrie anul trecut.

Autoritățile americane nu au oferit imediat detalii suplimentare, iar pe site-ul oficial al ICE figura doar mențiunea că acesta este „reținut de ICE”.

Poliția Federală a precizat că „această arestare este rezultatul cooperării polițienești internaționale dintre Poliția federală și autoritățile polițienești ale Statelor Unite”.

Într-un comunicat, autoritățile braziliene au precizat că Ramagem „este considerat fugar de justiția braziliană după condamnarea sa pentru organizație criminală armată, lovitură de stat și tentativă de abolire violentă a statului de drept”.

Ramagem, fost ofițer al Poliției Federale și fost director al Agenției Braziliene de Informații (ABIN), a fost condamnat în același dosar cu fostul președinte Jair Bolsonaro, pe 11 septembrie 2025.

Alexandre Ramagem a fugit în SUA înainte de pronunțarea sentinței

Potrivit Poliției Federale braziliene, Ramagem a fugit din țară înainte de pronunțarea definitivă a sentinței. Autoritățile spun că acesta a trecut granița de nord a Braziliei în Guyana cu mașina și apoi a luat un zbor către Statele Unite, unde a intrat în baza pașaportului diplomatic, un privilegiu acordat parlamentarilor brazilieni. El s-a stabilit în zona Orlando, Florida.

Autoritățile braziliene susțin că acesta a fost ulterior revocat din funcție și i s-a anulat pașaportul, însă deja se afla pe teritoriul american.

Paulo Figueiredo, un apropiat al lui Bolsonaro stabilit în Statele Unite, a contestat versiunea oficială, scriind pe platforma X că „guvernul brazilian nu a avut absolut nicio implicare” în arestare.

El a susținut că „Ramagem nu a fost arestat, el a fost reținut după ce a fost abordat de poliție în Orlando, inițial pentru o contravenție minoră de circulație, apoi dus la ICE, o procedură de rutină în Florida”.

Figueiredo, nepotul ultimului președinte al dictaturii militare braziliene (1964–1985), generalul João Figueiredo, a spus că procedura este una strict administrativă și că Ramagem are o cerere de azil în curs, care i-ar putea permite să rămână în SUA cât timp se află în analiză. Mesajele sale au fost preluate și de Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian.

Autoritățile braziliene, care îi monitorizau deplasările, au depus în decembrie o cerere de extrădare către Departamentul de Stat al SUA și au solicitat o notificare Interpol pentru a permite reținerea sa în străinătate. 

Ramagem, fost ofițer al Poliției Federale, a fost director general al Agenției de Informații a Braziliei între 2019 și 2022, perioadă în care a obținut un loc în Camera Deputaților reprezentând Rio de Janeiro din partea Partidului Liberal al lui Bolsonaro. În 2024 a candidat fără succes pentru funcția de primar al orașului Rio de Janeiro.

Autoritățile braziliene susțin că Ramagem ar fi obținut documente frauduloase în Statele Unite pentru a induce în eroare autoritățile și a obține un permis de conducere.

Cazul are loc pe fondul unor tensiuni politice internaționale generate de procesul împotriva lui Jair Bolsonaro. În timpul administrației Donald Trump, Statele Unite au criticat ceea ce au numit o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva fostului lider brazilian, deși relațiile dintre Washington și guvernul președintelui Luiz Inácio Lula da Silva s-au stabilizat ulterior.

Bolsonaro, Ramagem și alți oficiali de rang înalt au fost condamnați anul trecut pentru tentativă de lovitură de stat militară menită să-l mențină pe Bolsonaro la putere după înfrângerea în alegeri din 2022. Complotul ar fi inclus planuri de asasinare a președintelui ales, Luiz Inácio Lula da Silva, și a altor oficiali de rang înalt.

Planificarea unei lovituri de stat a început în 2021 și a culminat cu atacurile violente din 8 ianuarie 2023 asupra clădirilor guvernamentale din Brasília, la o săptămână după învestirea lui Lula, au declarat autoritățile braziliene.

Susținătorii lui Bolsonaro au luat cu asalt palatul prezidențial, Congresul și Curtea Supremă din Brasília, cerând reinstalarea acestuia, într-o revoltă asemănată cu tentativa susținătorilor lui Donald Trump de a opri certificarea victoriei lui Joe Biden în alegeri pe 6 ianuarie 2021, comentează WP.

Alegerile din 2022 au fost cele mai strânse din istoria Braziliei. În timpul procesului lui Bolsonaro, procurorii au descris complotul ca fiind cea mai mare amenințare la adresa democrației braziliene de la finalul dictaturii militare, în 1985.

Top articole

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan
gandul.ro
image
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
mediafax.ro
image
Alessandro Caparco, scandal uriaş cu un fotbalist din Generaţia de Aur: „M-a trimis să mă antrenez cu vacile”. Ce relaţie are cu Florin Prunea. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce România și Ucraina nu doresc să părăsească OCEMN, o organizație regională din care face parte și Rusia
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
antena3.ro
image
"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
observatornews.ro
image
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
cancan.ro
image
Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce a înțeles UDMR din susținerea oarbă pentru Viktor Orbán: „Nu se impune nicio demisie” INTERVIU
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță. E clar că nu pot sta departe unul de altul. Fanii s-au bucurat mult să-i vadă așa: Doar noi doi
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care vor primi o sumă mare de bani. Horoscop financiar
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
În ce zi se spală rufe după Paște. Ce spun preoții despre curățenia în Săptămâna Luminată
actualitate.net
image
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire
click.ro
image
Cine erau tinerii care și-au pierdut viața în tragicul accident din județul Ilfov. Șoferul primise recent cadou bolidul de 500 de cai putere, mașina care avea să-i aducă sfârșitul
click.ro
image
Aceasta este cea mai bună țară din lume pentru străini, locul ideal pentru a-ți construi viitorul
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Emirul Dubaiului, şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a dat o în judecată pe una dintre soţiile sale, Prinţesa Haya bint al Hussein jpeg
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Despărțire „liniștită” doar în fața lumii! Lidia Buble și Răzvan Simion se luptă în instanță pentru bani grei
image
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene