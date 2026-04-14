Fostul șef al serviciilor de informații din Brazilia, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, arestat de ICE în Florida

Alexandre Ramagem, fost șef al agenției de informații și fost deputat, condamnat în Brazilia pentru implicarea sa într-un complot de lovitură de stat după ce fostul președinte Jair Bolsonaro a pierdut alegerile din 2022, a fost arestat luni, în Florida de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), au anunțat autoritățile braziliene, potrivit AFP.

Potrivit Poliției Federale braziliene (PF), „un brazilian condamnat de Curtea Supremă a fost arestat la Orlando, în Florida, de către Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE)”. O sursă din cadrul PF a confirmat pentru AFP că este vorba despre Alexandre Ramagem, în vârstă de 53 de ani, condamnat la 16 ani de închisoare în septembrie anul trecut.

Autoritățile americane nu au oferit imediat detalii suplimentare, iar pe site-ul oficial al ICE figura doar mențiunea că acesta este „reținut de ICE”.

Poliția Federală a precizat că „această arestare este rezultatul cooperării polițienești internaționale dintre Poliția federală și autoritățile polițienești ale Statelor Unite”.

Într-un comunicat, autoritățile braziliene au precizat că Ramagem „este considerat fugar de justiția braziliană după condamnarea sa pentru organizație criminală armată, lovitură de stat și tentativă de abolire violentă a statului de drept”.

Ramagem, fost ofițer al Poliției Federale și fost director al Agenției Braziliene de Informații (ABIN), a fost condamnat în același dosar cu fostul președinte Jair Bolsonaro, pe 11 septembrie 2025.

Alexandre Ramagem a fugit în SUA înainte de pronunțarea sentinței

Potrivit Poliției Federale braziliene, Ramagem a fugit din țară înainte de pronunțarea definitivă a sentinței. Autoritățile spun că acesta a trecut granița de nord a Braziliei în Guyana cu mașina și apoi a luat un zbor către Statele Unite, unde a intrat în baza pașaportului diplomatic, un privilegiu acordat parlamentarilor brazilieni. El s-a stabilit în zona Orlando, Florida.

Autoritățile braziliene susțin că acesta a fost ulterior revocat din funcție și i s-a anulat pașaportul, însă deja se afla pe teritoriul american.

Paulo Figueiredo, un apropiat al lui Bolsonaro stabilit în Statele Unite, a contestat versiunea oficială, scriind pe platforma X că „guvernul brazilian nu a avut absolut nicio implicare” în arestare.

El a susținut că „Ramagem nu a fost arestat, el a fost reținut după ce a fost abordat de poliție în Orlando, inițial pentru o contravenție minoră de circulație, apoi dus la ICE, o procedură de rutină în Florida”.

Figueiredo, nepotul ultimului președinte al dictaturii militare braziliene (1964–1985), generalul João Figueiredo, a spus că procedura este una strict administrativă și că Ramagem are o cerere de azil în curs, care i-ar putea permite să rămână în SUA cât timp se află în analiză. Mesajele sale au fost preluate și de Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian.

Autoritățile braziliene, care îi monitorizau deplasările, au depus în decembrie o cerere de extrădare către Departamentul de Stat al SUA și au solicitat o notificare Interpol pentru a permite reținerea sa în străinătate.

Ramagem, fost ofițer al Poliției Federale, a fost director general al Agenției de Informații a Braziliei între 2019 și 2022, perioadă în care a obținut un loc în Camera Deputaților reprezentând Rio de Janeiro din partea Partidului Liberal al lui Bolsonaro. În 2024 a candidat fără succes pentru funcția de primar al orașului Rio de Janeiro.

Autoritățile braziliene susțin că Ramagem ar fi obținut documente frauduloase în Statele Unite pentru a induce în eroare autoritățile și a obține un permis de conducere.

Cazul are loc pe fondul unor tensiuni politice internaționale generate de procesul împotriva lui Jair Bolsonaro. În timpul administrației Donald Trump, Statele Unite au criticat ceea ce au numit o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva fostului lider brazilian, deși relațiile dintre Washington și guvernul președintelui Luiz Inácio Lula da Silva s-au stabilizat ulterior.

Bolsonaro, Ramagem și alți oficiali de rang înalt au fost condamnați anul trecut pentru tentativă de lovitură de stat militară menită să-l mențină pe Bolsonaro la putere după înfrângerea în alegeri din 2022. Complotul ar fi inclus planuri de asasinare a președintelui ales, Luiz Inácio Lula da Silva, și a altor oficiali de rang înalt.

Planificarea unei lovituri de stat a început în 2021 și a culminat cu atacurile violente din 8 ianuarie 2023 asupra clădirilor guvernamentale din Brasília, la o săptămână după învestirea lui Lula, au declarat autoritățile braziliene.

Susținătorii lui Bolsonaro au luat cu asalt palatul prezidențial, Congresul și Curtea Supremă din Brasília, cerând reinstalarea acestuia, într-o revoltă asemănată cu tentativa susținătorilor lui Donald Trump de a opri certificarea victoriei lui Joe Biden în alegeri pe 6 ianuarie 2021, comentează WP.

Alegerile din 2022 au fost cele mai strânse din istoria Braziliei. În timpul procesului lui Bolsonaro, procurorii au descris complotul ca fiind cea mai mare amenințare la adresa democrației braziliene de la finalul dictaturii militare, în 1985.