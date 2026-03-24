Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro poate executa temporar pedeapsa la domiciliu. Curtea Supremă din Brazilia a invocat un motiv „umanitar”

Un judecător al Curții Supreme din Brazilia a decis marți ca fostul președinte Jair Bolsonaro, în vârstă de 71 de ani, să își poată ispăși temporar pedeapsa la domiciliu, având în vedere starea sa de sănătate.

Hotărârea vine în contextul în care Bolsonaro este internat cu bronhopneumonie, relatează AFP, citată de News.ro.

Judecătorul Alexandre de Moraes a precizat, în decizia consultată de agenția franceză, că măsura este valabilă pentru o perioadă inițială de aproximativ trei luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția medicală a fostului șef al statului:

„Am autorizat arestul la domiciliu umanitar, temporar (...), pe o perioadă iniţială de 90 de zile”.

Amintim că Jair Bolsonaro a fost condamnat la 37 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de implicare într-o tentativă de lovitură de stat.

Din ianuarie, el își executa pedeapsa în complexul penitenciar Papuda, din Brasilia.

Decizia Curții Supreme îi permite acum să rămână în arest la domiciliu până la externarea din spital și reevaluarea situației sale medicale.