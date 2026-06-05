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România investește în apărarea antiaeriană. Ce prevede contractul pentru sistemele SPYDER

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România a semnat contractul pentru achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD-VSHORAD produse de Rafael Advanced Defense Systems, în cadrul unui acord-cadru estimat la aproximativ 2,04 miliarde de euro fără TVA.

Sistemul antiaerian Spyder
România a semnat contractul pentru sistemele antiaeriene SPYDER de la Rafael. Foto arhivă

Semnarea confirmă finalizarea procedurii de achiziție derulate prin CN Romtehnica SA și trecerea programului în faza de implementare. Acordul de peste 2 miliarde de euro încheiat cu Rafael Advanced Defense Systems prevede realizarea producției în România, prin implicarea industriei naționale de apărare. Dincolo de rachete și lansatoare, componenta industrială a contractului introduce o schimbare de abordare, prin transfer de activități de producție pe teritoriul românesc și integrarea capacităților locale în lanțul de fabricație.

Acordul-cadru a fost semnat în iulie 2025, prin compania de stat CN Romtehnica SA, la o valoare de aproximativ 2,04 miliarde de euro fără TVA. El prevede 18 sisteme antiaeriene — șase configurații SHORAD, șase VSHORAD și șase integrate — plus muniție, instruire, simulare și sprijin logistic, urmând a fi derulat prin trei contracte subsecvente, pe șapte ani. Sistemul ales este SPYDER, construit în jurul rachetelor Python-5 și Derby ale Rafael, cu radarul Elta furnizat de Israel Aerospace Industries. Tranzacția devine, astfel, a doua cea mai mare vânzare de echipamente de apărare din istoria Israelului.

Contractul vizează dotarea Armatei României cu 18 sisteme antiaeriene, împărțite în configurații SHORAD, VSHORAD și sisteme integrate. Pachetul include, pe lângă tehnica de luptă propriu-zisă, muniție, echipamente de instruire, simulare și suport logistic, urmând să fie livrat etapizat, prin contracte subsecvente, pe o perioadă de până la șapte ani.

Sistemul selectat este SPYDER, dezvoltat de Rafael și utilizat pentru apărarea aeriană la rază scurtă și foarte scurtă. Sistemul integrează rachetele Python-5 și Derby și folosește radare furnizate de Israel Aerospace Industries, fiind proiectat pentru protecția obiectivelor strategice și a forțelor militare împotriva amenințărilor aeriene la joasă altitudine.

Potrivit datelor din contract, implementarea programului se va desfășura pe parcursul a până la șapte ani, în funcție de livrări și de etapele de operaționalizare stabilite între părți. Achiziția face parte din procesul mai amplu de modernizare a capacităților de apărare aeriană ale României, derulat în contextul programelor de înzestrare ale Armatei.

Cooperare industrială și posibile efecte asupra industriei de apărare

Achiziția sistemelor antiaeriene a fost realizată în regim competitiv și include obligativitatea cooperării tehnologice și industriale cu industria națională de apărare, prin mecanisme de tip offset. În lipsa acestei componente, contractul ar fi reprezentat exclusiv o achiziție de echipamente militare. Prezența clauzei deschide însă discuția privind posibile investiții în capacități de producție locală, transfer de tehnologie și crearea de locuri de muncă specializate.

Partea israeliană a indicat în mai multe rânduri intenția ca o eventuală producție realizată în România să poată servi drept bază pentru livrări către clienți externi, nu doar pentru Armata României. În acest context, logica industrială este legată de cerințele pieței europene și NATO, unde furnizorii din afara Uniunii Europene urmăresc dezvoltarea unei prezențe de producție pe teritoriul UE pentru a menține accesul la contracte și standarde de interoperabilitate. Sistemul SPYDER este deja prezent pe mai multe piețe și este considerat de producător ca având o cerere în creștere în rândul statelor NATO.

În acest scenariu, o eventuală linie de producție în România ar putea transforma țara într-un potențial punct de referință regional pentru programe similare de înzestrare ale altor state europene, interesate de soluții de apărare aeriană din aceeași categorie.

Un exemplu recent invocat în sprijinul acestui model este investiția companiei sud-coreene Hanwha Aerospace, care în februarie 2026 a început construcția unei unități de producție în județul Dâmbovița, destinată fabricării de obuziere K9 și vehicule K10, cu un nivel ridicat de integrare a industriei locale.

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