Zeci de mii de manifestanţi din Brazilia se opun reducerii pedepsei fostului președinte Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare

Zeci de mii de oameni au ieşit duminică, 14 decembrie, pe străzile din Brazilia pentru a protesta faţă de intenția parlamentului brazilian de a reduce pedeapsa fostului preşedinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, notează AFP.

Lansarea apelului la mitinguri în principalele oraşe ale ţării a fost făcută de organizaţii de stânga după ce deputaţi brazilieni, în majoritate pro-Bolsonaro, au adoptat un proiect de lege care ar putea reduce pedeapsa fostului preşedinte la puţin peste doi ani de închisoare. potruivit Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

Manifestații de amploare au avut loc în zeci de oraşe, inclusiv Brasilia, Rio de Janeiro şi Sao Paulo.

„Fără amnistie"

În Rio de Janeiro, aproape 19.000 de oameni au invadat plaja Copacabana cu pancarte pe care scria „Fără amnistie" şi „Congresul, duşmanul poporului", în timp ce figuri importante ale muzicii braziliene, precum Caetano Veloso, Gilberto Gil şi Chico Buarque, au concertat pe o scenă mică.

„Suntem încă aici pentru a trezi Congresul. (...) Suntem încă aici pentru pădurile braziliene, pentru drepturile femeilor, pentru democraţie”, a declarat de pe scenă actriţa Fernanda Torres, al cărei film ei „Ainda Estou Aqui" („Sunt încă aici") care povesteşte anii întunecaţi ai dictaturii din Brazilia (1964-1985), i-a adus Braziliei primul său premiu Oscar.

Aproape 14.000 de oameni s-au adunat și la Sao Paulo, pe celebrul Bulevard Paulista, conform estimărilor Monitorului Universităţii din Sao Paulo.

Mai devreme, în capitala braziliană, mulţimea s-a adunat lângă Muzeul Naţional şi a defilat spre clădirea Congresului.

Luni de zile, tabăra lui Bolsonaro din camera inferioară a Parlamentului a luat în considerare diverse opţiuni pentru a-i reduce pedeapsa, inclusiv o posibilă amnistie completă care a fost abandonată după manifestaţiile uriaşe din septembrie.

Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat

Jair Bolsonaro, preşedinte al Braziliei din 2019 până în 2022, a fost găsit vinovat de Curtea Supremă de conspiraţie pentru a rămâne la putere „într-o manieră autoritară", indiferent de rezultatul alegerilor din 2022, pe care le-a pierdut în cele din urmă în turul al doilea în faţa rivalului său de stânga Lula da Silva.

Potrivit procurorilor, planul a eşuat din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare. El îşi proclamă nevinovăţia, susţinând că este victima „persecuţiei politice”, notează AFP.