Fostul președinte al Braziliei și-a epuizat toate căile de atac. Bolsonaro, pe care Trump îl dorea scos din pușcărie, va ispăși 27 de ani de închisoare

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a epuizat toate recursurile posibile împotriva pedepsei sale de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă a ţării.

Prin urmare, acesta va trebui să-și ispășească pedeapsa, scrie Agerpres.

Bolsonaro se află în arest la domiciliu de la începutul lunii august, dar sâmbătă, 22 noiembrie, a fost plasat în arest preventiv din cauza unui „risc ridicat de fugă”, printr-un ordin al instanţei.

Nu este clar deocamdată unde şi când ar urma să-şi ispăşească pedeapsa fostul preşedinte.

Fostul președinte de extremă dreapta (2019-2022) a fost găsit vinovat în septembrie de a fi liderul unei „organizaţii criminale" care a conspirat pentru a rămâne la putere printr-un „regim autoritar", în pofida înfrângerii sale electorale în faţa actualului preşedinte Lula da Silva, în octombrie 2022.

Potrivit acuzării, acest complot prevedea în special asasinarea lui Lula, a vicepreşedintelui Geraldo Alckmin şi a unui judecător de la Curtea Supremă însărcinat cu acest caz, Alexandre de Moraes.

Complotul a eşuat însă din cauza lipsei de sprijin din partea responsabililor militari de rang înalt.