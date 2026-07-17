 Femeie obligată să dovedească de trei ori moartea fătului pentru a i se face avort. „Nu merită riscul” | adevarul.ro
search
Friday, 17th July 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Femeie obligată să dovedească de trei ori moartea fătului pentru a i se face avort. „Nu merită riscul”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un video postat într-o comunitate online, în care o tânără își povestește experiența traumatizantă, fiind obligată să dovedească de trei ori moartea fătului pentru a i se face avort, a generat zeci de mii de reacții și peste 1.600 de comentarii.

Mii de femei trăiesc un coșmar în țările unde avortul este strict reglementat FOTO: Shutterstock
Mii de femei trăiesc un coșmar în țările unde avortul este strict reglementat FOTO: Shutterstock

Videoclipul, postat pe r/TikTokCringe, o comunitate online masivă de pe platforma Reddit, a stârnit o vie dezbatere pe tema legislației extrem de restrictive în privința avortului din unele state americane. În videoclip femeia, din Florida, spune că are o sarcină de peste 6 săptămâni, fătul nu mai are activitate cardiacă, în schimb medicii îi cer trei ecografii pentru a confirma că sarcina nu mai este viabilă înainte de a putea interveni prin procedura de evacuare uterină (D&C). Postarea nu conține numele femeii, al spitalului sau documente medicale pentru a se putea stabili fără dubiu veridicitatea afirmațiilor, în schimb relatarea a fost suficientă pentru a deschide o discuție aprinsă pe temă.

Cazuri similare, în care femeile au fost obligate să aștepte sau să facă ecografii repetate înainte de tratamentul unui avort spontan, din cauza legislației restrictive privind avortul în mai multe state, au fost de-a lungul vremii relatate și documentate de presa americană.

Unul dintre acestea este cel al lui Elisabeth Weber, din Carolina de Sud, care a aflat la aproximativ 9 săptămâni de sarcină că fătul se oprise din dezvoltare la circa 6 săptămâni și nu mai avea activitate cardiacă. Ea spune că, din cauza legii restrictive din Carolina de Sud, medicii au cerut confirmări repetate și nu au putut efectua imediat procedura D&C (n. red. - dilatare și chiuretaj). Weber a afirmat, potrivit revistei People, că a fost nevoită să aștepte săptămâni întregi, timp în care exista riscul de infecție.

Un alt caz, documentat în Texas, care apare într-o investigație ProPublica din 2024, este cel al adolescentei Nevaeh Crain, care a murit după ce a căutat îngrijiri medicale în timpul unui avort spontan. Potrivit investigației, medicii au insistat asupra unor ecografii repetate pentru a confirma „moartea fetală” înainte de a interveni, pe fondul incertitudinilor create de legislația din Texas.

„Copilul meu actual era să-și piardă mama”

Comentariile și relatările unor situații similare sunt extrem de numeroase și de dureroase.

Mi s-a întâmplat în Texas. Am pierdut gemeni, unul câte unul. (...) A trebuit să mai aștept încă 11 zile pentru următoarea ecografie. Am intrat în sepsis. Copilul meu actual era să-și piardă mama - care își dorea cu disperare amândoi copiii - din cauza acestor legi”, spune o utilizatoare a platformei.

Trăiesc și eu asta chiar acum. (...) În momentul în care am aflat, am vrut să scot copilul din mine. Ideea de a mă agăța de ceva ce a murit mai mult decât este necesar este atât de dezumanizantă și crudă”, a comentat o altă femeie care afirmă că trece printr-o sarcină oprită din evoluție.

Sunt redate de asemenea și experiențe din state mai permisive, unde procedura pentru a îndepărta o sarcină oprită în evoluție nu este atât de dură încât să împingă momentul până când se pune în pericol viața femeii. „Când soția mea a pierdut sarcina, medicul i-a spus: «Există o probabilitate de 99% să fi pierdut sarcina, dar nu putem fi 100% siguri până săptămâna viitoare». (...) Apoi am aflat că în state precum Texas ar fi trebuit să aștepte acea săptămână suplimentară”, a comentat un alt utilizator al platformei.

Parlamentul francez reabilitează femeile condamnate pentru avort înainte de 1975

„Am făcut infecții fungice, bacteriene și virale și aproape am făcut un accident de mașină din cauza febrei”

Iar mărturiile merg mai departe. „Asta mi s-a întâmplat și mie. (...) Cum erau doar 99% siguri că era mort, a trebuit să aștept o săptămână și să fac mai multe ecografii. Am făcut infecții fungice, bacteriene și virale. (...) Aproape am făcut un accident de mașină din cauza febrei”, a relatat o altă utilizatoare.

Utilizatorii platformei ridică în timpul discuției o temă importantă: teama că legislația ar putea descuraja unele femei să rămână însărcinate.

Chiar și femeile care își doresc copii decid să nu facă asta. Dacă ceva nu merge bine, sunt condamnate să moară, chiar dacă și-au dorit cu adevărat copii. Nu merită riscul”, continuă discuțiile.

Dacă aș locui în Florida și aș afla că bebelușul meu e mort, dar ar trebui să trec prin săptămâni întregi de ecografii înainte ca doctorii să mă ajute... mi-aș încărca cardul de credit la maximum pentru o excursie în Massachusetts”, dă o altă utilizatoare o soluție. Statul menționat este unul dintre cele care protejează dreptul la avort și a devenit o destinație importantă pentru pacientele care călătoresc din alte regiuni. Avortul aici este legal și accesibil în general până în jur de 24 de săptămâni de sarcină și permis mai târziu doar dacă viața sau sănătatea femeii însărcinate este în pericol.

În state precum Texas sau Florida în schimb, menționate în comentarii, accesul este sever restricționat. În Florida avortul este ilegal după 6 săptămâni de sarcină, excepțiile incluzând cazurile de urgență medicală, viol sau incest, dar doar dacă sarcina este în primele 15 săptămâni și există documentație medicală. În Texas legislația este și mai drastică, avortul fiind aproape complet interzis, neexistând excepții pentru viol sau incest. Singura excepție este urgența medicală care pune viața mamei în pericol. Sancțiunile penale și civile sunt dure pentru clinicile și medicii care efectuează procedura, în schimb legislația acestui stat nu pedepsește femeia care călătorește în alt stat pentru a obține un avort legal.

Discuția ajunge și în punctul în care se evidențiază taberele care s-au creat având în vedere aceste reglementări, susținătorii uneia sau alteia dintre abordări fiind totodată plasați și în tabere politice. „Mi se pare atât de tulburător cum oamenii pot răspândi dezinformări flagrante despre avorturi, cum ar fi spunând că acestea provoacă endometrioză, spunând că fătul este conștient... (...) Oamenii uită, în mod convenabil, faptul că mai puțin de 1% dintre avorturi se fac după 22 de săptămâni. Majoritatea se fac în primul trimestru. Dacă aș fi în America, nu știu dacă aș putea fi medic. Mi-aș regândi cariera, pentru că a refuza cuiva un avort pentru că trebuie ar fi pur și simplu de neconceput”, a comentat o tânără care a dezvăluit că se pregătește în Australia pentru o carieră în medicină.

„Pe oricine îmi spune că este pro-viață, îl întreb dacă este împotriva avorturilor. Dacă răspunsul este DA, le spun că este «pro-naștere forțată»”; „Ce e mai rău e că sunt ipocriți. Fac și avorturi. Doar că nimeni altcineva nu ar trebui să le facă”; „Cei pro-viață sunt de acord cu uciderea mamei”, au mai comentat utilizatorii platformei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Un șofer elvețian a fost oprit de polițiști pe A1 pentru un control de rutină. Ce au descoperit oamenii legii în mașină
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan nu știe să spună dacă vom avea un guvern până în această toamnă. Nu mai avansează niciun termen. Așteaptă soluții de la partidele politice: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
gandul.ro
image
Românii își schimbă preferințele de vacanță. Gastronomia locală, cartierele ascunse și experiențele autentice, căutate de tineri
mediafax.ro
image
Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev
fanatik.ro
image
Nicușor Dan către un jurnalist care l-a întrebat cât se mai ferește să propună un premier: „Dacă vă propun pe dumneavoastră ajungem undeva?”
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
digisport.ro
image
Cele 3 zodii care vor avea un weekend de vis. Noroc, surprize și momente speciale pentru cei mai favorizați nativ
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
cancan.ro
image
CCR sare în ajutorul pensionarilor. Procesele de recalculare a pensiilor nu pot fi oprite cum a cerut guvernul
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci acasă
playtech.ro
image
Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League după ce a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
digisport.ro
image
Oboseala după vacanță nu este întotdeauna normală. Analizele pe care medicii le recomandă când epuizarea persistă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
1.500 de euro lunar pentru tineri. Domeniile disponibile și pentru absolvenții din învățământul profesional și tehnic
mediaflux.ro
image
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”
click.ro
image
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre o nouă sarcină
click.ro
image
Andreea Marin a izbucnit în lacrimi la Bruxelles. Drama pe care o poartă în suflet de la 9 ani: „Am ieșit la lumină, în timp”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Romanița Iovan, mândră de fiul ei! Ce facultate urmează Albert în Anglia: „Multe dintre ele nu le înțeleg”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul