Femeie obligată să dovedească de trei ori moartea fătului pentru a i se face avort. „Nu merită riscul”

Un video postat într-o comunitate online, în care o tânără își povestește experiența traumatizantă, fiind obligată să dovedească de trei ori moartea fătului pentru a i se face avort, a generat zeci de mii de reacții și peste 1.600 de comentarii.

Videoclipul, postat pe r/TikTokCringe, o comunitate online masivă de pe platforma Reddit, a stârnit o vie dezbatere pe tema legislației extrem de restrictive în privința avortului din unele state americane. În videoclip femeia, din Florida, spune că are o sarcină de peste 6 săptămâni, fătul nu mai are activitate cardiacă, în schimb medicii îi cer trei ecografii pentru a confirma că sarcina nu mai este viabilă înainte de a putea interveni prin procedura de evacuare uterină (D&C). Postarea nu conține numele femeii, al spitalului sau documente medicale pentru a se putea stabili fără dubiu veridicitatea afirmațiilor, în schimb relatarea a fost suficientă pentru a deschide o discuție aprinsă pe temă.

Cazuri similare, în care femeile au fost obligate să aștepte sau să facă ecografii repetate înainte de tratamentul unui avort spontan, din cauza legislației restrictive privind avortul în mai multe state, au fost de-a lungul vremii relatate și documentate de presa americană.

Unul dintre acestea este cel al lui Elisabeth Weber, din Carolina de Sud, care a aflat la aproximativ 9 săptămâni de sarcină că fătul se oprise din dezvoltare la circa 6 săptămâni și nu mai avea activitate cardiacă. Ea spune că, din cauza legii restrictive din Carolina de Sud, medicii au cerut confirmări repetate și nu au putut efectua imediat procedura D&C (n. red. - dilatare și chiuretaj). Weber a afirmat, potrivit revistei People, că a fost nevoită să aștepte săptămâni întregi, timp în care exista riscul de infecție.

Un alt caz, documentat în Texas, care apare într-o investigație ProPublica din 2024, este cel al adolescentei Nevaeh Crain, care a murit după ce a căutat îngrijiri medicale în timpul unui avort spontan. Potrivit investigației, medicii au insistat asupra unor ecografii repetate pentru a confirma „moartea fetală” înainte de a interveni, pe fondul incertitudinilor create de legislația din Texas.

„Copilul meu actual era să-și piardă mama”

Comentariile și relatările unor situații similare sunt extrem de numeroase și de dureroase.

„Mi s-a întâmplat în Texas. Am pierdut gemeni, unul câte unul. (...) A trebuit să mai aștept încă 11 zile pentru următoarea ecografie. Am intrat în sepsis. Copilul meu actual era să-și piardă mama - care își dorea cu disperare amândoi copiii - din cauza acestor legi”, spune o utilizatoare a platformei.

„Trăiesc și eu asta chiar acum. (...) În momentul în care am aflat, am vrut să scot copilul din mine. Ideea de a mă agăța de ceva ce a murit mai mult decât este necesar este atât de dezumanizantă și crudă”, a comentat o altă femeie care afirmă că trece printr-o sarcină oprită din evoluție.

Sunt redate de asemenea și experiențe din state mai permisive, unde procedura pentru a îndepărta o sarcină oprită în evoluție nu este atât de dură încât să împingă momentul până când se pune în pericol viața femeii. „Când soția mea a pierdut sarcina, medicul i-a spus: «Există o probabilitate de 99% să fi pierdut sarcina, dar nu putem fi 100% siguri până săptămâna viitoare». (...) Apoi am aflat că în state precum Texas ar fi trebuit să aștepte acea săptămână suplimentară”, a comentat un alt utilizator al platformei.

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„Am făcut infecții fungice, bacteriene și virale și aproape am făcut un accident de mașină din cauza febrei”

Iar mărturiile merg mai departe. „Asta mi s-a întâmplat și mie. (...) Cum erau doar 99% siguri că era mort, a trebuit să aștept o săptămână și să fac mai multe ecografii. Am făcut infecții fungice, bacteriene și virale. (...) Aproape am făcut un accident de mașină din cauza febrei”, a relatat o altă utilizatoare.

Utilizatorii platformei ridică în timpul discuției o temă importantă: teama că legislația ar putea descuraja unele femei să rămână însărcinate.

„Chiar și femeile care își doresc copii decid să nu facă asta. Dacă ceva nu merge bine, sunt condamnate să moară, chiar dacă și-au dorit cu adevărat copii. Nu merită riscul”, continuă discuțiile.

„Dacă aș locui în Florida și aș afla că bebelușul meu e mort, dar ar trebui să trec prin săptămâni întregi de ecografii înainte ca doctorii să mă ajute... mi-aș încărca cardul de credit la maximum pentru o excursie în Massachusetts”, dă o altă utilizatoare o soluție. Statul menționat este unul dintre cele care protejează dreptul la avort și a devenit o destinație importantă pentru pacientele care călătoresc din alte regiuni. Avortul aici este legal și accesibil în general până în jur de 24 de săptămâni de sarcină și permis mai târziu doar dacă viața sau sănătatea femeii însărcinate este în pericol.

În state precum Texas sau Florida în schimb, menționate în comentarii, accesul este sever restricționat. În Florida avortul este ilegal după 6 săptămâni de sarcină, excepțiile incluzând cazurile de urgență medicală, viol sau incest, dar doar dacă sarcina este în primele 15 săptămâni și există documentație medicală. În Texas legislația este și mai drastică, avortul fiind aproape complet interzis, neexistând excepții pentru viol sau incest. Singura excepție este urgența medicală care pune viața mamei în pericol. Sancțiunile penale și civile sunt dure pentru clinicile și medicii care efectuează procedura, în schimb legislația acestui stat nu pedepsește femeia care călătorește în alt stat pentru a obține un avort legal.

Discuția ajunge și în punctul în care se evidențiază taberele care s-au creat având în vedere aceste reglementări, susținătorii uneia sau alteia dintre abordări fiind totodată plasați și în tabere politice. „Mi se pare atât de tulburător cum oamenii pot răspândi dezinformări flagrante despre avorturi, cum ar fi spunând că acestea provoacă endometrioză, spunând că fătul este conștient... (...) Oamenii uită, în mod convenabil, faptul că mai puțin de 1% dintre avorturi se fac după 22 de săptămâni. Majoritatea se fac în primul trimestru. Dacă aș fi în America, nu știu dacă aș putea fi medic. Mi-aș regândi cariera, pentru că a refuza cuiva un avort pentru că trebuie ar fi pur și simplu de neconceput”, a comentat o tânără care a dezvăluit că se pregătește în Australia pentru o carieră în medicină.

„Pe oricine îmi spune că este pro-viață, îl întreb dacă este împotriva avorturilor. Dacă răspunsul este DA, le spun că este «pro-naștere forțată»”; „Ce e mai rău e că sunt ipocriți. Fac și avorturi. Doar că nimeni altcineva nu ar trebui să le facă”; „Cei pro-viață sunt de acord cu uciderea mamei”, au mai comentat utilizatorii platformei.