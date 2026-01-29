Patriarhul Kiril susține interzicerea avortului în Rusia dacă femeia nu are acordul soțului

Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a susţinut joi, 29 ianuarie, interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului.

„Cred că ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimţământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, a spus patriarhul Kirill, vorbind în faţa Senatului, potrivit Agerpres.

El a argumentat că femeia care ia o astfel de decizie se poate afla „într-o stare de dezechilibru”, având în vedere, a adăugat el, că „femeile sunt mai vulnerabile emoţional”, în special la începutul sarcinii.

„Şi de aceea este important să ai un soţ aproape care să poată spune la momentul potrivit: «Nu, ascultă, vom reuşi să mergem înainte, vom câştiga nişte bani, nu este nevoie, nu o face». Cuvintele soţului trebuie să fie prezente în discuţia despre dacă trebuie sau nu să se comită acest act”, a subliniat patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul Kirill l-a citat pe preşedintele rus, Vladimir Putin, afirmând că „decizia referitoare la copii trebuie luată de întreaga familie, nu de unul dintre părinţi”.

Patriarhul Rusiei a susținut că scăderea natalității împiedică dezvoltarea țării și a cerut măsuri pentru creșterea populației.

În același context, deputați apropiați Kremlinului au propus modificarea legii astfel încât pentru efectuarea unui avort să fie necesar și consimțământul tatălui, motivând că un număr mare de copii nu se nasc din cauza întreruperilor de sarcină.

Kremlinul promovează maternitatea ca valoare socială și a transformat în sărbătoare națională Ziua Femeilor Însărcinate, marcată de două ori în 2025.

În 21 de regiuni, studentele însărcinate primesc plăți de sprijin guvernamental, considerate „ajutor pentru fete aflate în dificultate”.

Experții avertizează, însă, că sarcina timpurie are consecințe sociale și economice semnificative. Adolescentele care nasc sunt mai puțin predispuse să finalizeze studiile și să dezvolte cariere stabile, multe rămânând fără sprijinul tatălui copilului și abandonând școala.

Maria Karnovich-Valua consideră că aceste stimulente financiare nu vor duce la o creștere semnificativă a natalității în rândul adolescentelor, ci vor perpetua vulnerabilitatea economică și socială.

În Rusia este o criză demografică fără precedent. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025 s-au născut 288.800 de copii, cu 4% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut — cel mai scăzut nivel din ultimele secole. În 2024, numărul total al nașterilor a fost de 1,22 milioane, cel mai mic din 1999, în timp ce numărul deceselor a depășit 1,8 milioane.