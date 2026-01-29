search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Patriarhul Kiril susține interzicerea avortului în Rusia dacă femeia nu are acordul soțului

0
0
Publicat:

Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a susţinut joi, 29 ianuarie, interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului.

Patriarhul Kiril/FOTO: Captură video Youtube/Proekt
Patriarhul Kiril/FOTO: Captură video Youtube/Proekt

„Cred că ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimţământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, a spus patriarhul Kirill, vorbind în faţa Senatului, potrivit Agerpres.

El a argumentat că femeia care ia o astfel de decizie se poate afla „într-o stare de dezechilibru”, având în vedere, a adăugat el, că „femeile sunt mai vulnerabile emoţional”, în special la începutul sarcinii.

„Şi de aceea este important să ai un soţ aproape care să poată spune la momentul potrivit: «Nu, ascultă, vom reuşi să mergem înainte, vom câştiga nişte bani, nu este nevoie, nu o face». Cuvintele soţului trebuie să fie prezente în discuţia despre dacă trebuie sau nu să se comită acest act”, a subliniat patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul Kirill l-a citat pe preşedintele rus, Vladimir Putin, afirmând că „decizia referitoare la copii trebuie luată de întreaga familie, nu de unul dintre părinţi”.

Patriarhul Rusiei a susținut că scăderea natalității împiedică dezvoltarea țării și a cerut măsuri pentru creșterea populației.

În același context, deputați apropiați Kremlinului au propus modificarea legii astfel încât pentru efectuarea unui avort să fie necesar și consimțământul tatălui, motivând că un număr mare de copii nu se nasc din cauza întreruperilor de sarcină.

Kremlinul promovează maternitatea ca valoare socială și a transformat în sărbătoare națională Ziua Femeilor Însărcinate, marcată de două ori în 2025.

În 21 de regiuni, studentele însărcinate primesc plăți de sprijin guvernamental, considerate „ajutor pentru fete aflate în dificultate”.

Experții avertizează, însă, că sarcina timpurie are consecințe sociale și economice semnificative. Adolescentele care nasc sunt mai puțin predispuse să finalizeze studiile și să dezvolte cariere stabile, multe rămânând fără sprijinul tatălui copilului și abandonând școala.

Maria Karnovich-Valua consideră că aceste stimulente financiare nu vor duce la o creștere semnificativă a natalității în rândul adolescentelor, ci vor perpetua vulnerabilitatea economică și socială.

În Rusia este o criză demografică fără precedent. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025 s-au născut 288.800 de copii, cu 4% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut — cel mai scăzut nivel din ultimele secole. În 2024, numărul total al nașterilor a fost de 1,22 milioane, cel mai mic din 1999, în timp ce numărul deceselor a depășit 1,8 milioane.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Avocata PNL și falsul general SIE au fost arestați preventiv. Cei doi promiteau că pot interveni în dosare penale
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Imagini sfâșietoare din Salonic. Sicriele suporterilor PAOK, decedați în accidentul din România, au ajuns la stadionul Toumba. Video
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Câți metri pătrați ar trebui să aibă minim o garsonieră nouă, potrivit normelor legale. Suprafața minimă impusă
playtech.ro
image
Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care poate fi achiziționată baza sportivă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Polițe RCA false. Cum sunt păcăliți șoferii de așa ziși brokeri de asigurări
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică