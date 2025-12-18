Parlamentul francez reabilitează femeile condamnate pentru avort înainte de 1975

Parlamentul francez a adoptat joi, în unanimitate, în Adunarea Națională, o lege care reabilitează femeile condamnate pentru că au făcut avort înaintea Legii Veil din 1975, transmite AFP. Noua lege recunoaște prejudiciile suferite de aceste femei și le oferă un cadru legal de reabilitare.

Asociațiile feministe au salutat măsura, evidențiind semnificația simbolică a acesteia pentru sănătatea și drepturile femeilor. Legea recunoaște că aplicarea de către stat a legislației care incrimina recurgerea la avort, practicarea acestuia sau accesul la informații despre avort a constituit o „atingere adusă protecției sănătății femeilor, autonomiei sexuale și reproductive și drepturilor femeilor”.

Prin această inițiativă, Franța marchează o reconciliere simbolică cu femeile afectate de legislația restrictivă dinainte de 1975 și reafirmă importanța protecției drepturilor reproductive.