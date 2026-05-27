search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Experiența unei tinere cu avortul medicamentos, subiect de dezbatere pe internet

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O postare publicată pe Reddit de o adolescentă care a povestit că a făcut un avort medicamentos înainte de Bacalaureat și admiterea la facultate a generat o amplă dezbatere despre sănătatea reproductivă. Subiectul aduce din nou în atenția publică și educația sexuală, care - în continuare - nu există ca disciplină distinctă în școli. Între timp, România e pe primele locuri în Uniunea Europeană atât la numărul de mame minore, cât și de avorturi. În total, în România se fac circa 30.000 de avorturi anual, arată datele Eurostat. 

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

,,Am rămas însărcinată cu două luni înainte de Bacalaureat și trei înainte de admiterea la facultate, așa că era inevitabil să nu fac avort. Am descoperit sarcina foarte repede, la 4 săptămâni ca vârstă gestațională și o săptămână ca vârstă fetală", își începe tânăra mărturisirea pe Reddit. 

Adolescenta a descris pas cu pas procedura de avort medicamentos: vizita la medic, administrarea primei pastile, apoi a capsulelor vaginale care determină eliminarea sarcinii. Și a pus accent pe necesitatea sprijinului emoțional. 

,,Iubitul meu a fost NONSTOP alături de mine, el introducându-mi chiar ovulele vaginale, stând cu mine în acea oră de crampe dureroase și acordându-mi mereu un suport moral. E foarte important să aveți pe cineva alături de voi!", a spus tânăra. 

Postarea a încheiat-o cu afirmația că nu îi pare rău de decizia luată.

Reacțiile online

Mesajul a fost publicat pe o comunitate dedicată femeilor din cadrul platformei, așa că mesajele care au venit au fost de sprijin. 

,,Dacă e recent, vreau să îți urez baftă la bac și la admitere. O să fie și sarcini duse la capăt atunci când te simți pregătită și îți dorești";

,,Mă bucur că ai putut lua decizia cea mai bună pentru tine și că ai deschiderea să vorbești despre asta cu maturitate"

,,Vreau să te felicit pentru câtă maturitate și claritate ai, mi-aș fi dorit să fi avut și eu o minte așa limpede când eram vârsta ta!",

sunt câteva dintre reacțiile scrise de alte femei. 

Alte utilizatoare au legat direct mărturia de lipsa educației reproductive din România:

,,Sunt multe mituri care circulă și, din nefericire, și în 2026 sănătatea reproductivă e tabu",

,,Mă bucur când se vorbește despre avort, societatea o ia spre căi greșite mai nou: fără avort. Toată lumea uită ce drame au fost pe vremea lui Ceaușescu."

Discuția a ajuns rapid și la relația adolescenților cu părinții. Întrebată dacă familia a fost implicată, tânăra a spus că ea și partenerul au gestionat singuri întreaga situație: „Nu le-am spus, din fericire am reușit să gestionăm totul fără ajutorul lor.”

Au existat și comentarii care au nuanțat experiența avortului medicamentos. O femeie a relatat că, în cazul ei, procedura pentru o sarcină oprită din evoluție a fost extrem de dureroasă și a necesitat ulterior chiuretaj. Alte persoane au atras atenția că reacțiile organismului diferă și că supravegherea medicală este esențială.

Avortul în România

Imediat după 1989, România a devenit una dintre țările cu cele mai ridicate rate ale avortului din lume, într-un context în care contracepția era slab accesibilă.

Datele INS arată un număr uriaș de sarcini întrerupte. Aproape un milion în primii ani de tranziție și peste 500.000 în următorii. 

  • 1990: 992.265
  • 1991: 866.934
  • 1992: 691.863
  • 1993: 585.761
  • 1994: 530.191
  • 1995: 502.840

Din 1996, cifrele au scăzut la sub 500.000.

  • 1996: 455.340
  • 1997: 346.468
  • 1998: 270.930
  • 1999: 259.266
  • 2000: 257.267
  • 2001: 253.426
  • 2002: 246.714
  • 2003: 223.914

A urmat apoi o scădere accelerată:

  • 2004: 189.683
  • 2005: 162.087
  • 2006: 149.598
  • 2007: 136.647
  • 2008: 127.410
  • 2009: 115.457
  • 2010: 101.271
  • 2011: 102.896

Iar din 2012, numărul  întreruperilor de sarcină a scăzut la sub 100.000 pe an:

  • 2012: 87.477
  • 2013: 85.742
  • 2014: 77.806
  • 2015: 70.447
  • 2016: 63.085
  • 2017: 55.931
  • 2018: 52.018

Iar după 2019, pragul a scăzut și mai mult: sub 50.000 de avorturi în fiecare an.

  • 2019: 47.167
  • 2020: 31.681
  • 2021: 29.066
  • 2022: 28.420
  • 2023: 29.584
  • 2024: 29.391

Chiar dacă cifrele au scăzut de peste 30 de ori, România se află încă printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe avorturi. Datele Eurostat din 2025 plasau țara noastră pe locul șase la numărul de întreruperi de sarcină, după Franța, Estonia, Ungaria, Spania și Portugalia.

Polonia, sancționată la CEDO după ce o femeie a fost nevoită să meargă în străinătate pentru avort

Cele mai multe avorturi au fost înregistrate la grupa de vârstă 25-29 de ani, urmată de 20-24 de ani. 

Sursa: Eurostat
Sursa: Eurostat
Experiment. O tânără demască dezinformările unei organizații anti-avort: „Mi-au trimis date medicale false”

În România, avortul la cerere este legal până la 14 săptămâni de sarcină. Cu toate acestea, accesul real la procedură diferă considerabil de la un oraș la altul. O analiză realizată în 2024 de Asociația Moașelor Independente arăta că 63% dintre spitalele publice nu oferă acces la întreruperi de sarcină. 

Cum a devenit educația sexuală unul dintre cele mai controversate subiecte politice

În forma inițială, proiectele legislative discutate în Parlament vorbeau despre introducerea unor programe de educație sexuală și de sănătate reproductivă pentru prevenirea sarcinilor la minore și a bolilor cu transmitere sexuală.

În 2020, Camera Deputaților a adoptat însă o modificare majoră: termenul „educație sexuală” a fost înlocuit cu „educație sanitară”, iar participarea elevilor a devenit condiționată de acordul scris al părinților.

Decizia a provocat reacții puternice din partea organizațiilor civice și a specialiștilor în educație, care au acuzat politicienii că transformă un subiect de sănătate publică într-o temă ideologică.

Președintele Klaus Iohannis a atacat legea la Curtea Constituțională, susținând că formularea este neclară și restrictivă. CCR a respins însă sesizarea, iar legea a mers mai departe.

După mai multe reexaminări și dezbateri parlamentare, legea a fost promulgată în 2022 într-o formă și mai limitată: programele de „educație pentru sănătate” urmau să fie desfășurate doar din clasa a VIII-a și numai cu acordul scris al părinților.

În 2026, în continuare, România nu are o oră specifică de educație sexuală, nici măcar la liceu. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
digi24.ro
image
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
libertatea.ro
image
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Zodiile cu cele mai mari șanse de îmbogățire în viață
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Băuturile vegetale schimbă gustul și prețul cafelei. Cu cât sunt mai scumpe faţă de varianta clasică
observatornews.ro
image
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Statul mărește indemnizația de însoțitor. Câți bani vor primi beneficiarii din iulie 2026
playtech.ro
image
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la despărțire
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare lovitură în mercato
digisport.ro
image
Ce este manichiura japoneză, trendul care a cucerit femeile din toata lumea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Pregătiri de război cu rușii la ”Poarta Focșani”. Trupele sunt gata să lupte ”chiar din această noapte”
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”
click.ro
image
Irina Columbeanu, copia fidelă a mamei sale! A atras toate privirile în New York cu ultima apariție
click.ro
image
O româncă aflată de 20 de ani în Italia, concluzie dureroasă: „Nimeni nu vrea să închirieze unui străin”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Lia Bugnar sare în apărarea lui Anghel Damian. Regizorul, aspru criticat pentru documentarul „Cămătarii”: „Bravo, Anghel, ține-te pe drumul tău!”
image
Le recunoașteți? Așa arătau Luminița Anghel și Natalia Guberna când cântau în barul de noapte Melody, vestit în comunism: „Ne dădeau bănuțul”

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu