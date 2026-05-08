Dosarele OZN desecretizate scot la iveală declarații bizare ale astronauților care au fost pe Lună: „Se îndepărtează și o iau în sus, spre stele”

Peste 160 de documente, fotografii și înregistrări legate de OZN-uri au fost desecretizate de Departamentul de Război al SUA, printre care și transcripte ale misiunilor Apollo, în care astronauții NASA descriu fenomene misterioase observate în apropierea Lunii.

Departamentul de Război al Statelor Unite a publicat vineri, 8 mai, un lot de documente desecretizate referitoare la așa-numitele Obiecte Zburătoare Neidentificate (OZN/UFO/UAP). Arhiva conține peste 160 de dosare care acoperă aproape opt decenii și include imagini, filmări, rapoarte ale serviciilor de informații, documente FBI și transcripte

Publicarea celor 162 de fișiere vine la două zile după ce președintele Donald Trump a declarat că materialele vor stârni interesul publicului.

„Cred că o parte dintre ele vor fi foarte interesante pentru oameni”, a spus liderul de la Casa Albă.

Desecretizarea a fost făcută în baza unui ordin prezidențial emis în februarie, care cere mai multă transparență în privința „vieții extraterestre și alienigene, fenomenelor aeriene neidentificate (UAP) și obiectelor zburătoare neidentificate (OZN)”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Pentagonul a anunțat că toate materialele sunt acum disponibile publicului fără restricții speciale.

„Poporul american poate accesa acum instantaneu dosarele UAP desecretizate ale guvernului federal. Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente-sursă originale despre UAP din întregul guvern al Statelor Unite sunt acum disponibile într-un singur loc - fără autorizații speciale”, a transmis Departamentul de Război.

În documentele desecretizate apar înregistrări video realizate de-a lungul deceniilor în spațiul aerian al Greciei, Irakului, Japoniei, Emiratelor Arabe Unite și Statelor Unite, precum și rapoarte ale serviciilor de informații privind presupuse apariții inexplicabile. Unele dintre fișiere conțin mărturii ale martorilor și rapoarte FBI despre observații semnalate încă din anii 1950.

O parte dintre cele mai spectaculoase documente sunt însă transcriptele convorbirilor dintre astronauții NASA și centrul de control al misiunilor Apollo, în timpul zborurilor spre Lună și al misiunilor selenare.

Ce au raportat astronauții Apollo 12

Apollo 12, lansată în noiembrie 1969, a fost a doua misiune americană care a aselenizat cu echipaj uman. În documentele desecretizate apare un fragment din discuțiile purtate între astronauți și centrul misiunii NASA, în care sunt descrise două „fenomene neidentificate”.

Primul incident ar fi durat aproximativ o oră în a cincea zi a misiunii, iar al doilea aproximativ două minute în ziua următoare.

Pilotul modulului lunar, Alan L. Bean, le-a spus operatorilor NASA că observă „particule” și flash-uri luminoase care par să se deplaseze în jurul navei.

„Le văd venind din spatele meu, din stânga. Prima oară am crezut că sunt particule care provin de la boilerul de apă, dar acum văd că evadează din câmpul gravitațional al Lunii. Se îndepărtează și o iau în sus, spre stele”, a relatat astronautul.

Un astrofizician de la Harvard face o declarație șoc: o navă spațială extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ

Potrivit documentelor, membrii echipajului au realizat și fotografii ale fenomenelor observate în apropierea Lunii.

„Arăta ca artificiile de 4 iulie”

Fenomene similare au fost raportate și în timpul misiunii Apollo 17, ultima expediție cu echipaj uman pe Lună, desfășurată în decembrie 1972.

În transcriptele convorbirilor apar trei momente diferite în care astronauții au semnalat apariția unor fenomene inexplicabile în jurul navei.

Pilotul modulului de comandă, Ronald Evans, a descris observarea unor „particule sau fragmente foarte luminoase” care se deplasau în jurul vehiculului spațial. Astronautul Harrison „Jack” Schmitt a comparat imaginile cu un foc de artificii.

„Arată ca artificiile de 4 iulie văzute de la fereastră... Sunt fragmente foarte zimțate, unghiulare, care se rostogolesc”, se arată în transcriptul publicat de Pentagon.

Astronauții au încercat să găsească o explicație tehnică pentru fenomen și au presupus că ar putea fi vorba despre particule de gheață sau fragmente de vopsea desprinse de pe modulul lunar, însă au admis că ipoteza lor este „extrem de hazardată”.

Un alt episod consemnat în dosare îl are în prim-plan pe comandantul misiunii Apollo 17, Eugene Cernan. Acesta le-a raportat colegilor de la sol că vede „dungi luminoase” și flash-uri puternice în timp ce încerca să adoarmă.

„Țin minte că, înainte să adorm, am văzut un punct luminos care-mi emitea în fața ochilor flash-uri ca un far - era ca un tren care venea spre mine, dar cu acel flash. E greu de estimat frecvența sau orice altceva, pentru că eram într-o stare de somnolență atunci”, a explicat astronautul.

Dosarele includ și o fotografie realizată în timpul unei misiuni Apollo, în care trei puncte luminoase apar într-o formație triunghiulară deasupra suprafeței Lunii. Nota anexată imaginii precizează că „nu există un consens privind natura anomaliei”, însă o analiză preliminară recentă sugerează că ar putea fi vorba despre „un obiect fizic”.

Vicepreşedintele JD Vance, „obsedat” de dosarele OZN

Desecretizarea documentelor face parte, potrivit Pentagonului, dintr-un „efort interinstituțional” la care participă Casa Albă, Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI), Departamentul Energiei, Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor din cadrul Departamentului de Război (AARO), NASA, FBI și alte structuri ale comunității americane de informații.

Vicepreședintele JD Vance a declarat la rândul său că este „obsedat” de dosarele OZN și că intenționează să investigheze personal informațiile legate de Area 51.

„Mai am încă trei ani ca vicepreședinte”, i-a spus acesta podcasterului conservator Benny Johnson. „Voi ajunge la adevărul despre dosarele OZN”, a completat el.

Departamentul de Război al SUA a anunțat că noi documente și materiale video vor fi publicate în perioada următoare.