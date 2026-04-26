NASA va testa focul pe Lună pentru a înțelege cum se propagă incendiile în condiții de gravitație redusă

În următoarele luni, NASA urmează să desfășoare un experiment neobișnuit: aprinderea controlată a unor materiale pe suprafața Lunii. Scopul este de a înțelege cum se comportă focul într-un mediu cu gravitație redusă, înainte de instalarea unor baze umane permanente.

La prima vedere, ideea poate părea contraintuitivă. Luna este percepută ca un spațiu inert – un peisaj de praf gri, rece și lipsit de activitate. Totuși, în cadrul misiunii „Flammability of Materials on the Moon” (FM2), cercetătorii vor încerca, pentru prima dată, să inițieze un incendiu controlat pe un alt corp ceresc decât Pământul, scrie slate.fr.

De ce este necesar experimentul

Pe Pământ, arderea este susținută de convecția naturală: aerul cald se ridică, iar cel rece, bogat în oxigen, coboară și alimentează flacăra. Acest mecanism funcționează datorită gravitației de 1 g.

Pe Lună, unde gravitația este de aproximativ șase ori mai mică, acest proces este perturbat. Fluxul gazelor se modifică, iar comportamentul focului devine imprevizibil. Potrivit cercetătorilor, materiale considerate sigure pe Pământ ar putea deveni inflamabile în aceste condiții.

Limitările testelor actuale

Până acum, studiile s-au bazat pe simulări de scurtă durată – în turnuri de cădere liberă sau în zboruri parabolice, unde condițiile de microgravitație pot fi recreate doar pentru câteva secunde. Aceste intervale sunt insuficiente pentru a observa evoluția completă a unui incendiu.

Chiar și experimentele desfășurate pe Stația Spațială Internațională au oferit rezultate limitate. În aceste condiții, testarea directă pe Lună devine o etapă necesară.

Lecțiile trecutului

Interesul pentru comportamentul focului în spațiu are și o dimensiune practică, bazată pe experiențe anterioare. În 1997, la bordul stației spațiale Mir, un incendiu provocat de un generator de oxigen a generat fum dens și toxic, punând echipajul în pericol.

Incidentul a evidențiat cât de dificil este controlul incendiilor într-un mediu închis și diferit de cel terestru.

Cum se va desfășura experimentul

Misiunea FM2 va utiliza mai multe tipuri de materiale solide. Camere de înaltă rezoluție vor monitoriza flacăra, temperatura, culoarea și modul în care aceasta se propagă.

Datele colectate vor contribui la stabilirea standardelor de siguranță pentru viitoarele habitate lunare, inclusiv cele din cadrul programului Artemis program.

Implicații mai largi

Dincolo de siguranța imediată, cercetarea ar putea oferi informații valoroase despre dinamica fluidelor în condiții de gravitație redusă. Aceste cunoștințe ar putea îmbunătăți sistemele de ventilație și control termic ale viitoarelor nave și baze spațiale.

Un nou rol pentru Lună

Experimentul reflectă o schimbare mai amplă în modul în care este privită explorarea lunară. Luna nu mai este doar o destinație simbolică, ci devine un laborator pentru testarea tehnologiilor necesare unei prezențe umane de durată.

Pe măsură ce planurile pentru baze permanente avansează, astfel de experimente devin esențiale pentru a înțelege riscurile și pentru a construi infrastructuri sigure dincolo de Pământ.