search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

NASA va testa focul pe Lună pentru a înțelege cum se propagă incendiile în condiții de gravitație redusă

0
0
Publicat:

În următoarele luni, NASA urmează să desfășoare un experiment neobișnuit: aprinderea controlată a unor materiale pe suprafața Lunii. Scopul este de a înțelege cum se comportă focul într-un mediu cu gravitație redusă, înainte de instalarea unor baze umane permanente.

Noi experimente pe Lună/FOTO: Shutterstock
Noi experimente pe Lună/FOTO: Shutterstock

La prima vedere, ideea poate părea contraintuitivă. Luna este percepută ca un spațiu inert – un peisaj de praf gri, rece și lipsit de activitate. Totuși, în cadrul misiunii „Flammability of Materials on the Moon” (FM2), cercetătorii vor încerca, pentru prima dată, să inițieze un incendiu controlat pe un alt corp ceresc decât Pământul, scrie slate.fr.

De ce este necesar experimentul

Pe Pământ, arderea este susținută de convecția naturală: aerul cald se ridică, iar cel rece, bogat în oxigen, coboară și alimentează flacăra. Acest mecanism funcționează datorită gravitației de 1 g.

Pe Lună, unde gravitația este de aproximativ șase ori mai mică, acest proces este perturbat. Fluxul gazelor se modifică, iar comportamentul focului devine imprevizibil. Potrivit cercetătorilor, materiale considerate sigure pe Pământ ar putea deveni inflamabile în aceste condiții.

Limitările testelor actuale

Până acum, studiile s-au bazat pe simulări de scurtă durată – în turnuri de cădere liberă sau în zboruri parabolice, unde condițiile de microgravitație pot fi recreate doar pentru câteva secunde. Aceste intervale sunt insuficiente pentru a observa evoluția completă a unui incendiu.

Chiar și experimentele desfășurate pe Stația Spațială Internațională au oferit rezultate limitate. În aceste condiții, testarea directă pe Lună devine o etapă necesară.

Lecțiile trecutului

Interesul pentru comportamentul focului în spațiu are și o dimensiune practică, bazată pe experiențe anterioare. În 1997, la bordul stației spațiale Mir, un incendiu provocat de un generator de oxigen a generat fum dens și toxic, punând echipajul în pericol.

Incidentul a evidențiat cât de dificil este controlul incendiilor într-un mediu închis și diferit de cel terestru.

Cum se va desfășura experimentul

Misiunea FM2 va utiliza mai multe tipuri de materiale solide. Camere de înaltă rezoluție vor monitoriza flacăra, temperatura, culoarea și modul în care aceasta se propagă.

Datele colectate vor contribui la stabilirea standardelor de siguranță pentru viitoarele habitate lunare, inclusiv cele din cadrul programului Artemis program.

Implicații mai largi

Dincolo de siguranța imediată, cercetarea ar putea oferi informații valoroase despre dinamica fluidelor în condiții de gravitație redusă. Aceste cunoștințe ar putea îmbunătăți sistemele de ventilație și control termic ale viitoarelor nave și baze spațiale.

Un nou rol pentru Lună

Experimentul reflectă o schimbare mai amplă în modul în care este privită explorarea lunară. Luna nu mai este doar o destinație simbolică, ci devine un laborator pentru testarea tehnologiilor necesare unei prezențe umane de durată.

Pe măsură ce planurile pentru baze permanente avansează, astfel de experimente devin esențiale pentru a înțelege riscurile și pentru a construi infrastructuri sigure dincolo de Pământ.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Imagini dramatice surprinse din dronă, cu casele mistuite de foc din Soveja. Amploarea dezastrului e copleșitoare
gandul.ro
image
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
mediafax.ro
image
Obiceiul la care Ion Țiriac nu poate renunța. Miliardarul are un viciu destul de costisitor
fanatik.ro
image
Un kilogram de cartofi costă 0,6 lei, iar litrul de lapte 3 lei, într-un supermarket dintr-un oraș chinez de care n-ai auzit, deși are peste două milioane de locuitori
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
observatornews.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat un pensionar că îi micșorează pensia. Care este motivul incredibil? Nu e singurul caz
newsweek.ro
image
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
prosport.ro
image
Cât costă să montezi panouri solare şi sistemul de stocare pentru o casă de 100 de mp. Aşa devii independent energetic
playtech.ro
image
Dinamo – FCSB, cel mai probabil meci de baraj pentru Conference League. Toate calculele. Mihai Stoica și-a ales deja favorita. „Aşa cred eu”
fanatik.ro
image
Șoferi „inconștienți”, aspru sancționați după ce au fost filmați din elicopter: „Au efectuat depășiri neregulamentare pe linie continuă, ca și cum drumul ar fi fost doar al lor” VIDEO
ziare.com
image
Și-au spus ”ADIO” după 6 ani! A făcut anunțul într-un mod neașteptat: ”Cea mai bună fostă iubită din lume”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Nu mai avem „staruri politice” de la Băsescu încoace. De ce nu mai are România lideri de anvergură ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
14 motive reale pentru care energia rămâne scumpă în România. Dumitru Chisăliță: „Afirmația mai mult solar = mai ieftin este incompletă”
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Fiica lui Radu Cristescu, prinsă în haosul împușcăturilor de la cina corespondenților de la Casa Albă. Ce căuta Tamila Cristescu la evenimentul lui Donald Trump
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Atentat la viața lui Donald Trump în același loc cu Ronald Reagan Profimedia, Getty Images jpg
Un nou atentat la viața lui Donald Trump! A fost atacat în același loc unde Ronald Reagan a fost împușcat în 1981
okmagazine.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă