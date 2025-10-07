Video Un tren de „marfă militară” a deraiat în Leningrad, în urma unei explozii. Responsabili ar fi partizani pro-ucraineni

Un tren care transporta „marfă militară” a deraiat în regiunea Leningrad din Rusia în urma unei explozii survenite în dimineața zilei de 7 octombrie, a declarat, pentru Kyiv Independent, o sursă din cadrul Serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR).

Explozia a avut loc pe tronsonul feroviar Stroganovo–Mshinskaya, provocând deraierea locomotivei și a mai multor vagoane, potrivit sursei. Operațiunea ar fi fost efectuată de partizani locali și a paralizat temporar traficul feroviar între Sankt Petersburg și Pskov.

Căile Ferate Ruse au explicat, într-un comunicat, că traficul pe tronsonul respectiv a fost suspendat din „motive tehnice”, iar trenurile de marfă și de călători au fost redirecționate, cu întârzieri de câteva ore.

Serviciile de urgență ruse au intervenit pentru a degaja liniile. Accesul la fotografii și videoclipuri de la fața locului a fost restricționat din cauza unei întreruperi a Internetului în zonă, potrivit HUR.

„Aceste operațiuni speciale reduc capacitățile logistice și militare ale Rusiei, deoarece Căile Ferate Ruse constituie coloana vertebrală a logisticii armatei și sunt un important donator financiar al bugetului de război”, a declarat sursa HUR.

În septembrie, Serviciului de informații militare al Ucrainei și Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au desfășurat ceea ce agenția de informații a descris ca fiind o operațiune „unică și complexă” care a oprit traficul pe linia ferată Oryol–Kursk din Rusia, ucigând doi membri ai Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia).

Într-un incident separat, în noaptea următoare, o explozie a vizat linia Sankt Petersburg-Pskov, în apropierea aceleiași secțiuni Stroganovo-Mshinskaya, deraiind o locomotivă și distrugând 15 cisterne de combustibil, potrivit HUR.

Forțele ucrainene și partizanii pro-ucraineni au vizat în repetate rânduri infrastructura feroviară și energetică rusă în operațiuni de sabotaj menite să perturbe capacitatea Rusiei de a-și aproviziona forțele cu combustibil, muniție și personal, scrie Kyiv Independent.

Amintim că, în august, un tren cu 24 de vagoane încărcate cu combustibil, destinat aprovizionării infanteriei mecanizate și a vehiculelor rusești, a fost atacat de drone ucrainene.

În decembrie anul trecut, Serviciul de Informații al Apărării al Ucrainei, împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei și alte componente ale forțelor de apărare, au distrus un tren cu 40 de vagoane cisternă de care transportau combustibil și au deteriorat o linie de cale ferată din Crimeea, ocupată de ruși.