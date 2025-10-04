Explozie puternică într-un bloc din Murfatlar: o persoană a fost rănită. Suflul a distrus trei locuințe și un autoturism

O persoană a fost transportată la spital în urma unei explozii provocate de o butelie defectă, care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, într-un bloc de garsoniere din orașul Murfatlar. Incidentul a afectat trei locuințe și un autoturism.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” din județul Constanța, victima este un bărbat în vârstă de 65 de ani, care a fost transportat în stare de conștiență la Spitalul Clinic Județean de Urgențe.

„Explozia, provocată de acumularea de gaze de la o butelie defectă, nu a fost urmată de incendiu. Au fost afectate de suflul exploziei garsoniera în suprafață de 20 metri pătrați, ușile altor două garsoniere, precum și un autoturism”, a informat ISU „Dobrogea”.

La scurt timp după alertarea autorităților, la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere incendii cu apă și spumă, o autospecială pentru transport victime multiple, o autoscară și un echipaj SMURD B2.