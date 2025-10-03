Explozie și incendiu la cea mai mare rafinărie de pe coasta de vest a SUA, la câţiva kilometri de aeroportul din Los Angeles

Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, Los Angeles, cea mai mare de pe coasta de vest a Statelor Unite. Explozia inițială a fost resimțită ca un cutremur de mică intensitate, însă până acum nu au fost raportate victime.

În cursul serii de joi, 2 octombrie, locuitorii din Los Angeles au trăit momente de panică după ce o explozie uriașă, urmată de un incendiu puternic, a avut loc la rafinăria Chevron din El Segundo, martorii povestind că deflagrația a fost atât de puternică, încât au simțit-o ca pe un mic cutremur.

Rafinăria Chevron din El Segundo este cea mai mare de pe coasta de vest a Statelor Unite, având o capacitate de procesare de aproximativ 276.000 de barili de petrol pe zi, astfel că, datorită dimensiunii și importanței sale strategice, incidentul a atras imediat atenția autorităților locale și statale, potrivit CBSNews.

Rafinăria dispune de propriul departament de pompieri, care a intervenit rapid pentru limitarea și stingerea incendiului, iar poliția din El Segundo a precizat că, până la această oră, nu există victime şi nu a fost nevoie ca populația din zonă să fie evacuată.

Importanța locației a generat și preocupări legate de aeroportul internațional din Los Angeles (LAX), aflat la doar câțiva kilometri distanţă. Cu toate acestea, autorităţile aeroportului au transmis că nu s-au înregistrat întârzieri, anulări sau devieri de zboruri, operațiunile desfășurându-se normal.

„Guvernatorul a fost informat despre incidentul de la rafinăria El Segundo a companiei Chevron din comitatul Los Angeles. Biroul nostru colaborează în timp real cu agențiile locale și statale pentru a proteja comunitatea și a asigura siguranța publică”, se arată într-un mesaj publicat de biroul de presă al lui Gavin Newsom, guvernatorul Californiei.

Ancheta privind cauzele exploziilor și amploarea pagubelor este în desfășurare.