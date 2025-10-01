Video Un bloc cu 17 etaje din New York s-a prăbuşit parţial: salvatorii folsesc câini și drone pentru a căuta răniții

O clădire cu 17 etaje din Midtown Manhattan a fost evacuată, după ce un zid al subsolului s-a prăbușit parțial. Nu au fost raportate imediat victime, dar salvatorii folosesc câini și drone pentru a verifica molozul și a se asigura că nimeni nu a fost rănit în prăbușire.

Potrivit Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), explozia a cauzat prăbușirea unui șanț al incineratorului atașat clădirii, scrie independent.

Clădirea are 17 etaje, iar departamentul de pompieri spune că incidentul, care s-a petrecut la ora locală 8:13 (15:13, ora României) este „o urgență majoră”.

Primarul New York-ului, Eric Adams, a declarat că este la curent cu situația și monitorizează intervenția.

„Am fost informat despre situația de urgență din zona Mott Haven, Bronx. Obținem o evaluare completă de la salvatori și vom continua să oferim actualizări. Vă rugăm să evitați zona pentru siguranța dumneavoastră.”

O vecină care a sunat la autorități pentru a raporta fum lângă clădire a fost martoră la explozie.

„Am auzit un boom puternic, apoi s-a prăbușit pur și simplu,” a spus aceasta pentru WCBS.

Un alt locuitor a declarat că explozia a sunat „ca o bombă”.

„Mama mea a bătut la ușa mea și am ieșit imediat. Nu aveam nici măcar pantofi, dar sunetul părea foarte urgent,” a spus un al treilea locuitor.