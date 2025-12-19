Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, trimis în judecată într-un dosar de corupție

Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Prahova. Alături de acesta, în cauză sunt inculpați directorul economic al spitalului, un om de afaceri și societatea comercială pe care acesta o administrează, specializată în furnizarea de echipamente medicale.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, joi, 18 decembrie, Tribunalul Prahova a înregistrat un dosar având ca obiect „infracțiuni de corupție”, în care fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești a fost deferit justiției.

Bogdan Cristian Nica, medic de profesie, este o figură cunoscută în PNL Prahova. De-a lungul carierei sale politice și administrative, acesta a ocupat funcții precum secretar de stat în Ministerul Sănătății și președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. De asemenea, a candidat la alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Ploiești, însă a pierdut scrutinul în fața unui candidat independent.

În același dosar este inculpat și Mihăiță Sorin Iordache, director economic al Spitalului Județean de Urgență „Constantin Andreoiu” din Ploiești.

Dosarul îi vizează și pe omul de afaceri Dumitru Alexandru Bucur, precum și firma acestuia, Velmed International SRL, companie cu sediul în București, cunoscută pentru furnizarea de echipamente medicale și cu o cifră de afaceri de ordinul zecilor de milioane de lei.

Relația comercială dintre Velmed International și Spitalul Județean de Urgență Ploiești a fost documentată încă din perioada pandemiei de COVID-19. În anul 2020, unitatea medicală a încheiat un contract în valoare de aproximativ 330.000 de lei cu această firmă, pentru achiziția a 10.000 de măști FFP2 cu supapă, la un preț de 33 de lei bucata, potrivit informațiilor apărute la acea vreme în presă.

Interesul companiei de a colabora cu spitalul ploieștean a continuat și după pandemie. În anii următori, Velmed International a încercat să furnizeze echipamente medicale de cardiologie, iar în 2022 a contestat o procedură de atribuire a unui contract, renunțând ulterior la contestație.

Anul acesta, un portal local relata că Bogdan Nica este cercetat într-un dosar de corupție cu un prejudiciu estimat la peste 28 de milioane de lei. Potrivit aceleiași surse, actuala conducere a Spitalului Județean de Urgență Ploiești a anunțat intenția de a se constitui parte civilă în dosarul care îl vizează pe fostul manager.