Expert american în securitate: Vizita directorului CIA în Rusia nu a fost pentru negocieri, ci pentru a-i transmite lui Putin un mesaj „foarte serios”

Vizita surpriză efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, a avut cel mai probabil rolul de a transmite un avertisment ferm Kremlinului, și nu de a deschide negocieri cu Rusia, susține expertul american în securitate Mark Toth.

Mark Toth a comentat vizita lui John Ratcliffe la Moscova Foto: YouTube TVP World

Într-un interviu acordat TVP World, Toth, cofondator al companiei de analiză în domeniul securității naționale Intrep360, a afirmat că șefii CIA nu călătoresc în mod obișnuit în capitala rusă pentru discuții diplomatice, ci „atunci când au un mesaj urgent pentru ruși și când vin cu dovezi că Statele Unite observă ceva considerat inacceptabil”, a explicat specialistul.

Potrivit acestuia, întâlnirile lui Ratcliffe cu oficiali ai serviciilor de informații ruse ar putea avea legătură cu evoluțiile din Ucraina, cu posibile provocări la adresa NATO sau cu eventuala susținere acordată de Rusia Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu.

„În mod clar au vrut să-i transmită lui Putin un mesaj”

Toth a amintit că precedenta vizită a unui director CIA la Moscova a avut loc în noiembrie 2021, când William Burns a transmis Kremlinului avertismente înaintea invaziei ruse din Ucraina.

„În mod clar au vrut să-i transmită lui Putin un mesaj. Dacă îl va înțelege sau nu, rămâne de văzut”, a declarat analistul, adăugând că este convins că a fost vorba despre un mesaj „foarte serios”.

După deplasarea neanunțată a lui Ratcliffe în Rusia, Kremlinul a confirmat că directorul CIA s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor secrete ruse, însă nu și cu președintele Vladimir Putin. Potrivit Moscovei, liderul rus a fost ulterior informat cu privire la conținutul discuțiilor.