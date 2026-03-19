Scandal în Ungaria, înaintea alegerilor: fostul translator al lui Putin, implicat în monitorizarea votului. Cum l-a „fermecat” pe Trump

Mai multe grupuri pentru drepturile omului din Ungaria sunt îngrijorate cu privire la implicarea Dariei Boiarskaia, fost translator al lui Vladimir Putin, într-o misiune internațională de observare a alegerilor parlamentare din Ungaria, pe fondul temerilor legate de posibile influențe externe.

Boiarskaia, care a lucrat ani la rând pentru Ministerul rus de Externe și a participat la întâlniri la nivel înalt, inclusiv între Putin și președintele american Donald Trump, ocupă în prezent o funcție de consilier senior în cadrul Adunării Parlamentare a Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE-PA), cu sediul la Viena. Ea coordonează misiunea de monitorizare a alegerilor din Ungaria, potrivit The Guardian.

Scrutinul ar putea afecta semnificativ poziția premierului Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani și considerat cel mai pro-rus lider din Uniunea Europeană. Orbán a criticat în mod repetat Ucraina și pe președintele acesteia, Volodimir Zelenski, aceste poziții devenind elemente centrale ale campaniei sale electorale.

Potrivit publicației citate, organizațiile societății civile au transmis că întâlnirile cu ușile închise organizate în cadrul misiunii OSCE implică schimburi de informații sensibile, iar prezența unei persoane cu legături anterioare în aparatul diplomatic rus ar putea inhiba libertatea de exprimare a participanților.

„Astfel de întâlniri implică adesea schimbul de informații extrem de sensibile privind presiunea politică, riscurile de manipulare electorală și amenințările cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii. (...) Chiar și percepția că schimburile confidențiale ar putea fi accesate de actori externi ostili ar împiedica activiștii să vorbească liber”, a avertizat Márta Pardavi, co-președinta Comitetului Helsinki din Ungaria.

Prin urmare, Pardavi a solicitat ca OSCE-PA să ia în considerare „îndepărtarea imediată a Dariei Boiarskaia din toate atribuțiile sale legate de misiunea de observare a alegerilor din Ungaria și să se asigure că aceasta nu are acces la informații sensibile legate de alegeri sau la interlocutori din societatea civilă în continuare”.

În replică, Roberto Montella, secretarul general al OSCE-PA, a respins criticile, catalogând scrisoarea drept „calomnioasă”. El a afirmat că a selectat personal-o pe Boiarskaia pentru a participa la misiunea din Ungaria și că aceasta se bucură de „încrederea și încrederea sa deplină”.

De asemenea, acesta a usținut că un audit extern realizat în 2023 a concluzionat că acuzațiile privind posibile legături problematice sunt nefondate.

Boiarskaia a declarat că respectă regulile OSCE, care interzic acceptarea de instrucțiuni din partea autorităților naționale, și a precizat că nu există dovezi privind vreo legătură cu serviciile de informații ruse. De asemenea, OSCE-PA a subliniat că salariul acesteia nu este plătit de statul rus.

Totuși, experți în securitate, precum Andrei Soldatov, au atras atenția că organizațiile internaționale de acest tip pot deveni ținte pentru serviciile de informații, având acces la date sensibile și poziționate strategic în Europa.

Ce rol a avut în discuțiile cu Donald Trump

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA, Fiona Hill, a afirmat anterior că Boiarskaia a fost introdusă în ultimul moment ca interpret într-o întâlnire între Putin și Trump, sugerând că această schimbare ar fi putut avea rolul de a atrage atenția interlocutorului american.

„Existase altcineva pe listă, un bărbat, desemnat să interpreteze pentru acea sesiune, iar în ultimul moment rușii l-au înlocuit cu acel interpret”, a declarat Hill într-un interviu din 2021 pentru Good Morning America.

„Era clar menit să atragă atenția, deoarece președintele Putin a făcut un punct important din a i-o prezenta președintelui Trump pe interpretă, lucru pe care nu îl face de obicei”, a spus Hill, adăugând însă că Boiarskaia s-a dovedit a fi o „interpretă excelentă”.

În 2022, Polonia a declarat-o persona non grata înaintea unei reuniuni OSCE-PA, invocând motive de securitate națională.

În plus, surse din baze de date rusești indică faptul că aceasta a continuat să călătorească frecvent în Rusia după invazia la scară largă a Ucrainei.