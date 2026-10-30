 „Ești dezgustător, arăți groaznic”. Donald Trump jignește un jurnalist care l-a „deranjat” cu o întrebare | adevarul.ro
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„Ești dezgustător, arăți groaznic”. Donald Trump jignește un jurnalist care l-a „deranjat” cu o întrebare

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Președintele american Donald Trump a avut o replică dură pentru un jurnalist, după ce a fost întrebat dacă s-a săturat să cutreiere țara pentru mitinguri electorale. Întrebarea a venit în contextul în care mai multe mitinguri ale lui Trump din acest weekend au fost anulate.

Donald Trump
Donald Trump, președinte SUA Foto: AFP

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat joi, înainte de o călătorie în Carolina de Nord, dacă s-a săturat de a călători pentru mitinguri electorale.

„Mă simt perfect”, a răspuns Donald Trump.

„Ești dezgustător. Fă un efort să te pui din nou în formă, arăți groaznic”, a adăugat președintele american la adresa jurnalistului, potrivit AFP.

Întrebarea acestuia a venit în contextul în care mai multe mitinguri electorale ale lui Trump, programate pentru acest weekend, au fost anulate.

În schimb, președintele Statelor Unite va participa la mai multe mitinguri online.

„Președintele Trump trebuie să participe la un număr mare de mitinguri virtuale, care îi permit să ajungă la mai mulți alegători în timpul limitat rămas până la alegeri”, a explicat Comitetul Național Republican.

Astfel, Trump va ajunge în mod virtual la „aproape 20 de state”.

Decizia de anulare a mitingurilor electorale vine la doar câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru data de 3 noiembrie.

Pe măsură ce se apropie alegerile intermediare, Trump pare hotărât să își păstreze rolul central în campanie. Rămâne însă de văzut dacă mobilizarea propriilor susținători va fi suficientă pentru a-i ajuta pe republicani sau dacă implicarea sa directă va deveni o vulnerabilitate electorală.

Alegerile intermediare pot schimba echilibrul de putere de la Washington. Dacă republicanii pierd controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, Trump ar întâmpina dificultăți mai mari în a-și pune în practică programul politic.

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