Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, l-a elogiat pe liderul rus Vladimir Putin în timpul întâlnirii de miercuri, la Sankt Petersburg, unde cei doi au discutat despre războiul din Ucraina și posibilitatea reluării negocierilor de pace.

„Vorbiți atât de mult despre faptul că Trump este un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră aveți spirit umanitar, domnule. Vă salut pentru asta. Vă felicit”, i-a spus Witkoff liderului de la Kremlin.

Întâlnirea a avut loc la Palatul Konstantinovski din Sankt Petersburg, în prezența lui Kirill Dmitriev, emisarul prezidențial rus.

Discuțiile s-au desfășurat după ce oficialul american a avut întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Norvegia, pe care le-a descris drept constructive.

În debutul întâlnirii, Putin și-a exprimat interesul pentru restabilirea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite, inclusiv în domeniul cooperării economice. Liderul rus a făcut referire și la declarațiile lui Donald Trump privind necesitatea încheierii războiului din Ucraina, pentru a pune capăt pierderilor de vieți omenești.

La rândul său, Witkoff a declarat că speră ca Putin să ia în considerare reluarea negocierilor de pace între Washington, Moscova și Kiev, inclusiv la nivel tehnic. Emisarul american a descris discuțiile purtate anterior în Norvegia drept productive și a afirmat că acestea au creat o bază pentru avansarea către un armistițiu.

Războiul continuă. 328 de civili ucraineni au fost uciși în luna septembrie, arată datele ONU

Întâlnirea are loc în timp ce atacurile rusești continuă în Ucraina. Loviturile asupra Kievului și Harkovului au provocat moartea a trei persoane în cursul nopții, potrivit autorităților locale, citate în informațiile disponibile.

Conform datelor Organizației Națiunilor Unite, atacurile Rusiei au ucis 328 de civili în Ucraina în luna septembrie. În paralel, forțele ruse continuă să lovească infrastructura energetică a țării, în perspectiva sezonului rece.

În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, în legătură cu deportarea și transferarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia, după declanșarea invaziei ruse la scară largă.