 „Caii troieni” ai Rusiei lângă bazele NATO. Case de vacanță suspectate că ascund operațiuni de sabotaj | adevarul.ro
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Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

„Caii troieni” ai Rusiei lângă bazele NATO. Case de vacanță suspectate că ascund operațiuni de sabotaj

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Rusia ar folosi o rețea de case de vacanță și alte proprietăți din regiunea baltică și din țările scandinave pentru a-și extinde operațiunile de război hibrid împotriva Occidentului, potrivit unei investigații publicate de The Telegraph. Autoritățile din Suedia, Lituania și Norvegia au identificat sute de proprietăți asociate unor cetățeni ruși, unele situate în apropierea bazelor militare și a infrastructurii critice.

Rusia, acuzată că folosește case de vacanță din țările NATO pentru spionaj
Rusia, acuzată că folosește case de vacanță din țările NATO pentru spionaj Foto: Arhiva

Oficialii occidentali se tem că aceste imobile ar putea fi folosite pentru colectarea de informații, supraveghere, lansarea unor drone sau pregătirea unor acte de sabotaj împotriva statelor membre NATO. În unele cazuri, autoritățile au introdus restricții sau au inițiat proceduri pentru preluarea proprietăților considerate riscuri de securitate.

Vila unui oligarh rus, în apropierea unei baze navale suedeze

Unul dintre cele mai sensibile cazuri este cel al unei vile cu șapte dormitoare, situate în apropierea bazei navale Muskö din Suedia. Proprietatea îi aparține Tatianei Sazonova, soția omului de afaceri rus Stanislav Aleșcenko, descris de publicație drept un oligarh și un aliat al președintelui Vladimir Putin.

Imobilul a fost cumpărat în 2017 pentru 18,6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,67 milioane de euro. Potrivit ministrului suedez al Apărării, Pål Jonson, autoritățile intenționează să preia proprietatea, pe care o consideră o amenințare la adresa securității bazei navale.

„Este singurul loc din zonă care nu se află la dispoziția forțelor armate suedeze, ceea ce creează o breșă critică în apărarea bazei navale”, a declarat oficialul pentru The Telegraph.

Baza Muskö dispune de trei docuri pentru distrugătoare și submarine. Amplasarea vilei pe aceeași insulă a stârnit îngrijorări privind posibilitatea utilizării acesteia pentru activități de supraveghere.

Restricții pentru proprietățile din apropierea bazelor NATO

În Lituania, autoritățile au adoptat măsuri legislative care limitează posibilitatea cetățenilor ruși de a deține proprietăți în apropierea unor obiective strategice. Unele case de vacanță cumpărate de ruși se află în apropierea bazelor aeriene din Šiauliai și Panevėžys.

Baza din Šiauliai are un rol important în misiunea NATO de poliție aeriană, care contribuie la protejarea spațiului aerian de pe flancul estic al Alianței.

Mindaugas Lingė, reprezentant al partidului lituanian Uniunea Patriei, a explicat că autoritățile trebuie să ia în calcul riscurile potențiale ale acestor proprietăți, indiferent de motivele inițiale ale achiziției.

Un imobil aflat în apropierea unei instalații militare ar putea deveni, în anumite condiții, un punct de observație, un loc pentru depozitarea echipamentelor sau o bază pentru lansarea dronelor, a avertizat acesta.

În Norvegia, mai multe cabane din stațiunea Målselv Fjellandsby, situată lângă baza aeriană Bardufoss, ar fi fost deținute de cetățeni ruși încă din 2010, potrivit postului norvegian TV2. De la baza Bardufoss operează și avioane de vânătoare F-35.

Suspiciuni de spionaj și prin intermediul unor organizații religioase

Investigația The Telegraph prezintă și suspiciuni privind folosirea unor organizații religioase pentru activități de supraveghere sau influență. În Suedia, autoritățile au inițiat proceduri pentru preluarea unei biserici ortodoxe ruse din Västerås, după apariția unor suspiciuni că aceasta ar fi putut fi folosită pentru monitorizarea unui aeroport din apropiere.

De asemenea, publicația relatează despre presupuse încercări ale unor reprezentanți ruși de a obține spații în apropierea infrastructurii critice suedeze prin intermediul unor instituții religioase.

Un alt exemplu menționat este cel al călugărițelor de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus, care susțin public războiul Rusiei împotriva Ucrainei și au fost supranumite „călugărițele Z”, după simbolul asociat invaziei ruse. Acestea au fost fotografiate în zone ocupate din Ucraina, purtând veste antiglonț și participând la activități de sprijinire a militarilor ruși.

Fostul ministru suedez de Externe Tobias Billström a descris achiziționarea unor proprietăți strategice sub aparența unor investiții obișnuite drept o tactică folosită de Rusia de mai mult timp.

Autoritățile occidentale consideră că reducerea vulnerabilităților din jurul bazelor militare și al infrastructurii critice este esențială pentru prevenirea unor eventuale operațiuni de sabotaj sau spionaj în cazul unei escaladări a tensiunilor cu Moscova.

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