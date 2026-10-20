 Un apropiat al Rusiei avertizează Occidentul: „Putin nu minte” în legătură cu utilizarea armelor nucleare | adevarul.ro
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Un apropiat al Rusiei avertizează Occidentul: „Putin nu minte” în legătură cu utilizarea armelor nucleare

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Aleksandar Vučić a avertizat că președintele rus Vladimir Putin nu minte în legătură cu utilizarea armelor nucleare. Fostul președinte al Serbiei susține că Putin va răspunde cu arme nucleare dacă Rusia va fi atacată.

Arme nucleare
Arme nucleare la Moscova Foto: Shutterstock

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu. Fostul președinte al Serbiei a spus că Putin nu minte în legătură cu utilizarea armelor nucleare și că orice altă interpretare reprezintă o eroare de judecată. Vučić a mai anunțat că i-a avertizat pe liderii din Occident despre strategia președintelui rus, scrie Mediafax.

„Când oamenii au început să spună că Putin minte în legătură cu utilizarea armelor nucleare, le-am spus tuturor din Occident: Putin nu minte deloc. Desigur, el nu vrea să le folosească pur și simplu așa. Nimeni nu este nebun. Dar, în cazul unui atac direct din exterior, din partea Americii, a Europei sau a Marii Britanii, oricine, el va răspunde cu arme nucleare în acel moment. Mulți oameni cred că acest lucru nu se va întâmpla, că NATO este mai puternică decât Rusia. Dacă credeți cu adevărat că el nu va folosi arme nucleare în nicio circumstanță, atunci aceasta este o eroare de judecată foarte mare”, a spus Aleksandar Vučić potrivit unei transcrieri realizate de Clash Report.

Strategia Rusiei privind armele nucleare

Rusia a folosit în mod repetat amenințarea cu arme nucleare pentru a descuraja sprijinul militar occidental pentru Ucraina și pentru a avertiza NATO în legătură cu o posibilă escaladare a conflictului. În 2024, Vladimir Putin a aprobat o nouă doctrină nucleară a Rusiei care scade pragul privind utilizarea armelor nucleare.

De asemenea, Rusia a transferat arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului și a extins umbrela de descurajare și asupra acestuia. Doctrina aprobată în 2024 permite riposta nucleară și în cazul unor atacuri convenționale masive care amenință suveranitatea Rusiei sau a aliatului său din Belarus.

Aleksandar Vučić, un prieten al Rusiei care vrea în UE

Aleksandar Vučić este liderul formațiunii național-conservatoare Partidul Progresist Sârb (SNS), care a dominat scena politică din Serbia în ultimul deceniu. Deși a fost ales președinte al Serbiei în 2017 și reales în 2022, Aleksandar Vučić a demisionat din funcție la 27 septembrie, cu șapte luni înainte de finalul mandatului său.

Demisia sa a deschis calea către alegeri parlamentare anticipate programate pentru 25 octombrie, o perioadă marcată de tensiuni politice mari între partidul său și opoziția pro-occidentală. Dacă va câștiga alegerile parlamentare, Vučić ar putea reveni în funcția de premier pe care a mai ocupat-o între anii 2014 și 2017.

În plan extern, Vučić a promovat o politică adesea contestată. El a declarat public că își dorește aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, dar în același timp a menținut legături extrem de strânse cu Rusia și a facilitat investițiile masive ale Chinei în țară.

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