 WSJ și CBS: Elon Musk ar fi ordonat încetinirea Starlink în Ucraina. Unele drone militare au devenit inutilizabile | adevarul.ro
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Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

WSJ și CBS: Elon Musk ar fi ordonat încetinirea Starlink în Ucraina. Unele drone militare au devenit inutilizabile

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Elon Musk ar fi ordonat săptămâna trecută limitarea vitezei unei versiuni militare a serviciului Starlink, utilizat de armata ucraineană, potrivit unor informații publicate de The Wall Street Journal și confirmate de surse citate de CBS News. Restricțiile ar fi afectat operațiunile cu drone de mare viteză, folosite de Ucraina în atacurile la distanță medie.

Elon Musk ar fi ordonat încetinirea Starlink folosit de armata ucraineană.
Elon Musk ar fi ordonat încetinirea Starlink folosit de armata ucraineană. Foto: EPA-EFE

Potrivit surselor citate, Musk ar fi discutat în repetate rânduri cu oficiali ai administrației americane înainte de decizie, fiind nemulțumit de percepția că firma sa profită de pe urma războiului dintre Rusia și Ucraina. Nu este clar cum a fost pusă în aplicare măsura și cine a stabilit exact condițiile restricțiilor.

Președintele american Donald Trump a negat că el sau Musk ar fi responsabili pentru pierderea accesului Ucrainei la Starlink. Luni, Trump a declarat că încearcă să afle cine a dispus încetinirea serviciului.

„Nu știu cine a fost, dar aș vrea să aflu”, a spus liderul de la Casa Albă.

La rândul său, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Washingtonul nu a restricționat accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți și că Pentagonul nu a emis nicio directivă în acest sens.

„Nu am retras nimic. Există termeni și condiții de utilizare care, în ultimă instanță, trebuie respectați. Și aici Starlink are opțiunea de a lua aceste decizii, dar din punctul nostru de vedere nu s-a schimbat nimic”, a declarat Hegseth.

Problemele ar fi apărut la serviciul militar Starshield, dezvoltat de SpaceX și utilizat de armata ucraineană pentru comunicații și coordonarea operațiunilor. Militari și oficiali ucraineni au declarat pentru CBS News că unele echipamente au început să întâmpine dificultăți de conectare, inclusiv la viteze de aproximativ 90 km/h.

Spre deosebire de terminalele Starlink obișnuite, care au o limită de viteză pentru utilizarea internetului în vehicule aflate în mișcare, Starshield poate funcționa la viteze mult mai mari. Acest lucru este esențial pentru dronele de atac ucrainene, care pot depăși 160 km/h.

Pilotul de drone și analistul militar ucrainean Dimko Jluktenko estimează că degradarea serviciului ar fi provocat pierderi de zeci de milioane de dolari. Evaluarea nu reprezintă o estimare oficială a autorităților ucrainene.

Situația a determinat un grup bipartizan de senatori americani să solicite o anchetă din partea organismului de supraveghere internă al Departamentului Apărării.

Zelenski cere restabilirea serviciului

Informațiile apar într-un moment de tensiune între Kiev și Washington, după ce Donald Trump a criticat în repetate rânduri conducerea ucraineană și a cerut oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești.

Președintele Volodimir Zelenski, aflat la Oslo, a declarat marți că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre mai multe teme, inclusiv despre necesitatea restabilirii serviciului Starlink/Starshield.

Un oficial de rang înalt al Pentagonului a declarat între timp pentru CBS News că nu s-a schimbat politica SUA privind schimbul de informații sau capacitățile oferite aliaților europeni pentru sprijinirea Ucrainei.

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