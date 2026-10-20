Zelenski, la negocieri cu emisarul lui Trump, după noi tensiuni cu Washingtonul. Miza reuniunii de la Oslo

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge marți, 20 octombrie, la Oslo, unde va discuta cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu mai mulți lideri europeni despre o inițiativă diplomatică pentru încheierea războiului din Ucraina. Reuniunea este organizată de Norvegia și Finlanda, într-un moment în care tensiunile dintre Zelenski și Trump s-au intensificat, relatează Reuters și EFE.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: AFP

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a anunțat că întâlnirea a fost solicitată de liderul de la Kiev, în cadrul eforturilor diplomatice pentru găsirea unei soluții la conflict.

„Președintele Zelenski a solicitat Norvegiei și Finlandei să organizeze o întâlnire ca parte a eforturilor diplomatice în curs, într-un moment critic pentru Ucraina”, a transmis șeful guvernului norvegian.

Støre a confirmat participarea lui Steve Witkoff la discuțiile de la Oslo. Jared Kushner, ginerele și consilierul internațional al lui Donald Trump, va lua parte la reuniune prin videoconferință.

„Au avut loc deja discuții diplomatice în diferite țări, iar Norvegia și Finlanda sunt încântate să poată contribui la continuarea acestora. Obiectivul este de a orienta eforturile diplomatice într-o direcție mai constructivă”, a mai declarat premierul norvegian.

Ce lideri europeni vor participa la discuții

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a confirmat că va participa la întâlnirea cu Volodimir Zelenski și Jonas Gahr Støre. Potrivit acestuia, discuțiile vor viza „războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și situația generală de securitate din Europa”.

Conform unui oficial american citat de Axios, la reuniune sunt așteptați și reprezentanți ai grupului E4, format din Regatul Unit, Franța, Germania și Polonia, precum și emisari ai Uniunii Europene și NATO.

După întâlnirile din Norvegia, Steve Witkoff ar urma să călătorească în Rusia pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin. Potrivit aceleiași surse, emisarul american îi va prezenta liderului de la Kremlin unele dintre ideile abordate în cadrul consultărilor cu aliații europeni.

Printre temele aflate în centrul negocierilor se numără viitorul Ucrainei după război, garanțiile de securitate, integrarea europeană și stabilirea unui cadru economic pentru perioada postbelică.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, discuțiile urmăresc și identificarea unor condiții care să permită o pace durabilă, precum și conturarea unei noi arhitecturi de securitate între Europa și Rusia.

Întâlnirea are loc pe fondul escaladării schimburilor de acuzații dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. În ultimele zile, cei doi lideri s-au acuzat reciproc că împiedică găsirea unei soluții pentru încheierea conflictului.

Pe lângă întâlnirile diplomatice, programul președintelui ucrainean la Oslo include o audiență la Palatul Regal, unde va fi primit de regele Harald al V-lea al Norvegiei. Zelenski urmează să se întâlnească și cu lideri parlamentari, precum și cu președintele Parlamentului norvegian.