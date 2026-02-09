search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Elon Musk, dispus să acopere cheltuielile de judecată ale victimelor lui Epstein care vor să spună „adevărul”

Miliardarul Elon Musk a anunțat luni, 9 februarie, că este dispus să acopere cheltuielile de judecată ale oricărei victime a infractorului sexual Jeffrey Epstein care va spune public adevărul despre acest caz.

Elon Musk/FOTO: Getty Images
Elon Musk/FOTO: Getty Images

Totul a pornit de la un videoclip difuzat înaintea Super Bowul, cel mai urmărit  eveniment TV al anului din Statele Unite. În materialul respectiv, opt femei au ținut în mâini fotografii cu ele din copilărie, la vârstele la care au fost abuzate de Jeffrey Epstein.

„După ani în care am fost ținute separate, acum suntem împreună. Toate merităm adevărul.”

Spotul s-a încheiat cu un apel al victimelor către public să „fie alături” de ele și să „îi spună procurorului general Pam Bondi că a venit momentul adevărului”.

Ulterior, comentatorul politic de dreapta Matt Walsh a intervenit, acuzând supraviețuitorii că au pornit „o campanie de publicitate care a durat luni de zile și care, în mod curios, nu a început până în momentul exact în care Biden a părăsit funcția”, în loc să „numească pur și simplu” abuzatorii, scrie Forbes.

„Pentru cei care susțin că nu pot da nume pentru că vor fi dați în judecată: ar putea pur și simplu să ofere numele oricăruia dintre numeroșii lor susținători din Congres, care le-ar putea citi cu voce tare de la tribuna Camerei”, a scris acesta într-o altă postare, reluând astfel îndoielile legate de acuzații.

Elon Musk a răspuns postării lui Walsh, scriind pe X: „Voi plăti apărarea oricui spune adevărul despre asta și este dat în judecată pentru că a făcut-o.” Postarea miliardarului nu a precizat însă cum va stabili care acuzație reprezintă „adevărul”.

Elon Musk plănuia să meargă pe insula lui Epstein

Potrivit celor trei milioane de noi documente publicate luna trecută din dosarul Epstein, Elon Musk și infractorul sexual au făcut planuri în 2012 și 2013 pentru ca șeful Tesla să viziteze insula lui Epstein

„Voi fi în zona BVI/St. Barth’s în perioada sărbătorilor. Există un moment potrivit pentru o vizită?”, scria Musk pe 13 decembrie 2013.

„Oricare dintre zilele 1–8. Vedem din mers, dacă vrei. Întotdeauna e loc pentru tine”, îi răspundea Epstein.

Musk a trimis apoi mai multe e-mailuri cu programul său, iar cei doi au stabilit data de 2 ianuarie pentru vizită. Schimbul de mesaje se încheie însă cu Epstein spunând că va trebui să rămână la New York și exprimându-și regretul că nu se pot întâlni.

„Vești proaste – din păcate, programul meu mă va ține la New York. Așteptam cu nerăbdare să petrecem în sfârșit puțin timp împreună, doar pentru distracție, fără altă agendă, așa că sunt foarte dezamăgit. Sper să putem programa o altă ocazie în viitorul apropiat”, a scris Epstein.

În noiembrie 2012, Epstein îi trimisese lui Musk un e-mail în care îl întreba „câte persoane veți fi pentru elicopter, spre insulă”.

Musk a fost extrem de critic, de-a lungul timpului, la adresa celor asociați cu Epstein, însă e-mailurile publicate acum par să contrazică negările sale repetate privind orice legătură personală. În 2019, el declara pentru Vanity Fair că Epstein era „evident un tip sinistru” și susținea că acesta „a încercat în mod repetat să mă convingă să-i vizitez insula. Am refuzat”.

Schimburile de e-mailuri dintre cei doi au avut loc la ani după ce Epstein fusese condamnat, în 2008, pentru racolarea unei minore în Florida. Ulterior, în 2019, Epstein a fost arestat din nou, fiind acuzat la nivel federal de trafic sexual.  

SUA

