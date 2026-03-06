search
Vineri, 6 Martie 2026
Rusia furnizează Iranului informații de Intelligence pentru a lovi forțele americane, afirmă oficiali din domeniul serviciilor secrete

Război în Orientul Mijlociu
Rusia furnizează Iranului informații de țintire menite să faciliteze atacuri asupra forțelor Statelor Unite din Orientul Mijlociu, spun trei oficiali familiarizați cu datele de intelligence. Este pentru prima dată când există indicii că un alt adversar major al Washingtonului este implicat - chiar și indirect - în conflictul în curs, scrie The Washington Post.

Sateliții ruși ar putea furniza date iranienilor/FOTO:X
Potrivit oficialilor, informațiile furnizate de Moscova au inclus pozițiile unor nave de război și aeronave americane desfășurate în regiune.

Asistența, care nu a fost raportată anterior public, sugerează că conflictul în expansiune implică acum unul dintre principalii rivali nucleari ai Statelor Unite, cu capabilități avansate de colectare de informații.

De la începutul războiului, sâmbătă, 28 februarie, Rusia ar fi transmis Iranului coordonate privind active militare americane, inclusiv nave și aeronave, au declarat cei trei oficiali, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al informațiilor.

„Pare a fi un efort destul de amplu”, a spus unul dintre ei.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Moscova a cerut încetarea conflictului, pe care l-a descris drept un „act neprovocat de agresiune armată”.

Atacuri iraniene și victime americane

Amploarea exactă a sprijinului rusesc nu este pe deplin clară. Oficialii spun însă că abilitatea Iranului de a localiza forțele americane s-a deteriorat la mai puțin de o săptămână de la începutul luptelor.

Duminică, șase militari americani au fost uciși și alți câțiva răniți într-un atac cu dronă iraniană în Kuweit. Iranul a lansat mii de drone de atac de tip „one-way” și sute de rachete împotriva pozițiilor militare americane, ambasadelor și unor ținte civile.

În același timp, campania militară comună a Statelor Unite și Israelului ar fi lovit peste 2.000 de ținte iraniene, inclusiv situri de rachete balistice, active navale și obiective asociate conducerii politice și militare a țării.

„Regimul iranian este lovit puternic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, fără a comenta presupusul sprijin rusesc. „Capacitatea lor de represalii cu rachete balistice scade zilnic, marina este distrusă, capacitatea de producție militară este demolată, iar forțele proxy opun rezistență limitată.”

CIA și Pentagonul au refuzat să comenteze.

China pare să rămână în afara conflictului

Întrebat despre rolul Rusiei și Chinei — doi dintre principalii susținători ai Iranului — secretarul american de război, Pete Hegseth, a declarat că nu are un mesaj special pentru acestea și că „nu sunt cu adevărat un factor aici”.

Doi dintre oficialii familiarizați cu situația au afirmat că nu există indicii că Beijingul ar oferi sprijin militar direct Iranului, în ciuda relațiilor strânse dintre cele două state. Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii, însă Beijingul a cerut de asemenea încetarea conflictului.

Posibil rol al sateliților ruși

Analiștii afirmă că schimbul de informații ar putea explica precizia unor lovituri iraniene asupra infrastructurii militare americane, inclusiv sisteme radar, centre de comandă și structuri temporare — precum cea lovită în Kuweit.

Stația CIA din cadrul ambasadei americane de la Riad, capitala Arabiei Saudite, ar fi fost de asemenea lovită în ultimele zile.

„Iranul lovește foarte precis radare de avertizare timpurie sau radare peste orizont”, a declarat Dara Massicot, expert în armata rusă la Carnegie Endowment for International Peace. „Țintele sunt alese în mod clar — infrastructura de comandă și control.”

Iranul dispune de doar câțiva sateliți militari și nu are propria constelație de sateliți, ceea ce face ca imaginile furnizate de Rusia — cu capabilități spațiale mult mai avansate — să fie extrem de valoroase, a explicat Massicot.

Nicole Grajewski, cercetătoare la Belfer Center al Harvard Kennedy School, afirmă că atacurile iraniene de represalii au demonstrat un nivel ridicat de „sofisticare”, atât în selecția țintelor, cât și în capacitatea de a depăși, în unele cazuri, sistemele de apărare aeriană ale SUA și ale aliaților.

„Reușesc să treacă de apărarea antiaeriană”, a spus ea, adăugând că eficiența loviturilor pare să fi crescut chiar și comparativ cu războiul de 12 zile dintre Iran și Israel din vara trecută.

Îngrijorări privind stocurile americane de armament

Potrivit unor surse citate anterior de presa americană, Pentagonul consumă rapid stocurile de muniții de precizie și interceptoare pentru apărarea antiaeriană. Situația reflectă îngrijorări exprimate de generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit, în timp ce președintele Donald Trump analiza posibilitatea aprobării operațiunii militare.

Administrația americană a încercat însă să minimalizeze aceste evaluări.

Un nou capitol în războiul proxy global

Sprijinul Rusiei pentru Iran schimbă dinamica conflictelor indirecte dintre marile puteri care s-au intensificat după invazia rusă pe scară largă a Ucrainei în 2022.

De-a lungul acelui război, adversari ai Statelor Unite — inclusiv Iran, China și Coreea de Nord — au oferit Rusiei ajutor militar direct sau sprijin pentru industria sa de apărare. În paralel, Washingtonul a furnizat Ucrainei echipamente militare în valoare de zeci de miliarde de dolari și informații de intelligence pentru îmbunătățirea capacităților de țintire.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că administrația Trump a solicitat sprijin pentru apărarea împotriva dronelor iraniene, iar Kievul ar urma să trimită „specialiști”.

Iranul a fost unul dintre principalii susținători ai Rusiei în războiul din Ucraina, oferind tehnologie pentru producerea dronelor ieftine de atac utilizate frecvent împotriva orașelor ucrainene.

„Rusia este perfect conștientă de sprijinul pe care îl oferim Ucrainei”, a spus unul dintre oficiali. „Cred că au fost destul de mulțumiți să încerce să întoarcă favoarea.”

Calculul strategic al Kremlinului

Calitatea colectării de informații rusești nu este la nivelul celei americane, dar rămâne printre cele mai avansate din lume, a adăugat oficialul.

Surse occidentale susțin că Kremlinul vede anumite avantaje într-un conflict prelungit între SUA și Iran — inclusiv creșterea prețurilor petrolului și o criză majoră care ar distrage atenția Occidentului de la războiul din Ucraina.

Totuși, implicarea limitată a Moscovei reflectă și faptul că Rusia își concentrează resursele în altă parte.

„Din perspectiva calculului strategic, Ucraina rămâne de departe prioritatea numărul unu”, a concluzionat Massicot.

Rusia

