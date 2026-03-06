Alertă cu bombă la Palatul de Justiție din Milano. Clădirea cu şapte etaje a fost evacuată şi activitatea suspendată

O alertă cu bombă la Palatul de Justiție din Milano a dus la evacuarea clădirii și la suspendarea audierilor programate vineri, 6 martie, după ce autoritățile au primit mai multe apeluri telefonice care anunțau prezența unui dispozitiv exploziv.

Potrivit La Repubblica, apelurile au fost primite în cursul dimineţii de vineri, 6 martie, fiind direcționate către numărul unic de urgență și către birourile judiciare. Persoanele care au sunat ar fi afirmat că în interiorul clădirii se află o bombă, iar autoritățile au decis declanșarea imediată a procedurilor de securitate.

În urma alertelor, polițiștii, pompierii și echipele specializate în dezamorsarea bombelor au fost mobilizate la fața locului, unde au început verificarea sistematică a clădirii, inclusiv a birourilor, sălilor de judecată, coridoarelor și altor spații interioare. Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea autorităților judiciare și a conducerii poliției locale.

Primele informații arată că ameninţările au venit într-un interval scurt de timp, între orele 08:20 și 09:00, fiind înregistrate în total patru apeluri telefonice. Două dintre acestea au fost „mute”, iar în celelalte s-a menționat explicit existența unui dispozitiv exploziv în tribunal. Într-una dintre convorbiri, apelantul ar fi transmis mesajul că „există o bombă în tribunal”.

Investigațiile preliminare au arătat că apelurile proveneau de la numere care nu puteau fi apelate înapoi, ceea ce sugerează posibilitatea utilizării unor dispozitive configurate pentru apeluri unidirecționale sau a unor telefoane temporare menite să evite identificarea apelantului.

Clădirea a fost evacuată şi procesele suspendate

După evaluarea situației, conducerea sistemului judiciar din Milano a decis evacuarea imediată a Palatului de Justiție, situat pe Corso di Porta Vittoria, decizie la care au participat mai mulți oficiali ai sistemului judiciar local, printre care procurorul-șef, procurorul general, președintele tribunalului și președintele curții de apel.

În urma acestei decizii, sute de persoane aflate în interior - judecători, procurori, avocați, personal administrativ și cetățeni - au fost evacuate, iar toate activitățile judiciare programate pentru 6 martie au fost suspendate.

Clădirea tribunalului din Milano are șapte etaje, iar evacuarea s-a desfășurat în jurul orei 10:30, după ce autoritățile au considerat necesară verificarea completă a spațiului interior. După evacuare, zona din jurul clădirii a fost securizată de poliție și carabinieri, iar la fața locului au intervenit echipe specializate în dezamorsarea bombelor, precum și unități canine antrenate pentru detectarea explozivilor, care au verificat clădirea etapizat.

În paralel, pompierii au fost pregătiți să intervină în caz de urgență, în timp ce accesul pe mai multe străzi din apropiere a fost restricționat temporar, persoanele aflate în zonă fiind rugate să se îndepărteze până la finalizarea verificărilor.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au efectuat apelurile, analizând datele tehnice ale acestora pentru a stabili originea lor.

Până în acest moment nu au fost comunicate date despre suspecți sau despre existența unor piste concrete, iar anchetatorii nu au stabilit dacă apelurile au avut o motivație politică sau ideologică. Singurul detaliu dezvăluit de presa italiană este că persoana care una dintre persoanele care au anunţat prezenta unei bombe avea „accent străin”.

Incidentul are loc într-un context în care autoritățile italiene au gestionat în ultimii ani mai multe alerte similare în instituții publice, multe dintre acestea dovedindu-se ulterior a fi alarme false. Cu toate acestea, procedurile de securitate impun verificarea completă a clădirilor și evacuarea persoanelor pentru prevenirea oricărui risc.