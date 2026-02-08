search
Duminică, 8 Februarie 2026
Misterul siluetei portocalii din noaptea morții lui Jeffrey Epstein. Înregistrarea video care contrazice declarațiile oficiale

Publicat:

Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite aduc noi detalii controversate în ancheta privind moartea lui Jeffrey Epstein. Anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea de 9 august 2019 au observat o „siluetă îmbrăcată în portocaliu” urcând scările către etajul unde se afla celula izolată și încuiată a miliardarului, la ora 22:39.

Miliardarul s-a sinucis în închisoare în 2019. FOTO: X @WriterPaulBond/arhivă
Miliardarul s-a sinucis în închisoare în 2019. FOTO: X @WriterPaulBond/arhivă

Mențiunea apare într-un jurnal de observații realizat pe baza imaginilor surprinse de singura cameră de supraveghere cunoscută care a funcționat în acea noapte în Centrul Corecțional Metropolitan din New York. Nota sugerează un element care nu a fost raportat public anterior de autorități: „O umbră portocalie pare să urce scările nivelului L – ar putea fi un deținut escortat la acel nivel”, potrivit CBS News.

Potrivit unui memorandum al FBI, analiza imaginilor a dus la concluzii diferite între FBI și Biroul Inspectorului General al Departamentului de Justiție, deși au examinat același material video. Jurnalul FBI descrie figura ca fiind „posibil un deținut”, în timp ce inspectorul general o consemnează drept un ofițer de penitenciar care transporta lenjerie sau așternuturi portocalii, menționat în raportul final ca „un ofițer de corecție neidentificat”.

Raportul inspectorului general precizează că, la ora 22:39, persoana neidentificată a urcat scările nivelului L și a reapărut în câmpul camerei la ora 22:41. Oficial, Jeffrey Epstein a fost găsit mort în dimineața zilei următoare, 10 august, înainte de ora 6:30, de către un ofițer care îi aducea micul dejun. Ora exactă a decesului nu a fost stabilită niciodată.

Noile informații contrazic declarațiile publice făcute de autorități. Fostul procuror general al SUA, Bill Barr, a afirmat în repetate rânduri că nimeni nu a intrat în celula lui Epstein în noaptea respectivă. De asemenea, Dan Bongino, pe atunci director adjunct al FBI, declara în vara trecută, într-un interviu la „Fox & Friends”, „există o înregistrare video clară” care ar arăta că Epstein a fost singura persoană prezentă.

Angajați ai închisorii intervievați de CBS News au afirmat că escortarea unui deținut la acea oră ar fi fost extrem de neobișnuită, iar identificarea persoanei surprinse pe scări ar fi putut fi esențială pentru reconstituirea evenimentelor, având în vedere că observația a avut loc în intervalul estimat al posibilului moment al decesului.

Analiza CBS News, realizată cu sprijinul unor experți video independenți, a arătat că mișcarea siluetei era mai compatibilă cu cea a unui deținut sau a unei persoane care purta uniforma portocalie a închisorii, decât cu cea a unui ofițer de penitenciar. Totodată, unghiul camerei nu permite excluderea clară a posibilității ca cineva să fi urcat scările fără să se vadă.

Detalii despre noaptea morții lui Epstein, menționate în documentele recent publicate

Peste 3 milioane de documente publicate recent de Departamentul de Justiție oferă detalii suplimentare despre noaptea de 9 august 2019, descrisă ca fiind în mare parte liniștită în interiorul Unității Speciale de Cazare (SHU), unde era ținut Epstein. Mai mulți deținuți au declarat că au consumat droguri în celule, iar cei doi ofițeri responsabili în acea noapte, Tova Noel și Ghitto Bonhomme, au fost interogați ulterior.

Citește și: De ce dorea Epstein să se întâlnească cu Putin. Emailuri arată o serie de tentative ale miliardarului pedofil de a ajunge la președintele rus

Documentele arată că Bonhomme ar fi adormit în timpul serviciului, iar verificările obligatorii ale stării lui Epstein și numărătoarea deținuților nu au fost efectuate conform procedurilor. Cei doi ofițeri au fost acuzați inițial de falsificarea înregistrărilor, însă acuzațiile au fost retrase în schimbul cooperării.

Niciunul dintre ofițeri nu a fost întrebat în mod specific despre persoana îmbrăcată în portocaliu, menționată în jurnalul de observare video.

O prezentare internă distinctă, inclusă în documentele făcute publice, descrie un ofițer de penitenciar — pe care anchetatorii îl suspectează a fi Tova Noel — transportând lenjerie sau haine ale deținuților către etaj. Cu toate acestea, raportul inspectorului general din 2023 nu o identifică în mod explicit pe Noel drept persoana surprinsă în imagini. În declarațiile sale, Noel a susținut că distribuirea lenjeriei nu intra în atribuțiile sale și a negat categoric că ar fi făcut asta. „Nu am distribuit niciodată lenjerie. Niciodată. Aceasta este o responsabilitate a turei anterioare”, a afirmat ea.

Ghitto Bonhomme și-a încheiat tura la miezul nopții, fiind înlocuit de un alt ofițer de penitenciar, Michael Thomas, cel care avea să descopere cadavrul lui Epstein câteva ore mai târziu. Tova Noel a rămas în serviciu pentru a doua tură consecutivă de opt ore. Cei doi nu au reușit să efectueze numărătoarea deținuților la orele 3:00 și 5:00 dimineața și nici verificările obligatorii, din 30 în 30 de minute, privind starea de sănătate a lui Epstein. Anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca ambii ofițeri să fi adormit în timpul serviciului.

Ulterior, Thomas și Noel au fost puși sub acuzare pentru falsificarea documentelor care atestau efectuarea numărătorii deținuților, însă procurorii federali au renunțat în cele din urmă la acuzații, în baza unor acorduri de cooperare ce au inclus interviuri. O transcriere a interviului acordat de Thomas, realizat la doi ani după moartea lui Epstein și publicat în documentele recente, evidențiază lacune majore în amintirile sale despre dimineața în care deținutul a fost găsit.

Thomas a declarat că l-a descoperit pe Epstein în celula sa, la scurt timp după ora 6:30, pe 10 august, și că l-a desprins din poziția în care atârna. Întrebat ce s-a întâmplat cu lațul, acesta a răspuns că nu își amintește să-l fi îndepărtat sau să fi scos obiectul de la gâtul lui Epstein. La rândul său, Noel, care a rămas la intrarea în celulă, a declarat că l-a văzut pe Thomas coborându-l pe Epstein pe podea, dar că nu a observat niciun ștreang în jurul gâtului său.

Instrumentul despre care se presupune că ar fi fost folosit de Epstein nu a fost identificat clar. Potrivit raportului inspectorului general, un ștreang ridicat de la locul faptei a fost ulterior stabilit ca nefiind obiectul utilizat în moartea lui Epstein. Thomas a mai precizat că Epstein era fără cămașă în momentul în care a fost găsit, iar dovezile indică faptul că o cămașă despre care se crede că a fost tăiată de pe corpul acestuia a fost returnată ulterior de la spital într-o pungă cu bunuri personale.

Citește și: Noi detalii tulburătoare despre ferma lui Epstein din New Mexico: ar fi ordonat îngroparea a două femei lângă proprietate

Documentele recente mai arată că Biroul Medicului Legist Șef al orașului New York a analizat imaginile camerelor de supraveghere ale închisorii la șase zile după deces și a concluzionat că acestea erau prea neclare pentru a permite identificarea vreunei persoane.

La scurt timp după, instituția a anunțat public că moartea lui Jeffrey Epstein a fost o sinucidere, fără a oferi însă o estimare privind intervalul de timp dintre deces și descoperirea cadavrului. Medicul legist Michael Baden, angajat de fratele lui Epstein, declara anterior pentru CBS News că Epstein era, cel mai probabil, decedat de câteva ore înainte de a fi găsit, însă mutarea corpului a făcut imposibilă stabilirea exactă a momentului morții.

SUA

