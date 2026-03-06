Tenisman de elită, prins în iadul din Doha. Mama sportivului, alarmată: „Nu avem voie la spital/Mă gândesc la un plan de evadare”

Holger Rune (22 de ani, #18 ATP) și echipa sa trăiesc momente de groază în Doha, prinși în mijlocul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și sub amenințarea constantă a bombardamentelor.

Tenismenul danez a ajuns în Qatar pentru tratamentul la spitalul de renume Aspetar, unde urma să se recupereze după o ruptură a tendonului lui Ahile suferită la sfârșitul anului trecut. Însă, la scurt timp după sosire, tensiunile din regiune au explodat, transformând călătoria într-o experiență cutremurătoare.

„Nu aveam voie să mergem la spital!”

La aproape o săptămână de la izbucnirea conflictului, Holger și echipa sa rămân blocați în Doha, trăind zile pline de nesiguranță. Mama lui Holger, Aneke Rune, a declarat că situația este alarmantă:

„Holger și-a continuat recuperarea la hotel, deoarece nu aveam voie să ieșim și să mergem la spital, având în vedere că în apropiere au fost găsite fragmente de proiectile. Suntem fericiți că ei vin aici și lucrează cu Holger, în timp ce noi ne temem să ieșim. Omul se obișnuiește puțin. Am simțit că situația s-a mai calmat, așa că am continuat cu viața normală, sperând că aeroportul se va deschide în curând!”, a declarat Aneke Rune, potrivit sportskeeda.com.

„Am în minte un posibil plan de evadare!”

Cu toate acestea, mama lui Holger Rune rămâne determinată să găsească o soluție pentru a-i asigura siguranța în zilele care urmează.

„Sunt obișnuită să organizez călătorii, așa că am în minte un posibil plan de evadare. Întrebarea principală este ce este cel mai sigur. Companiile de securitate pe care le-am consultat ne recomandă să rămânem unde suntem. Dar este totuși dificil să rămâi, pentru că nu știi niciodată când va fi un nou atac, cât de violent va fi sau cât de aproape. Așa că, într-un fel, te afectează!”, a adăugat aceasta.

Context - conflictul din Orientul Mijlociu

La sfârșitul lunii februarie, Israel și Statele Unite au lansat o operațiune militară împotriva Iranului, denumită „Operațiunea Furia Epică”, vizând distrugerea unor componente ale infrastructurii militare și nucleare ale țării cu capitala la Teheran. Anunțul oficial al lansării operațiunii a fost făcut de președintele american, Donald Trump.

Iranul a ripostat imediat, lansând atacuri cu rachete asupra mai multor state din regiune, inclusiv Qatar. Ca urmare, autoritățile de la Doha au suspendat mai multe curse aeriene, lăsând numeroase persoane blocate în țară, printre care și Holger Rune și echipa sa.