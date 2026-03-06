Finanțele împrumută iar bani de la români. Ce dobândă oferă pentru titlurile Fidelis

Ministerul Finanțelor împrumută iar bani de la români, anunțând vineri lansarea unei noi ediții Fidelis, începând de astăzi, 6 martie, până vineri, 13 martie, pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

FIDELIS aduce împreună responsabilitatea financiară și grija pentru ceilalți, oferind investitorilor posibilitatea de a-și proteja economiile în siguranță și, în același timp, de a contribui la binele comunității.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Rock FM și Morning Glory cu Răzvan Exarhu, recompensează solidaritatea și spiritul civic printr-o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge. Aceștia pot investi în titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani, beneficiind de o dobândă atractivă de 6,90%.

În plus, pentru a încuraja implicarea cât mai multor persoane, pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

De aceste condiții avantajoase pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025, transformând astfel un gest de altruism într-o oportunitate de economisire sigură și responsabilă.

FIDELIS III din 2026 care debutează astăzi, 6 martie, conține următoarele emisiuni:

În lei:

• de 5,90% - cu scadența la 2 ani

• de 6,90% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

• de 6,60% cu scadența la 4 ani

• de 7,10% cu scadența la 6 ani

În euro:

• de 3,50% cu scadența la 3 ani

• de 4,50% cu scadența la 5 ani

• de 6,00% cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Avantajele investiției în Programul FIDELIS

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.